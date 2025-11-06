Lần đầu tiên TP.HCM được đầu tư mạo hiểm vào công nghệ

TP.HCM lần đầu tiên cho phép chính quyền chủ động quản lý và đầu tư mạo hiểm cho các dự án công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

TP.HCM lần đầu tiên cho phép chính quyền đầu tư mạo hiểm vào công nghệ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam Innovation Summit - VIS 2025) do InnoLab Asia, phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, cùng Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức sáng 6/11, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM cho biết thành phố luôn được biết đến là trung tâm kinh tế - khoa học - công nghệ năng động nhất cả nước.

Hơn thế nữa, thành phố đang từng bước khẳng định là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, nơi các ý tưởng, mô hình mới và công nghệ mới được ươm mầm, thử nghiệm, cũng như lan tỏa.

Đổi mới sáng tạo phải "len" vào từng doanh nghiệp

Theo ông Thắng, trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045, TP.HCM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột trọng yếu của mô hình tăng trưởng mới, cùng với kinh tế số và kinh tế xanh.

Điều này thể hiện rõ định hướng của lãnh đạo thành phố trong việc chuyển từ "tăng trưởng theo chiều rộng" sang "phát triển dựa trên tri thức và đổi mới".

Ông Thắng nhấn mạnh đổi mới sáng tạo không chỉ nằm trong các viện nghiên cứu, mà phải "len" vào từng doanh nghiệp, từng cộng đồng, từng cá nhân.

Mỗi doanh nhân, mỗi startup, mỗi nhà khoa học, mỗi công chức đổi mới một phần trong cách nghĩ, cách làm. Tất cả hợp thành dòng chảy sáng tạo không ngừng, tạo nên sức bật mới cho kinh tế thành phố và đất nước.

"Thành phố chúng ta đang kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, nơi các ý tưởng được thử nghiệm, doanh nghiệp được hỗ trợ, và chính sách được vận hành linh hoạt", ông nói thêm.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Mới đây, Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức mở đường cho hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam và TP.HCM là địa phương tiên phong triển khai mô hình Quỹ đầu tư địa phương.

Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên, chính quyền địa phương được phép chủ động huy động, quản lý và đầu tư vốn mạo hiểm cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ mới.

Qua đó, TP.HCM không chỉ là trung tâm khởi nghiệp năng động, mà còn là nơi thử nghiệm các cơ chế tài chính đột phá, khuyến khích tư nhân, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và quỹ đầu tư cùng tham gia phát triển công nghệ.

Song song đó, Sở KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp, hỗ trợ nhiều dự án tiềm năng, tạo bước đệm cho những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên của Việt Nam vươn ra khu vực.

Thành phố cũng đang đẩy mạnh thử nghiệm các cơ chế sandbox trong lĩnh vực fintech, năng lượng xanh, logistics thông minh và trí tuệ nhân tạo, đồng thời từng bước xây dựng thành phố trở thành "phòng thí nghiệm chính sách" của Việt Nam, nơi những điều mới được thử nghiệm, được điều chỉnh và nhân rộng.

Bên cạnh các chính sách, việc hạ tầng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo SIHUB đi vào hoạt động cũng đã trở thành điểm hội tụ của cộng đồng startup, viện trường, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ông Thắng cho biết Sở KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu - ươm tạo - thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tăng cường hợp tác quốc tế.

Các chính sách thu hút tài năng, vốn và công nghệ, lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực - từ doanh nghiệp đến cộng đồng, từ nhà trường đến chính quyền cơ sở - cũng sẽ được chú trọng và triển khai.

Cần những "cây cầu" giữa startup và doanh nghiệp lớn

Cũng tại sự kiện, ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành InnoLab Asia, kiến nghị "phải làm sao không ai đổi mới một mình và không ai bị bỏ lại phía sau".

"Muốn đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng thực sự, chúng ta cần những cây cầu giữa startup và doanh nghiệp lớn, giữa trường đại học và ngành công nghiệp, giữa chính sách và thị trường, và trên hết, giữa Việt Nam và mạng lưới đổi mới toàn cầu", ông nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành InnoLab Asia chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Mặt khác, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc điều hành, Đồng sáng lập CNV Consulting, nhìn nhận hiện nay, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách Nhà nước và tạo ra hơn 40 triệu việc làm.

Những con số này cho thấy doanh nghiệp tư nhân đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, nhóm này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần rất lớn vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Theo bà Vân, khối doanh nghiệp tư nhân là những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đột phá, đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của thị trường.

Để phát huy tối đa tiềm năng của khối tư nhân, bà Vân cho rằng Việt Nam cần cải thiện các chính sách hỗ trợ, như cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính, cũng như tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

Cũng theo các chuyên gia, có 3 con đường chính để đổi mới sáng tạo. Thứ nhất là thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua khoa học công nghệ và chuyển đổi số - phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2030, với các chủ đề sở hữu trí tuệ, dòng vốn và khung thể chế.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần khơi thông nguồn lực tư nhân, kiến tạo tài chính cho nền kinh tế đổi mới.

Cuối cùng, việc bứt phá đổi mới từ hạ tầng thông minh đến thị trường toàn cầu, trong đó nhấn mạnh năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và chính sách sở hữu trí tuệ trong thời đại AI sẽ trở thành chiến lược quan trọng giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả.