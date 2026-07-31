Sân vận động mang tên hãng xe trên thế giới - chuyện không lạ

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Sân vận động có sức chứa 135.000 chỗ ngồi tại Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vừa được đổi tên thành VinFast. Đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được mang tên một thương hiệu ôtô. Vậy trên thế giới có những sân vận động nào được đặt tên dựa trên các hãng xe? Ảnh: VIC.
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Sân vận động trên ảnh mang tên Mercedes-Benz tại Mỹ. Đây là công trình có sức chứa khoảng 71.000-75.000 chỗ ngồi, được khánh thành vào năm 2017. Ảnh: Mercedes-Benz Stadium.
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Tổ hợp giải trí - sân vận động Uber Arena có sức chứa khoảng 17.000 người. Trước đây, sân vận động này được mang tên Mercedes-Benz Arena. Đây cũng là nơi diễn ra các chương trình giải trí, ca nhạc và thể thao như MMA, bóng rổ, khúc côn cầu trên mây hay bóng đá tại Berlin, Đức. Ảnh: Sport Venue Business, Uber Arena.
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Sân vận động Audi Field đặt tại Washington, Mỹ là "sân nhà" của đội tuyển D.C United. Sân có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi. Ảnh: Audi Field.
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Nissan Stadium, hay còn được gọi là sân vận động Yokohama đặt tại Nhật Bản. Nơi đây có sức chứa khoảng 72.327 chỗ ngồi. Sân vận động Nissan từng là nơi diễn ra trận chung kết FIFA World Cup 2002, Olympic mùa hè 2020 và các buổi hòa nhạc từ những siêu sao như TVXQ hay Seventeen. Ảnh: Nissan Stadium.
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Toyota Stadium đặt tại tỉnh Aichi, Nhật Bản có sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi. Đây là ngôi nhà của CLB bóng đá Nagoya Grampus và cũng là sân thường xuyên tổ chức các trận đấu bầu dục lớn nhất quốc gia này. Theo Toyota đăng tải, hãng sắp hoàn thiện hệ thống sân Toyota Stadium mới đặt tại Texas, Mỹ, dự kiến đi vào hoạt động từ 2028. Ảnh: Toyota.
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Volkswagen Arena được xây dựng tại Wolfsburg (Đức) và nhà thi đấu đa năng tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tại Đức, mái nhà của CLB VfL Wolfsburg có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sân được đặt trong khu phức hợp văn hóa Uniq Istanbul, có sức chứa lên đến 5.800 chỗ ngồi, thường diễn ra các buổi thi đấu bóng rổ. Ảnh: VfL Wolfsburg.
Sách hay đọc trên xe
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