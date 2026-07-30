Đề xuất bố trí làn vượt xe, cấm 'mượn' làn ngược chiều có phù hợp?

Các đề xuất mới của Cục CSGT về tổ chức giao thông, bố trí làn vượt xe hướng đến tăng tốc độ lưu thông, cải thiện an toàn giao thông nhưng cần thêm sự đồng bộ từ hạ tầng.

Ảnh: Quốc Nam.

Gần đây, Cục CSGT - Bộ Công an đã có một buổi họp cùng Cục Đường bộ - Bộ Xây dựng, nêu ra một số đề xuất về tổ chức giao thông mới.

Nổi bật trong số những đề xuất là bố trí làn vượt xe trên các tuyến cao tốc, cùng với bổ sung quy định không cho phép "mượn" làn ngược chiều để vượt tại một số tuyến đường cụ thể...

Các đề xuất này về cơ bản sẽ giúp cải thiện độ an toàn, tăng tốc độ lưu thông trên các tuyến đường và nâng cao ý thức tham gia giao thông. Tuy nhiên, đằng sau những đề xuất trên vẫn còn không ít nội dung cần bàn luận.

Tăng an toàn, tăng tốc độ lưu thông

Liên quan đến đề xuất bố trí làn vượt xe, Cục CSGT nêu thực trạng giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ 2 làn xe trở lên, vẫn còn một bộ phận tài xế (nhất là xe tải, xe khách) thường cho xe chạy ở tốc độ thấp.

Các xe này thường vẫn đảm bảo tốc độ tối thiểu theo quy định, số ít cho xe chạy dưới tốc độ tối thiểu. Tuy nhiên, các xe này bám làn trái của đường, hành vi được Cục CSGT nhận định sẽ gây ra cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, có thể gây ức chế cho người lái xe khác đang tham gia giao thông cùng thời điểm.

Việc bổ sung làn vượt xe vì vậy được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện tốc độ lưu thông cho phương tiện trên các tuyến cao tốc. Cục CSGT lưu ý làn đường này chỉ dành cho các phương tiện muốn vượt xe.

Cục CSGT đề xuất bố trí làn sát dải phân cách giữa các tuyến cao tốc dành riêng cho vượt xe. Ảnh: Mạnh Thắng.

Khi các phương tiện đang di chuyển trên làn sát làn vượt, có phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn mà muốn vượt lên, thì thực hiện chuyển sang làn vượt xe. Sau khi vượt qua xe phía trước cùng chiều, phương tiện buộc phải chuyển làn về làn bên phải.

Tài xế khi thực hiện chuyển làn phải tuân thủ quy tắc về chuyển làn đường. Khi tuyến cao tốc đã bố trí làn đường vượt xe, tất cả phương tiện tuyệt đối không được phép chạy liên tục trên làn đường vượt xe.

Trong khi đó, đề xuất không cho phép "mượn" làn đường ngược chiều để vượt xe lại thiên về mục tiêu cải thiện an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

Đường sá Việt Nam không lạ với hành vi lấn sang làn đường ngược chiều - thậm chí ngay tại các đoạn đường có kẻ vạch liền 1.1 theo Quy chuẩn 41:2024 - để thực hiện vượt xe của một bộ phận tài xế. Cục CSGT cho biết "mượn" làn ngược chiều để vượt xe chiếm khoảng 15% tổng số nguyên nhân gây tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Đề xuất không cho phép "mượn" làn ngược chiều để vượt xe. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Từ đây, Cục CSGT đề xuất trong tổ chức giao thông mới cần quy định lại về việc vượt xe, không cho phép mượn làn ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể, chẳng hạn đường hẹp không đảm bảo an toàn cho vượt xe, đường quanh co, đèo dốc, khi trời tối tầm nhìn hạn chế...

Việc vượt xe cần được thực hiện qua chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều, hoặc bố trí làn vượt xe riêng.

Cơ sở hạ tầng có đủ đáp ứng?

Làn đường vượt xe không quá mới mẻ trên thế giới, nhưng vẫn còn khá lạ lẫm tại Việt Nam. Việc bố trí riêng một làn đường dành cho xe vượt về lý thuyết có thể cải thiện tốc độ lưu thông toàn tuyến, nhưng vào lúc này khá khó ứng dụng với thực trạng đa số hạ tầng giao thông hiện tại.

Với các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe, việc dành riêng một làn ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách giữa cho duy nhất chức năng vượt xe có thể làm giảm tốc độ di chuyển trên chỉ một làn đường liên tục còn lại. Trong trường hợp lưu lượng phương tiện lớn, việc nhiều xe liên tiếp chuyển sang làn vượt rồi trở lại cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ khai thác toàn tuyến.

Vài cao tốc 2 làn xe dạng này chưa được bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, do vậy việc rút số lượng làn xe chạy liên tục xuống chỉ một còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Bố trí riêng một làn vượt trên cao tốc 2 làn xe có thể ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Trong trường hợp đề xuất của Cục CSGT được chấp thuận, các cao tốc 3 làn xe như đoạn Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ phù hợp nhất để dành riêng một làn sát dải phân cách giữa cho vượt xe. Trên các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe hiện hữu, giải pháp quy định tốc độ tối thiểu cho làn đường ngoài cùng bên trái, hoặc cấm xe khách và xe tải vào làn sát dải phân cách giữa sẽ hợp lý hơn vào lúc này.

Chẳng hạn tại Trung Quốc, nước này hiện quy định cao tốc 2 làn xe sẽ áp dụng tốc độ tối thiểu 100 km/h đối với xe chạy trên làn ngoài cùng bên trái. Với cao tốc 3 làn xe, tốc độ tối thiểu của phương tiện trên làn sát dải phân cách giữa là 110 km/h. Quy định này bắt buộc xe ở làn ngoài cùng bên trái luôn di chuyển với tốc độ cao hơn các làn phía trong, tạo điều kiện vượt xe dễ dàng hơn cho tài xế.

Tại một số tuyến cao tốc đủ điều kiện tại Việt Nam, Cục Đường bộ đã tổ chức lại giao thông, tiến hành cấm xe bus và xe tải đi vào làn sát dải phân cách giữa. Cục CSGT cho biết giải pháp này đã tạo ra sự thông thoáng trên các tuyến đường triển khai.

Đối với đề xuất không cho phép "mượn" làn đường ngược chiều để vượt xe, quy định này nếu được thông qua và triển khai quyết liệt có thể dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số đoạn tỉnh lộ, quốc lộ quy mô nhỏ.

Cục CSGT đề xuất không cho "mượn" làn ngược chiều để vượt trên một số tuyến nhất định. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Chẳng hạn, một chiếc xe tải chở nặng trên đường 2 chiều, một làn hỗn hợp mỗi chiều có thể trở thành "điểm nghẽn" của dòng phương tiện. Trên những tuyến áp dụng quy định này, các xe phía sau không thể chạy nhanh hơn, đồng thời cũng không thể vượt do phần đường cùng chiều không đủ không gian.

Còn trong trường hợp chỉ triển khai quy định cấm "mượn" làn ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể như đường hẹp không đảm bảo an toàn cho vượt xe, đường quanh co, đèo dốc, khi trời tối tầm nhìn hạn chế, tình trạng mất an toàn giao thông do vượt ẩu có thể giảm đi, ý thức giao thông cũng được kỳ vọng sẽ tăng lên.