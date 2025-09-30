MICC Group mở rộng hợp tác phân phối Vinhomes Green Paradise

Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản nhờ quy hoạch ESG++: Xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh.

Với khát vọng khẳng định dấu ấn tại siêu đô thị toàn cầu, MICC Group triển khai chiến lược mở rộng hợp tác cùng các đơn vị đối tác trên toàn quốc, tạo nền tảng để cùng nhau phát triển bền vững và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

MICC Group -vị thế tiên phong và mạng lưới hợp tác đối tác bền vững

Là đơn vị phân phối chiến lược của chủ đầu tư Vinhomes, MICC Group đã đồng hành tại nhiều siêu dự án tầm vóc như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Smart City, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Global Gate, Vinhomes Royal City, Vinhomes Golden City… và luôn giữ vị trí top 1 doanh số. Đặc biệt, MICC Group được vinh danh trong top 10 đại lý bất động sản xuất sắc tại Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản bình chọn.

MICC Group quy tụ hơn 600 chuyên viên kinh doanh cùng hệ thống 14 văn phòng trải dài Bắc, Trung, Nam, với nhân sự chuyên trách tại tất cả dự án. Mạng lưới phân phối rộng khắp giúp doanh nghiệp triển khai đồng bộ các chiến dịch và kịp thời nắm bắt nhịp chuyển động của từng thị trường.

Song song với sự phát triển về quy mô và số lượng dự án tham gia phân phối, MICC Group không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác cùng các đối tác trên toàn quốc. MICC Group triển khai những chính sách hợp tác linh hoạt, kết hợp hỗ trợ toàn diện về thông tin thị trường, chiến lược marketing đồng bộ, cũng như tài liệu bán hàng được chuẩn hóa nhằm tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả hợp tác cho từng đối tác. Qua đó, MICC Group cam kết mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng hành cùng đối tác vươn tới những thành công mới trên thị trường bất động sản cao cấp.

Mô hình phát triển đối tác cho thấy tầm nhìn dài hạn của MICC Group: Thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh số, mà còn được khẳng định ở việc tạo giá trị chung cho khách hàng, đối tác và toàn thị trường. Chính sự kết hợp giữa năng lực triển khai vượt trội và hệ thống hợp tác chuyên sâu đã đưa MICC Group trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng lẫn đối tác mong muốn khẳng định vị thế trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Vinhomes Green Paradise -siêu đô thị tầm vóc toàn cầu

Với quy mô 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch theo chuẩn quốc tế, kết hợp không gian sinh thái ven biển cùng hệ thống tiện ích hiện đại đa tầng. Đây là đô thị đầu tiên tại Việt Nam kết hợp trọn vẹn giữa thiên nhiên, con người và công nghệ, kiến tạo phong cách sống bền vững nhưng vẫn giữ trọn đẳng cấp.

Hình ảnh phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise.

Vinhomes Green Paradise được quy hoạch thành 4 phân khu đẳng cấp, mỗi phân khu là một tuyên ngôn về phong cách sống và bản sắc riêng. The Haven Bay - Vịnh Tiên là thiên đường của giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng. The Green Bay - Vịnh Ngọc kiến tạo một thành phố xanh và sinh thái, nơi sức khỏe được đặt làm trung tâm. The Paradise - Mũi Danh vọng mang hình hài một đô thị cảng hiện đại, hội tụ tài chính, công nghệ và tri thức quốc tế. The Grand Island - Đảo Mặt trời mở ra không gian lễ hội biển nhiệt đới, tràn đầy năng lượng và kết nối.

Điểm nhấn khác biệt của dự án nằm ở bộ sưu tập kiến trúc gồm hơn 60 mẫu nhà thấp tầng và biệt thự, thể hiện 8 ngôn ngữ kiến trúc đa dạng trên thế giới. Trong số đó, có tới 15 mẫu nhà xanh được thiết kế để truyền tải trọn vẹn sứ mệnh “xanh - thông minh - sinh thái - tái tạo”, khẳng định dấu ấn riêng biệt của một siêu đô thị ven biển mang tầm vóc toàn cầu.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược ở Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise sở hữu khả năng kết nối thuận tiện đến trung tâm TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, cảng biển và sân bay càng củng cố thêm tiềm năng gia tăng giá trị cho dự án. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, Green Paradise trở thành lựa chọn hiếm hoi hội tụ cả giá trị sống tinh hoa và giá trị đầu tư dài hạn.

Với vai trò đơn vị phân phối chiến lược, MICC Group cam kết mang đến cho khách hàng thông tin chính thống, tư vấn chuyên sâu và giải pháp tài chính tối ưu. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng lời mời hợp tác tới các đối tác, cùng chung tay khai thác và lan tỏa giá trị của dự án này.