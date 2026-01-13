Sắp công bố hình thành đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM

TP.HCM sắp công bố Đề án phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, hướng tới hình thành cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo đề án, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ sẽ chuyển đổi thành tòa nhà khoa học công nghệ. Ảnh: Phạm Ngôn.

Chiều 13/1, tại phường Bình Dương, UBND TP.HCM tổ chức họp báo công bố Đề án phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, với định hướng hình thành một cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức.

Theo ban tổ chức, lễ công bố chính thức việc hình thành đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM sẽ diễn ra ngày 15/1 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Bình Dương.

Theo nội dung Đề án, đô thị này được định vị là trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn trực tiếp với hành lang sản xuất công nghệ cao ở khu vực phía Bắc và Tây Bắc TP.HCM.

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình tích hợp, với vùng lõi đổi mới sáng tạo đặt tại phường Bình Dương. Khu vực này bao gồm trung tâm khoa học công nghệ quy mô khoảng 103 ha và hơn 220 ha dành cho các hoạt động R&D, sản xuất thử nghiệm công nghệ cao. Bao quanh vùng lõi là các khu công nghiệp khoa học công nghệ thế hệ mới như Bình Dương Riverside, Lai Hưng, Cây Trường và VSIP III.

Đáng chú ý, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ được đề xuất chuyển đổi công năng, trở thành tòa nhà khoa học công nghệ, phục vụ các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ hệ sinh thái khoa học công nghệ của khu vực.

Về nguồn lực triển khai, Tập đoàn Becamex được đề xuất giữ vai trò nhà đầu tư chiến lược, cùng sự tham gia của các đối tác quốc tế như Sembcorp (VSIP), Tokyu Group, Warburg Pincus… nhằm bảo đảm năng lực triển khai, chuẩn mực vận hành và khả năng kết nối với các nguồn lực toàn cầu.

Theo Tập đoàn Becamex, Đề án được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng giá trị và hàm lượng công nghệ.

Bên cạnh mục tiêu kinh tế, đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM hướng tới phát triển theo mô hình đô thị xanh - thông minh, khu công nghiệp sinh thái, góp phần giãn áp lực dân số cho khu vực trung tâm và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, cho biết việc triển khai Đề án là bước tiếp nối Đề án thành phố thông minh của Bình Dương trước đây, với sự điều chỉnh về mô hình nhưng vẫn giữ xuyên suốt chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

Sau khi hợp nhất, các cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội đang áp dụng cho TP.HCM sẽ được mở rộng cho toàn bộ khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trên cơ sở đó, Đề án đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM được đề xuất mô hình quản lý theo cơ chế “một cửa”, thông qua Ban Quản lý phát triển đô thị khoa học công nghệ.

Đề án dự kiến huy động linh hoạt các nguồn lực công - tư, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và đầu tư nền tảng, còn doanh nghiệp tham gia triển khai và vận hành theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong thời gian tới, TP.HCM cũng sẽ phát triển nhiều dự án hạ tầng kết nối với đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, gồm hai tuyến metro kết nối TP.HCM với Bình Dương và tuyến đường sắt chuyên chở hàng hóa Bàu Bàng - Cái Mép nhằm tăng cường liên kết các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển.