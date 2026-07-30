VinFast lại sắp ra xe máy điện mới?

Sau nửa năm hé lộ thiết kế ban đầu, những chiếc xe máy điện thể thao đã được VinFast đăng ký sở hữu công nghiệp.

Theo Công báo sở hữu Công nghiệp được đăng tải vào tháng 7, 5 mẫu xe điện mới được xuất hiện dưới tên của nhà sản xuất VinFast. Đây đều là những mẫu xe có hình dáng quen thuộc, từng được VinFast giới thiệu hình ảnh vào đầu năm nay.

So với các mẫu xe hiện hành, dải sản phẩm mới được đăng ký bảo hộ công nghiệp có kiểu dáng hầm hố và mạnh mẽ hơn. Trước đó, đại diện thương hiệu cũng từng chia sẻ kế hoạch sớm ra mắt các dòng xe máy điện phân khối lớn với các cái tên như Sudub, Surad hay Sulad. Nổi bật trong dàn xe này là chiếc Sudub với ngoại hình hầm hố, cụm đèn và đầu xe thiết kế góc cạnh, trục cơ sở dài, tay lái đặt cao hơn yên xe.

Theo thông tin được hãng chia sẻ vào tháng 2, các mẫu xe máy điện thể thao đều trang bị motor điện 50.000 W, sức mạnh tương đương môtô 600 phân khối, tốc độ tối đa lên đến 130 km/h. Xe đi kèm gói pin hiệu suất cao.

Hiện chưa rõ thời gian mở bán cũng như giá của các mẫu xe trên. Trước các mẫu xe này, thị trường Việt cũng đang xuất hiện một số mẫu xe phân khối lớn chạy điện. Bên cạnh 4 dòng xe thể thao, dải sản phẩm được đăng ký còn xuất hiện một mẫu xe điện cỡ nhỏ tương tự chiếc Amio. Đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp của chiếc Amio vừa được VinFast giới thiệu cách đây không lâu.

Các mẫu xe vừa được VinFast đăng ký sở hữu công nghiệp. Ảnh: IP Vietnam.

Nổi bật trong số đó là chiếc Nuen N1-S với giá khoảng 170 triệu đồng. Xe dự kiến được trang bị motor điện cho công suất tối đa 32 mã lực, mô-men xoắn cực đại 190 Nm, đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Gói pin của N1-S có dung lượng 8 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 245 km sau mỗi lần sạc đầy, đạt được ở chế độ ECO.

Tuy nhiên đến thời điểm này, thời gian bàn giao và thông tin chi tiết của xe đã ngừng cập nhật. Đại diện thương hiệu cũng không còn xuất hiện nhiều trên các trang truyền thông.

Ngoài ra, Honda cũng từng mang chiếc WN7 đến giới thiệu tại Việt Nam. Đây là mẫu xe mang dáng naked-bike phong cách streetfighter. Xe chưa có giá bán tại Việt Nam nhưng ở Anh, WN7 có giá khoảng 17.700 USD .