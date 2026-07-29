Cục CSGT đề xuất không được 'mượn' làn đường ngược chiều để vượt xe

Do "mượn" làn ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Cục CSGT đề xuất vượt xe cần được thực hiện qua chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về kiến nghị đến Cục Đường bộ liên quan đến tổ chức giao thông mới, trong đó nhắm đến bỏ tư duy cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay. Cục CSGT cũng đề nghị Cục Đường bộ bố trí vạch liền tại vạch tim đường, không cho phép mượn làn ngược chiều để vượt xe.

Lý giải cho đề xuất trên, Cục CSGT dẫn thống kê cho thấy vượt xe mượn làn đường ngược chiều chiếm khoảng khoảng 15% trên tổng số nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Lái xe điều khiển phương tiện luôn có xu hướng lấn sang làn đường ngược chiều, nơi tổ chức giao thông có vạch tim đường 1.1 dạng đơn và nét đứt, không đi về bên phải theo chiều đi của mình.

Về lâu dài, thao tác này hình thành thói quen không muốn đi theo kiểu “xếp hàng” trong một bộ phận tài xế, khi quan sát thấy có xe phía trước cùng chiều sẽ tìm cách vượt.

Bên cạnh đó, tình trạng vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, tư duy không có biển báo cấm vượt là được vượt cũng diễn ra khá thường xuyên. Theo Cục CSGT, việc vượt ẩu diễn ra khá phổ biến ngay tại các quãng đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt (do mưa hoặc tác động khác), vượt khi phía trước tại làn ngược chiều đang có phương tiện chạy tới...

Đáng quan ngại, khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn, một bộ phận tài xế vẫn cho rằng do kém may mắn, hoàn toàn không phải do cách vượt xe sai quy định.

Cục CSGT đề xuất vượt xe cần được thực hiện qua chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Do vậy, Cục CSGT đề xuất trong tổ chức giao thông mới cần quy định lại về việc vượt xe, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể, chẳng hạn đường hẹp không đảm bảo an toàn cho vượt xe, đường quanh co, đèo dốc, khi trời tối tầm nhìn hạn chế...

Việc vượt xe cần được thực hiện qua chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều, hoặc bố trí làn vượt xe riêng.

Cũng trong nội dung cuộc họp với Cục Đường bộ, Cục CSGT đã đề xuất việc bố trí làn đường sát dải phân cách giữa trên các tuyến cao tốc làm làn đường dành cho vượt xe.

Cục CSGT giải thích làn đường này chỉ dành cho các phương tiện muốn vượt xe. Khi các phương tiện đang di chuyển trên làn đường sát làn vượt xe, có phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn (không dưới tốc độ tối thiểu) mà muốn vượt lên, thì thực hiện chuyển sang làn vượt xe.

Cục CSGT đề xuất bố trí làn đường sát dải phân cách giữa trên các tuyến cao tốc làm làn vượt xe. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Sau khi vượt qua xe phía trước cùng chiều, phương tiện buộc phải chuyển làn về làn bên phải. Tài xế khi thực hiện chuyển làn phải tuân thủ quy tắc về chuyển làn đường.

Khi tuyến cao tốc đã bố trí làn đường vượt xe, tất cả phương tiện tuyệt đối không được phép chạy liên tục trên làn đường vượt xe.