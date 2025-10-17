Cần Giờ mở màn thập kỷ tăng trưởng mới

Cần Giờ (TP.HCM) đang vươn mình với hạ tầng tỷ USD, dư địa tăng trưởng vượt trội. Trong đó, Vinhomes Green Paradise hứa hẹn mang đến biên độ sinh lời, dòng tiền khai thác ổn định.

Cách đây hơn một thập kỷ, ít ai có thể hình dung Thủ Thiêm - vùng đất bồi hoang vu bên sông Sài Gòn lại trở thành trung tâm tài chính mới của TP.HCM sau này.

Những dự án hạ tầng hiện đại như hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, đại lộ Mai Chí Thọ, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên… hút dòng vốn đầu tư tỷ USD, biến “đầm lầy xưa” thành khu đô thị sầm uất. Và quy luật ấy đang tái hiện tại Cần Giờ.

Đích ngắm mới của giới đầu tư trong nước và quốc tế

Cần Giờ - vùng đất ven biển từng bị xem là “đường cùng, ngõ cụt” nay bừng tỉnh với loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được thúc đẩy đầu tư. Điển hình là đường sắt đô thị tốc độ cao Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ tốc độ thiết kế 350 km/h; cầu Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng ; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu do Vingroup đề xuất đầu tư; tuyến taxi đường thủy từ Bến Bạch Đằng men theo sông Sài Gòn tới bến Bình Khánh; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ...

Mỗi dự án là một cú hích không chỉ chấm dứt thế độc đạo, gia tăng kết nối, thay đổi diện mạo đô thị, mà còn mở rộng tiềm năng khai thác du lịch - dịch vụ - cảng biển logistics, cũng như thị trường bất động sản Cần Giờ.

Cần Giờ phá thế độc đạo nhờ loạt dự án hạ tầng tỷ USD.

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam, được kỳ vọng mang lại sức sống mới, đưa nơi đây trở thành thiên đường nghỉ dưỡng và du lịch. Với định vị thành phố xanh - thông minh - sinh thái - tái sinh hàng đầu, Vinhomes Green Paradise đang trở thành đích ngắm mới của giới đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Đi trước một bước, hưởng trọn chu kỳ tăng trưởng

Theo chủ đầu tư, Vinhomes Green Paradise có quy mô hơn 2.800 ha, sở hữu hạ tầng, quy hoạch, tiện ích tầm vóc quốc tế, trở thành hình mẫu đô thị thế hệ mới cũng như biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của TP.HCM.

Mỗi sản phẩm tại Vinhomes Green Paradise đều mang tính khan hiếm và giá trị truyền đời nhờ nền tảng ESG++. Đây là mô hình phát triển cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn, tái sinh hệ sinh thái và nâng tầm chất lượng sống. Với mật độ xây dựng thấp chỉ gần 16%, phần lớn diện tích được dành cho mảng xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên, nhờ đó giữ “vùng đất di sản” cho thế hệ mai sau.

Vinhomes Green Paradise mang đến dòng sản phẩm “premium xanh” cao cấp, bền vững theo chuẩn ESG++. Ảnh phối cảnh.

Chủ đầu tư cho biết ở tương lai gần, giá trị ấy sẽ dần hiện hữu khi hạ tầng trọng điểm của khu vực chính thức được kích hoạt, giúp thu hẹp khoảng cách từ Vinhomes Green Paradise đến trung tâm TP.HCM, cảng biển, sân bay Tân Sơn Nhất, Long Thành. Khi chuỗi hạ tầng từng bước về đích, dự án sẽ có giá trị mới, mở ra dư địa sinh lời và khả năng thanh khoản cao cho nhà đầu tư.

Dòng tiền khai thác bền vững cũng là điểm cộng đắt giá của dự án. Với địa thế tựa rừng hướng biển hiếm có và định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp, Vinhomes Green Paradise thu hút giới chuyên gia quốc tế, Việt kiều và khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo), dự kiến có thể mang về cho Cần Giờ khoảng 40 triệu lượt khách/năm. Dòng khách mang lại lợi nhuận kép cho nhà đầu tư, vừa gia tăng lãi vốn, vừa mang lại dòng tiền cho thuê ổn định, dài hạn.

Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn bậc nhất Việt Nam với gần 7.000 phòng, quy tụ hơn 20 thương hiệu uy tín.

Giá trị của dự án còn được nhân lên gấp bội nhờ chuỗi tiện ích quy mô hiếm có, như hồ Lagoon nước biển tự nhiên 800 ha lớn bậc nhất thế giới, 2 sân golf 18 hố do huyền thoại Tiger Woods & Robert Trent Jones thiết kế, quần thể vui chơi giải trí 122 ha Top đầu thế giới, nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) 7 ha lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng gần 7.000 phòng, tháp biểu tượng 108 tầng, cảng tàu quốc tế 5 sao… Những mảnh ghép này sẽ đưa Cần Giờ trở thành “Marina Bay của Việt Nam", điểm đến của giới thượng lưu toàn cầu.

Vinhomes Green Paradise không chỉ là dự án bất động sản tầm cỡ thế giới, mà còn là di sản mang tính biểu tượng, khai mở kỷ nguyên phát triển mới của vùng biển Cần Giờ.