BYD sắp làm trụ sạc tại Việt Nam?

Hãng xe điện BYD vừa tiến hành đăng ký sở hữu công nghiệp cho một mẫu trụ sạc mới tại Việt Nam, mở ra triển vọng tự xây dựng hạ tầng sạc riêng thay vì phụ thuộc vào bên thứ 3.

Trên công báo sở hữu công nghiệp giữa tháng 7, thông tin và bản vẽ về một trụ sạc mới được đăng ký bởi hãng xe Trung Quốc BYD bất ngờ xuất hiện.

Trước đó khi chia sẻ với truyền thông, đại diện BYD cũng từng chia sẻ kế hoạch phát triển trạm sạc, hứa hẹn sớm mang trụ siêu nhanh công suất 1.500 kW đến Việt Nam. Với việc đăng ký sở hữu công nghiệp, nhiều khả năng việc hãng xe Trung Quốc sở hữu trụ sạc riêng đã không còn xa.

Bản vẽ đăng ký sở hữu công nghiệp của BYD trên công báo tháng 7. Ảnh: IP Vietnam.

Nhìn vào bản vẽ ở công báo, có thể thấy thiết kế của trụ BYD khá tối giản, với một màn hình cỡ lớn, khá tương đồng một số trụ của Esky. Tuy nhiên, bản vẽ này chỉ có duy nhất một súng sạc và cũng không giống các trụ được hãng lắp đặt tại quê nhà.

Các chi tiết về công suất sạc hay thời gian thật sự xuất hiện vẫn chưa được BYD công bố. Nếu nhìn vào hình vẽ, phần súng sạc của trụ mới nhiều khả năng sử dụng chuẩn CCS2 quen thuộc tại Việt Nam.

Tại quê nhà Trung Quốc, BYD đã giới thiệu nhiều loại trụ khác nhau, mới nhất là loại siêu nhanh hình chữ T với công suất lên đến 1.500 kW, sạc đầy 97% pin chỉ trong 9 phút.

Còn tại Việt Nam, chủ xe điện BYD vẫn đang sử dụng các trạm sạc từ bên thứ 3 như EVCharge, Rabbit EV hay Esky. Gần đây nhất, BYD cũng ký kết hợp tác chiến lược với Futa EV Power, cho phép nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận hạ tầng trạm sạc cho các dòng xe thương hiệu BYD.

Trạm sạc siêu nhanh của BYD tại Trung Quốc. Ảnh: BYD.

Dù chưa rõ thời điểm ra mắt chính thức cùng độ phủ của hệ thống trạm sạc này, việc BYD đăng ký bản vẽ công nghiệp trụ sạc mới rõ ràng là tín hiệu tích cực cho người dùng xe điện của hãng tại Việt Nam, mở ra cơ hội có thêm lựa chọn sạc xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.