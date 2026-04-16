Lô diện dàn ứng viên HĐQT Nam Long 5 năm tới

Nam Long dự kiến trình cổ đông danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với 9 thành viên. Ngoài các gương mặt quen thuộc, danh sách có sự xuất hiện của Tổng giám đốc Lucas Ignatius Loh Jen Yuh.

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng giám đốc Nam Long. Ảnh: NLG.

Công ty CP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến trình cổ đông thông qua danh sách gồm 9 thành viên.

Trong danh sách ứng cử viên do cổ đông và nhóm cổ đông đề cử có ông Nguyễn Xuân Quang (sinh năm 1960), nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, ông Quang được giới thiệu là người định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tập trung vào phân khúc nhà ở "vừa túi tiền" và hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo nền tảng để Nam Long chuyển đổi thành tập đoàn bất động sản tích hợp.

Danh sách ứng cử còn có ông Trần Thanh Phong (sinh năm 1966), thành viên sáng lập, Phó chủ tịch HĐQT. Ông có nền tảng Kỹ sư Xây dựng và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, với kinh nghiệm hơn 3 thập kỷ trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản, đặc biệt trong quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Ông Nguyễn Đức Thuấn (sinh năm 1957), nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn TBS, cũng tiếp tục được đề cử. Ông là thành viên HĐQT Nam Long từ năm 2021, có nền tảng về kinh tế và luật, với kinh nghiệm trong hoạch định và triển khai chiến lược ở cả cấp độ doanh nghiệp và vĩ mô.

Danh sách còn có các thành viên nước ngoài và lãnh đạo cấp cao đang tham gia điều hành hoặc gắn bó lâu dài với Nam Long, như ông Chad Ryan Ovel (sinh năm 1974, quốc tịch Mỹ), Tổng giám đốc Mekong Capital, thành viên HĐQT Nam Long từ năm 2014; ông Cao Tấn Thạch (sinh năm 1979), thành viên HĐQT từ năm 2015; cùng ông Đỗ Chí Hiếu (sinh năm 1983), hiện là Tổng giám đốc điều hành quỹ bất động sản tại VinaCapital, đồng thời là Tổng giám đốc VinaLiving.

Đáng chú ý, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh (sinh năm 1966, quốc tịch Singapore), Tổng giám đốc Nam Long, cũng nằm trong danh sách ứng cử đợt này.

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh gia nhập Nam Long và đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ tháng 3/2024. Ông được giới thiệu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản tại châu Á, từng giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CapitaLand Trung Quốc.

Do số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử chưa đủ 9 thành viên, HĐQT đương nhiệm của Nam Long đã giới thiệu thêm 2 ứng viên gồm ông Kenneth Michael Atkinson (sinh năm 1949, quốc tịch Anh), nhà sáng lập và cố vấn cấp cao của Grant Thornton Việt Nam, thành viên HĐQT công ty từ năm 2021; và ông Ho Hon Sang (sinh năm 1960, quốc tịch Malaysia), Chủ tịch Hiệp hội phát triển bất động sản và nhà ở Malaysia.

So với HĐQT hiện tại, danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 nhìn chung giữ được sự ổn định khi nhiều thành viên chủ chốt tiếp tục được đề cử, như ông Nguyễn Xuân Quang, ông Trần Thanh Phong, ông Chad Ryan Ovel hay ông Cao Tấn Thạch...

Điểm thay đổi đáng chú ý là sự xuất hiện của các ứng viên mới như ông Đỗ Chí Hiếu, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh và ông Ho Hon Sang.

Danh sách đề cử cho thấy cơ cấu HĐQT của Nam Long gồm cả thành viên trong nước và quốc tế, trong đó có những người đã gắn bó với doanh nghiệp hơn một thập kỷ.

Theo phương án trình cổ đông, HĐQT nhiệm kỳ mới của Nam Long sẽ gồm 5 thành viên Việt Nam và 4 thành viên nước ngoài, kết hợp kinh nghiệm thị trường trong nước với năng lực quản trị và phát triển quốc tế.

HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng tiếp tục định hướng chiến lược phát triển của Nam Long trong giai đoạn tới, hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.

Cũng tại buổi họp ĐHĐCĐ sắp tới, Nam Long sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 7.630 tỷ đồng , tăng 35% so với năm ngoái; trong khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng , tăng 3%.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh số bán hàng đạt 23.460 tỷ đồng , cao gấp đôi năm trước, chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm như Paragon Đại Phước (Đồng Nai), Southgate (Tây Ninh), Izumi (Đồng Nai), Mizuki (TP.HCM) và khu đô thị 43 ha tại Cần Thơ.

Doanh thu bàn giao dự kiến đạt hơn 8.000 tỷ đồng , đóng góp từ Southgate, Cần Thơ 43 ha, Izumi, Paragon và dự án Anzen tại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Nam Long cũng kỳ vọng gia tăng doanh thu thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý dự án, đồng thời đẩy mạnh khai thác và chuyển nhượng các tài sản thương mại trong các khu đô thị...