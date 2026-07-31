Sân vận động mang tên hãng xe trên thế giới - chuyện không lạ

Sân vận động có sức chứa 135.000 chỗ ngồi tại Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vừa được đổi tên thành VinFast. Đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được mang tên một thương hiệu ôtô. Vậy trên thế giới có những sân vận động nào được đặt tên dựa trên các hãng xe? Ảnh: VIC.