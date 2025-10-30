Tương lai Cần Giờ nhìn từ những đô thị nghỉ dưỡng sinh thái đáng sống

Với hạ tầng dần hoàn thiện và sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ đang trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới, hướng tới đô thị nghỉ dưỡng hòa hợp thiên nhiên.

Khi Cần Giờ đang dần nổi lên với những cơ hội mới, nhiều bạn trẻ bắt đầu chọn khởi nghiệp ngay tại quê hương mình. Trong số đó, chị Trần Thị Cẩm Hồng là một điển hình.

Chị cho biết trước đây, thanh niên như chị muốn tìm việc làm thường phải lên trung tâm TP.HCM, vừa tốn thời gian, vừa xa nhà. “Giờ thì khác, nhờ hạ tầng được đầu tư, khách du lịch từ trung tâm TP.HCM và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cần Giờ ngày càng nhiều, cơ hội việc làm cũng mở rộng hơn”, chị chia sẻ.

Theo chị Hồng, sự xuất hiện của Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) đang mang lại sức sống mới cho địa phương. Chị tin rằng khi dự án ngày càng hoàn thiện, cơ hội việc làm tại quê hương sẽ ngày càng phong phú. Đó cũng là lý do chị quyết định ở lại lập nghiệp.

Thời gian tới, chị Hồng dự định phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng, như trải nghiệm đời sống địa phương, khám phá rừng và những hoạt động gắn với thiên nhiên, để thu hút thêm du khách đến với Cần Giờ.

Chị Trần Thị Cẩm Hồng chia sẻ lý do chị quyết định ở lại Cần Giờ để lập nghiệp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hạ tầng mở lối

Không riêng chị Hồng, nhiều người dân Cần Giờ cũng đang cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Bà Đỗ Ngọc Hường (ngụ xã Cần Giờ) cho biết từ khi dự án Vinhomes Green Paradise được khởi công, cuộc sống nơi đây sôi động hơn hẳn.

“Trước kia nghe tin làm dự án, bà con lo bị ảnh hưởng. Nhưng giờ thì khác, công nhân về đông, quán xá buôn bán nhộn nhịp, có người thân từ thành phố về quê làm việc. Bà con phấn khởi lắm”, bà kể.

Thậm chí, bà còn định hướng con cháu học các ngành quản lý khách sạn, du lịch để sau này có thể trở về quê hương làm việc.

Những tín hiệu ấy cho thấy Cần Giờ đang bước vào chu kỳ phát triển mới, không còn là vùng ven biệt lập mà dần trở thành “vệ tinh biển” của TP.HCM.

Cần Giờ đang bước vào chu kỳ phát triển mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Và để một vùng đất sinh thái có thể “cất cánh”, hạ tầng chính là nền tảng tiên quyết. Với việc giao thông, logistics, du lịch và công nghệ cùng được đầu tư đồng bộ, khoảng cách giữa trung tâm và đô thị biển sẽ được rút ngắn, trở thành cầu nối cho sự phát triển.

Trong bối cảnh đó, VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã đề xuất làm tuyến đường sắt tốc độ cao tối đa 350 km/h, tuyến này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ, đưa vùng biển này trở thành “trung tâm mới” thay vì vùng ven biệt lập như trước.

Đồng thời, tập đoàn này cũng đề xuất nghiên cứu tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển Vũng Tàu - Cần Giờ xuống khoảng 10 phút, thay vì hơn 30 phút bằng phà như hiện nay.

Cùng với đó, TP.HCM cũng sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, giúp kết nối trực tiếp khu vực với trung tâm TP.HCM, sân bay Long Thành và các vùng lân cận.

Mỗi dự án là một mắt xích trong mạng hạ tầng đa tầng, rút ngắn khoảng cách và mở ra cánh cửa phát triển kinh tế biển cho TP.HCM.

Ở đâu có hạ tầng, ở đó có sự phát triển, với Cần Giờ, điều này đang dần trở thành hiện thực, khi hạ tầng được xem là chìa khóa kích hoạt chuỗi giá trị du lịch, thương mại, dịch vụ và bất động sản sinh thái.

