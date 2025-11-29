Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sao tuyển Anh hẹn hò bạn gái hơn 6 tuổi

  • Thứ bảy, 29/11/2025 09:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Morgan Rogers và Leah Taylor, người mẫu kiêm ngôi sao Love Island, được phát hiện tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại vùng Cotswolds thơ mộng.

tuyen Anh anh 1

Morgan và bạn gái hơn 6 tuổi.

Morgan Rogers, tài năng đang lên của Aston Villa và tuyển Anh, được phát hiện tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn cùng người mẫu kiêm ngôi sao Love Island 2023, Leah Taylor, tại vùng Cotswolds thơ mộng.

Leah, 29 tuổi, chia sẻ trên mạng xã hội loạt hình từ chuyến nghỉ tại Cowley Manor Hotel gần Cheltenham. Một trong số đó ghi lại Rogers từ phía sau, khiến cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra nhờ chiếc áo khoác Puma giống hệt mẫu anh từng quảng cáo.

Theo một nguồn tin thân cận, mối quan hệ này đang bước vào giai đoạn tìm hiểu: “Mọi chuyện còn khá sớm, nhưng họ ngày càng thân thiết. Cả hai đã đi chơi vài lần và mọi thứ tiến triển tốt, dù chưa phải điều gì quá nghiêm túc. Morgan muốn giữ kín chuyện này, nhưng Leah thì hơi khó giấu. Cô ấy đã đăng ảnh của anh lên Instagram”.

Chuyến đi cũng trùng thời điểm Rogers tỏa sáng trên sân cỏ. Chỉ vài ngày sau khi trở về, tiền vệ 22 tuổi lập cú đúp giúp Aston Villa thắng Leeds United 2-1 ngay tại Elland Road cuối tuần trước. Phong độ ấn tượng giúp Rogers liên tục góp mặt trong danh sách triệu tập của HLV Thomas Tuchel và anh đã có một bàn thắng sau 12 lần khoác áo tuyển Anh.

Rogers vốn kín tiếng trong đời sống cá nhân, trong khi Leah Taylor, nổi lên từ Love Island, từng trải qua nhiều sóng gió tình cảm. Mối quan hệ mới dường như mang lại cho cô nhiều hy vọng hơn.

Hiện cả hai chưa xác nhận chính thức, nhưng những hình ảnh từ Cotswolds cho thấy một câu chuyện đẹp đang bắt đầu.

Cảnh bạo loạn trong trận thắng của Aston Villa

Rạng sáng 28/11, trận Aston Villa thắng 2-0 Young Boys thuộc vòng phân hạng Europa League phải tạm dừng vì bạo lực bùng phát ở khu vực khán đài đội khách.

28:1675 hôm qua

Sancho lạc lõng trong chuỗi trận thăng hoa của Aston Villa

Rạng sáng 28/11, Aston Villa thắng Young Boys 2-1 ở vòng phân hạng Europa League.

28:1688 hôm qua

Tình thế đảo ngược với Aston Villa

Tối 23/11, Aston Villa ngược dòng hạ Leeds United 2-1 thuộc vòng 12 Premier League 2025/26.

04:31 24/11/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

tuyển Anh tuyển Anh

    Đọc tiếp

    Neymar ghi ban bat chap chan thuong hinh anh

    Neymar ghi bàn bất chấp chấn thương

    37 phút trước 09:58 29/11/2025

    0

    Sáng 29/11 (giờ Hà Nội), Neymar ghi bàn và kiến tạo giúp Santos hạ gục Recife với tỷ số 3-0 thuộc vòng 36 giải VĐQG Brazil.

    Khong ai muon kien FIFA vi giam an cho Ronaldo hinh anh

    Không ai muốn kiện FIFA vì giảm án cho Ronaldo

    1 giờ trước 09:33 29/11/2025

    0

    Câu chuyện về tấm thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo chưa khép lại. Mỗi ngày trôi qua, nó lại xuất hiện thêm những lớp diễn giải mới, và không ít trong đó mang màu sắc “nêm gia vị”, khiến dư luận càng sôi sục hơn.

    Benfica day song vi phat bieu cua Felix hinh anh

    Benfica dậy sóng vì phát biểu của Felix

    1 giờ trước 09:20 29/11/2025

    0

    Những phát ngôn của Joao Felix về Benfica làm rung chuyển nội bộ đội chủ sân Da Luz, khiến giới chóp bu của CLB phải lên tiếng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý