Sao tuyển Anh hẹn hò bạn gái hơn 6 tuổi

Morgan Rogers và Leah Taylor, người mẫu kiêm ngôi sao Love Island, được phát hiện tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại vùng Cotswolds thơ mộng.

Morgan và bạn gái hơn 6 tuổi.

Morgan Rogers, tài năng đang lên của Aston Villa và tuyển Anh, được phát hiện tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn cùng người mẫu kiêm ngôi sao Love Island 2023, Leah Taylor, tại vùng Cotswolds thơ mộng.

Leah, 29 tuổi, chia sẻ trên mạng xã hội loạt hình từ chuyến nghỉ tại Cowley Manor Hotel gần Cheltenham. Một trong số đó ghi lại Rogers từ phía sau, khiến cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra nhờ chiếc áo khoác Puma giống hệt mẫu anh từng quảng cáo.

Theo một nguồn tin thân cận, mối quan hệ này đang bước vào giai đoạn tìm hiểu: “Mọi chuyện còn khá sớm, nhưng họ ngày càng thân thiết. Cả hai đã đi chơi vài lần và mọi thứ tiến triển tốt, dù chưa phải điều gì quá nghiêm túc. Morgan muốn giữ kín chuyện này, nhưng Leah thì hơi khó giấu. Cô ấy đã đăng ảnh của anh lên Instagram”.

Chuyến đi cũng trùng thời điểm Rogers tỏa sáng trên sân cỏ. Chỉ vài ngày sau khi trở về, tiền vệ 22 tuổi lập cú đúp giúp Aston Villa thắng Leeds United 2-1 ngay tại Elland Road cuối tuần trước. Phong độ ấn tượng giúp Rogers liên tục góp mặt trong danh sách triệu tập của HLV Thomas Tuchel và anh đã có một bàn thắng sau 12 lần khoác áo tuyển Anh.

Rogers vốn kín tiếng trong đời sống cá nhân, trong khi Leah Taylor, nổi lên từ Love Island, từng trải qua nhiều sóng gió tình cảm. Mối quan hệ mới dường như mang lại cho cô nhiều hy vọng hơn.

Hiện cả hai chưa xác nhận chính thức, nhưng những hình ảnh từ Cotswolds cho thấy một câu chuyện đẹp đang bắt đầu.