Từ vùng sinh thái đến đô thị đáng sống

Cùng với cú hích hạ tầng, Vingroup đang đóng vai trò tiên phong trong việc định hình diện mạo mới cho Cần Giờ thông qua siêu dự án đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển quy mô 2.870 ha Vinhomes Green Paradise. Đây được xem là bước khởi đầu cho mô hình phát triển bền vững mà Cần Giờ hướng tới.

Dự án này được quy hoạch theo hướng đô thị sinh thái kết hợp giữa thiên nhiên và công nghệ, hướng đến chuẩn ESG++. Tầm nhìn của dự án là đạt chuẩn BREEAM (chứng chỉ xanh toàn cầu) và ISO 37122 (đô thị thông minh), hướng đến trở thành biểu tượng đô thị biển toàn cầu của Việt Nam.

Vinhomes Green Paradise còn đặt mục tiêu bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái tự nhiên, tạo ra một không gian sống cân bằng giữa đô thị hiện đại và rừng - biển đặc trưng của Cần Giờ.

Đại công trường thi công Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, thành viên của Tập đoàn Property Guru, ngay sau khi dự án được công bố, lượng tìm kiếm bất động sản tại Cần Giờ đã tăng gấp ba lần so với đầu năm.

Lượng khách thực tế cũng tăng đột biến, đặc biệt vào cuối tuần, nhiều khách sạn, nhà nghỉ rơi vào tình trạng kín phòng.

Lượng khách đến Cần Giờ tăng đột biến nhờ Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Tuấn tin rằng với dân số hơn 14 triệu người của TP.HCM sau sáp nhập, chỉ cần mỗi người đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng gần một lần trong năm, Cần Giờ đã có 14 triệu lượt khách nội địa tiềm năng.

Đi cùng với đó là dòng khách quốc tế, đặc biệt khi cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đi vào hoạt động, sẵn sàng đón các chuyến tàu du lịch lớn. Kiến trúc sư Khương Văn Mười nhận định đây sẽ là “bàn đạp” giúp Cần Giờ đón dòng khách cao cấp, tương tự như cách cảng biển tại Hải Phòng từng tạo cú hích cho du lịch địa phương.

Để đón đầu xu hướng, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với loạt công trình biểu tượng: Nhà hát Sóng Xanh với sức chứa gần gấp đôi Nhà hát Con Sò (Sydney, Australia), quảng trường ngoài trời 60.000 người phục vụ MICE và concert quốc tế, tháp 108 tầng trong top 10 thế giới, tổ hợp khách sạn cao cấp, bệnh viện quốc tế hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), sân golf 18 hố...

Những “thỏi nam châm” này không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, mà còn là động cơ kéo dòng khách du lịch, sự kiện, thể thao và y tế cao cấp đến Cần Giờ, tạo nên một chuỗi giá trị kinh tế biển khép kín, từ nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại - dịch vụ đến đầu tư bất động sản sinh thái.

Hiện dự án Vinhomes Green Paradise đang hoàn tất giai đoạn 1 với các hạng mục đắp nền và chống xói lở. Dự kiến cuối năm nay, chủ đầu tư sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng, với thời gian thi công khoảng 12 tháng.

Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với loạt công trình biểu tượng như Nhà hát Sóng Xanh (trái) và Tổ hợp khách sạn cao cấp (phải). Ảnh: CĐT.

Ở Việt Nam, Phú Quốc hay Hạ Long từng có bước ngoặt tương tự khi hạ tầng và các khu đô thị du lịch được đầu tư đồng bộ, giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo địa phương.

Trên thế giới, nhiều thành phố biển như Singapore hay Dubai cho thấy tầm quan trọng của quy hoạch dài hạn và phát triển hạ tầng hiện đại, kết hợp giữa công nghệ, du lịch và yếu tố sinh thái bền vững.

Khi hạ tầng đồng bộ và Vinhomes Green Paradise đi vào vận hành, Cần Giờ được kỳ vọng thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, trở thành biểu tượng mới của đô thị biển châu Á - một không gian sống xanh, kết nối và thịnh vượng, vừa là điểm đến nghỉ dưỡng, vừa là nơi người dân “muốn trở về để sống”.