Cần Giờ 'phá kén' và tiềm năng kinh doanh tỷ USD

Cần Giờ - vùng đất từng được ví như “ốc đảo biệt lập” phía đông nam TP.HCM - đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Hàng loạt công trình hạ tầng tỷ USD cùng siêu đô thị ESG Vinhomes Green Paradise đang biến Cần Giờ thành cực phát triển mới, đón dòng khách dự kiến 40 triệu lượt mỗi năm và tạo nên hệ sinh thái đô thị, du lịch, thương mại quy mô toàn cầu.

Mạch sống mới của kinh tế Cần Giờ

Từng bị ngăn cách với trung tâm TP.HCM bởi con sông Soài Rạp, Cần Giờ hiện nay bước vào giai đoạn bứt phá hạ tầng mạnh mẽ. Từ đường vượt biển, cao tốc dẫn đến sân bay, đường sắt tốc độ cao đến cảng trung chuyển quốc tế, mạng lưới kết nối đa phương thức đang hình thành, đưa Cần Giờ thoát khỏi thế độc đạo, từng bước trở thành trung tâm hạ tầng mới của TP.HCM.

Ngay trong năm 2026, cầu Cần Giờ sẽ được khởi công, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ còn 45-60 phút. Cùng thời điểm, nút giao Rừng Sác trị giá 3.000 tỷ đồng được khởi công, kết nối trực tiếp cao tốc Bến Lức - Long Thành, kéo Cần Giờ tiến sát “cửa ngõ bầu trời” hàng đầu cả nước - sân bay quốc tế Long Thành công suất khai thác 100 triệu hành khách/năm.

Song song, đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Giờ, vận tốc thiết kế 350 km/h giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ Phú Mỹ Hưng tới Cần Giờ. Đặc biệt, UBND TP.HCM đã ủng hộ đề xuất của VinSpeed về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến từ ga Tân Thuận sang ga Bến Thành (Q1 cũ), tạo bước đột phá, kết nối trực tiếp và di chuyển nhanh chóng, dễ dàng từ trung tâm nội đô thành phố với trung tâm mới Cần Giờ.

Điểm đầu tuyến đường sắt tốc độ cao trung tâm TP.HCM - Cần Giờ được đề xuất đặt ngay Bến Thành.

Ở hướng biển, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được Vingroup đề xuất mở ra hành lang chiến lược kết nối Cần Giờ và trung tâm du lịch, cảng biển Vũng Tàu, rút ngắn hành trình còn 10 phút.

Nhờ “mạch máu” hạ tầng đang hình thành, Cần Giờ không còn là vùng ven tĩnh lặng mà trở thành điểm giao thoa giữa đô thị, cảng biển và sân bay quốc tế - tọa độ “kim cương” trên bản đồ phát triển phía Nam.

Tiềm năng kinh doanh với dòng khách lớn

Cùng với hạ tầng, Vinhomes Green Paradise - đô thị ESG đầu tiên tại Việt Nam, là chất xúc tác giúp Cần Giờ phát triển nhảy vọt thành đô thị nghỉ dưỡng và thương mại toàn cầu.

Dự án quy mô 2.870 ha do Boston Consulting Group tư vấn quy hoạch được vận hành theo mô hình ESG xanh - thông minh - sinh thái - tái sinh. Tại đây, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour là điểm đến của du thuyền sang trọng, kết nối hải trình Đông Nam Á. Bên cạnh đó, tòa tháp 108 tầng - nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, là biểu tượng thịnh vượng mới của TP.HCM, hội tụ các tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng quốc tế, tổ chức tài chính và trở thành trung tâm MICE toàn cầu.

Bộ sưu tập tiện ích quy mô kỷ lục cũng được khởi động trong những tháng cuối năm. Trong đó, nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) rộng 7 ha, tổng sức chứa 5.000 chỗ, được kỳ vọng là “Sydney Opera House” của Việt Nam. Hai sân golf 18 hố do Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế trở thành điểm hẹn biểu tượng của giới thượng lưu toàn cầu. Bên cạnh đó, biển hồ Paradise Lagoon nước biển tự nhiên rộng 800 ha và tổ hợp giải trí đa công viên (multi-park resort) rộng 122 ha mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí quanh năm cho du khách 5 châu.

Chuỗi hoạt động lễ hội, âm nhạc, thể thao và triển lãm quốc tế liên tục được tổ chức. Vinhomes Green Paradise không chỉ đón khách mà còn giữ chân dòng khách cao cấp. Dự kiến khi đi vào vận hành, dự án đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, tạo ra nguồn cầu khổng lồ cho dịch vụ, thương mại, lưu trú và giải trí - đặt nền móng cho nền kinh tế đô thị vận hành tỷ USD.

Hệ sinh thái kinh doanh đa tầng - động lực tăng trưởng bền vững

Khác với đô thị đơn chức năng, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch như cấu trúc kinh tế đa lớp, hội tụ 4 nhóm khách hàng trọng tâm. Tại đây, cư dân cao cấp tìm kiếm môi trường sống xanh, tiện nghi, kết nối toàn cầu; chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế làm việc tại trung tâm tài chính, công nghệ, sự kiện MICE; khách du lịch ngắn ngày với nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm thời thượng; giới thượng lưu toàn cầu đến bằng du thuyền hoặc hàng không.

Sự hội tụ này tạo ra dòng chảy giao thương không ngừng nghỉ, giúp hệ sinh thái kinh doanh tại Cần Giờ vận hành liên tục. Các mô hình chuỗi nhà hàng, showroom, cà phê hay boutique cao cấp... đều đứng trước cơ hội kinh doanh hiếm có. Trong khi đó, resort villa mang lại lợi nhuận kép giữa đầu tư nghỉ dưỡng và cho thuê. Khối văn phòng, dịch vụ đặc quyền ESG cùng hệ thống y tế, giáo dục chuẩn quốc tế hình thành “mạch sống bền vững” cho cộng đồng cư dân toàn cầu.

Tổ hợp khách sạn 7.000 phòng với 20 thương hiệu quốc tế mang đến trải nghiệm lưu trú, nghỉ dưỡng 5 sao.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn phát triển bền vững trở thành thước đo mới cho thị trường đầu tư, Vinhomes Green Paradise được phát triển theo mô hình ESG, lại có lợi thế sinh thái bản địa hiếm có. Đây được xem là tài sản ESG toàn cầu - nơi giá trị tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, nhận định: “Vinhomes Green Paradise không phải là dự án đơn thuần, mà là khu đô thị nghỉ dưỡng, du lịch, sinh thái và phía sau là khu sinh quyển dự trữ thế giới với rất nhiều lợi thế để có thể dịch chuyển dân cư và kiến tạo cộng đồng, tạo nên bước tiến nhảy vọt về giá”.

Theo nhiều chuyên gia, trên thế giới, hình mẫu đô thị ESG như Costa Smeralda (Italy), Hammarby Sjöstad (Thụy Điển), hay King’s Cross (Anh) chứng kiến mức tăng giá vượt bậc so với trung tâm cũ. Kịch bản tương tự có nhiều khả năng lặp lại tại Cần Giờ với Vinhomes Green Paradise.