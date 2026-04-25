Sếp Nam Long tự tin sẽ tăng gấp đôi doanh số bán nhà

Sau năm 2025 ghi nhận doanh số bán hàng 11.855 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước đó, Nam Long tiếp tục đặt mục tiêu nhân đôi mốc kỷ lục này trong năm 2026.

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Nam Long phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: NLG.

Ngày 25/4, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh số bán hàng lên đến 23.460 tỷ đồng , gần gấp đôi con số đạt được trong năm vừa qua. Đáng chú ý, doanh số năm 2025 cũng đã tăng 2 lần so với 2024.

Điều này khiến nhiều cổ đông hoài nghi về khả năng hiện thực hóa kế hoạch năm 2026.

Doanh số bán hàng mỗi năm 20.000-30.000 tỷ

Trả lời chất vấn của cổ đông tại đại hội, Tổng giám đốc Lucas Ignatius Loh Jen Yuh thừa nhận mốc doanh số 23.460 tỷ đồng được đặt ra trước khi tình hình chiến sự ở Trung Đông trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, dựa trên tốc độ triển khai dự án hiện tại và kết quả đạt được trong quý I, doanh nghiệp tự tin có thể đạt, hoặc ít nhất là tiến rất gần mục tiêu đề ra.

Theo ông, trong các quý tới, Nam Long sẽ triển khai các đợt mở bán tiếp theo tại những dự án trọng điểm như Izumi (Đồng Nai), Elyse Island (trước đây được biết đến là Paragon Đại Phước, Đồng Nai), khu đô thị 43 ha tại Cần Thơ, hay Sol Garden (Hải Phòng)... Tất cả sẽ đóng góp vào nguồn hàng và doanh số trong năm 2026, bên cạnh lượng sản phẩm tồn từ một số dự án khác.

Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất còn biến động, Giám đốc Tài chính Chan Hong Wai (Eric Chan) cho biết Nam Long đang làm việc với các ngân hàng thương mại để đưa ra lãi suất ưu đãi thấp hơn thị trường, cũng như thiết kế các gói tài chính với thời hạn linh hoạt, giãn tiến độ thanh toán, rút ngắn thời gian áp dụng phí trả nợ trước hạn... để hỗ trợ khách hàng.

Tuy nhiên, ông nhìn nhận mặt bằng lãi suất hiện tại ở phần lớn ngân hàng thương mại có tăng nhưng không đáng kể, phần nào vẫn hỗ trợ nhu cầu mua nhà của khách hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch Nam Long, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên doanh nghiệp đạt được mức doanh số tăng trưởng gấp đôi so với năm trước đó.

Hiện, doanh nghiệp đang tiếp tục theo đuổi tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, đồng nghĩa với việc cần duy trì mức doanh số ổn định trong khoảng 20.000- 30.000 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long, chia sẻ về kế hoạch kinh doanh năm 2026. Ảnh: NLG.

Yếu tố cốt lõi để hoàn thành những mục tiêu tham vọng này, theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang, là "bán những gì thị trường thực sự cần", tức ưu tiên các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng, bao gồm cả nhóm người mua ở thực và nhà đầu tư thực.

"Thực ra khi lãi suất tăng lên thì những nhà đầu tư lướt sóng hoặc dùng đòn bẩy cao sẽ tự động bị loại khỏi thị trường. Lúc đó còn lại chủ yếu là người mua ở thực và nhà đầu tư thực. Vấn đề là phải xác định đúng nhóm khách này, rồi xây dựng chính sách phù hợp với họ. Nếu không đúng đối tượng thì chính sách đưa ra cũng không hấp thụ được", ông Quang nhấn mạnh.

Ông cho biết đội ngũ đang tích cực tương tác với các tổ chức, doanh nghiệp để kết nối nhóm khách hàng làm công ăn lương với chương trình nhà ở vừa túi tiền của Nam Long. Ngay từ các tháng đầu năm, công ty đã nghiên cứu để đưa ra các chính sách phù hợp, đảm bảo hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Ông khẳng định Nam Long đang có lượng sản phẩm sẵn sàng khá lớn, có thể lên tới 3- 4 tỷ USD . Điều quan trọng là chọn đúng sản phẩm và bán được trong điều kiện thị trường hiện nay.

Lãnh đạo được thưởng lớn nếu hoàn thành kế hoạch

Cũng tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án phát hành tối đa gần 387.000 cổ phiếu theo chương trình thưởng khuyến khích dài hạn (ESS) cho lãnh đạo cấp cao với giá 0 đồng/cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm vừa qua.

Đồng thời, cho năm 2026, trong trường hợp công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận, đạt tối thiểu 70% chỉ tiêu doanh số, công ty sẽ phát hành tối đa 1,35 triệu cổ phiếu thưởng cho các lãnh đạo, không áp dụng tiêu chí tăng trưởng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Năm nay, cùng với mục tiêu tăng gấp đôi doanh số bán hàng, Nam Long lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 7.630 tỷ đồng (+35% so với 2025), trong khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng (+3%).

Lý giải việc doanh số tăng vọt nhưng lợi nhuận không thể đi đôi, Giám đốc Tài chính Chan Hong Wai lưu ý việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận không đến vào thời điểm bán hàng mà vào lúc bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Phần lớn doanh thu ghi nhận trong năm nay sẽ đến từ các sản phẩm đã bán từ những năm trước.

Đối với các sản phẩm bán gần đây, công ty áp dụng các phương thức thanh toán kéo dài khoảng 24-36 tháng. Do đó, việc bàn giao và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận của các sản phẩm này sẽ rơi vào các năm sau, cụ thể là 2027-2028. Vì vậy, mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026 chỉ khoảng 3%.