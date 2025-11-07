CMC muốn đầu tư khu đô thị khoa học công nghệ tại Cần Giờ

Dự án CMC đề xuất có quy mô 100-200 ha, tổng vốn khoảng 10.000-20.000 tỷ đồng, phấn đấu khởi công trong vòng 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (phải) nghe giới thiệu về Trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận. Ảnh: SGGP.

Ngày 6/11, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo TP.HCM về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát các hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tại Tập đoàn CMC ở TP.HCM.

Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, đợt khảo sát lần này được tổ chức nhằm nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị khoa học công nghệ chủ lực, qua đó thành phố có thêm cơ sở cập nhật vào báo cáo của Ban Chỉ đạo về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời xác định các hướng hỗ trợ cụ thể để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo CMC đã giới thiệu về Trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận, một trong những trung tâm dữ liệu hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Lãnh đạo CMC đề xuất lãnh đạo TP.HCM tạo điều kiện giới thiệu quỹ đất từ 10 đến 20 ha để tập đoàn đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Đại học CMC tại TP.HCM, với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước mắt, CMC kiến nghị cho phép triển khai đào tạo, nghiên cứu từ năm 2026 tại cơ sở hiện hữu (Tân Thuận), theo mô hình "Đại học AI - Đại học đổi mới sáng tạo", gắn chặt giữa đào tạo và thực tiễn, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.

CMC cũng báo cáo về dự án Khu đô thị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (CCS HCM) dự kiến đề xuất đầu tư tại Cần Giờ, quy mô 100-200 ha, tổng vốn khoảng 10.000- 20.000 tỷ đồng .

Dự án hướng tới hình thành khu công nghệ thông tin tập trung gồm các phân khu R&D, trung tâm dữ liệu, khu phát triển công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain...), khu đào tạo, văn phòng, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ.

Hiện, CMC đang đề xuất địa điểm đầu tư phù hợp tại Cần Giờ để hoàn tất thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo lãnh đạo CMC, năm 2025, tiến độ hợp tác giữa các bên gặp khó khăn do quá trình sắp xếp lại bộ máy, làm gián đoạn một số hoạt động phối hợp. Tập đoàn kiến nghị nhanh chóng nối lại hợp tác, đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi số trọng điểm.

Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cho biết đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của Tập đoàn CMC, dự kiến đề xuất UBND TP.HCM có báo cáo chi tiết để đưa vào kế hoạch trình Ban Chỉ đạo TP.

Ông nhấn mạnh theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, xem đây là động lực quan trọng trong tiến trình xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hàng đầu cả nước.