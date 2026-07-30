'Mục sở thị' Skoda Kushaq: Phụ tùng chất lượng cao như lời đồn?

Quảng cáo của xe Skoda đều nhấn mạnh yếu tố được chia sẻ chung về linh kiện với Volkswagen. Điều này áp dụng trên cả Skoda Kushaq - mẫu SUV hạng B đang bán tại Việt Nam.

Từng có nhiều tranh luận xoay quanh sự chênh lệch chất lượng cũng như phụ tùng dành cho xe được lắp ráp nội địa và nhập khẩu nguyên chiếc. Vậy thực hư câu chuyện “chung linh kiện với Volkswagen” của Kushaq ra sao?

Chung bộ khung và tiêu chuẩn

Bộ khung gầm MQB-A0-IN của Kushaq được tùy biến và tinh chỉnh nhẹ từ chính kiến trúc MQB-A0 đang gánh vác hàng loạt mẫu xe toàn cầu của Volkswagen như Volkswagen Polo, Skoda Kamiq và Audi A1.

Skoda là đơn vị được tập đoàn mẹ giao trọng trách phát triển và tinh chỉnh phiên bản khung gầm này. Hãng xe tới từ Cộng hòa Czech chọn cách tối ưu chuỗi cung ứng và tinh gọn cấu trúc điện tử, cơ khí, song vẫn giữ nguyên phần khung thép chịu lực cốt lõi của châu Âu.

Skoda tinh gọn khung gầm MQB-A0 nhưng vẫn giữ nguyên khung thép chịu lực cốt lõi của châu Âu.

Kết quả là Kushaq đạt 5 sao Global NCAP, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về an toàn, khí thải và tiếng ồn theo tiêu chuẩn châu Âu - con số không hề dễ dàng với chiếc xe có giá bán chỉ hơn 500 triệu đồng. Đáng chú ý, Skoda Kushaq còn là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị đầy đủ 6 túi khí và hệ thống hỗ trợ an toàn trên phiên bản tiêu chuẩn.

Thực hư phụ tùng châu Âu?

Phụ tùng của Skoda tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ trung tâm phụ tùng tại Mladá Boleslav (Cộng hòa Czech) hoặc từ Trung tâm Hậu mãi Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Volkswagen Group tại Singapore. Điều này đồng nghĩa đa số chi tiết thay thế trên Kushaq đều mang nhãn hiệu VW, đảm bảo sự đồng bộ và chất lượng nguyên bản từ tập đoàn mẹ, không phải phụ tùng “làm riêng” cho thị trường nội địa với tiêu chuẩn thấp hơn.

Một số phụ tùng của Skoda Kushaq được sản xuất tại Đức và có logo Volkswagen lẫn Audi.

Dầu động cơ sử dụng trên Kushaq đạt chuẩn VW 508 00 - vốn là sản phẩm cao cấp nhất của Volkswagen Group, thường chỉ xuất hiện trên dòng xe sang. Nhờ đó, chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của xe được áp dụng ở mức 7.500 km hoặc một năm, tùy điều kiện nào đến trước, dài hơn mức 5.000 km hoặc 6 tháng phổ biến trên thị trường.

Tuy nhiên, sở hữu phụ tùng “chuẩn Âu” là một chuyện, sẵn hàng đúng lúc lại là câu chuyện khác. Đây từng là “nỗi ám ảnh” chung của người dùng xe châu Âu tại Việt Nam vốn quen với cảnh chờ đợi linh kiện nhập khẩu hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

Việc tối ưu chuỗi cung ứng nội địa Kushaq gạt bỏ nỗi lo chờ phụ tùng lâu của chủ xe.

Skoda giải bài toán này bằng cái bắt tay chiến lược với TC Group - đối tác có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ôtô tại Việt Nam. Hai kho phụ tùng trung tâm quy mô lớn được đặt tại Đông Anh (miền Bắc) và Vũng Tàu (miền Nam), đảm bảo khả năng điều phối linh kiện xuyên suốt cả ba miền.

Yếu tố “chuẩn Âu” thể hiện ở đâu?

Tuy nhiên, đây mới chỉ là lý thuyết trên giấy tờ và đòi hỏi trải nghiệm thực tế để nhận ra sự khác biệt trên những linh kiện châu Âu này. Tại Việt Nam, 18 chiếc Kushaq được chọn ngẫu nhiên để trải qua những bài thử khắc nghiệt tại trung tâm thử nghiệm trên toàn cầu của Skoda Auto. Trong đó, 8 xe được vận hành trên nhiều loại địa hình và điều kiện khí hậu, với tổng quãng đường thử nghiệm đạt khoảng 400.000 km.

Skoda Kushaq trải qua nhiều bài thử nghiệm khắt khe trước khi đến tay người tiêu dùng Việt.

Hành trình “Cùng Skoda Kushaq vẽ trọn Việt Nam” trong tháng 5 và tháng 6 là phép thử thực tế cho khả năng vận hành của mẫu SUV này. Động cơ tăng áp 1.0L TSI, công suất 115 PS, mô-men xoắn 178 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp đã đưa Kushaq chinh phục 4 cực Tổ quốc, từ những cung đường ven biển đến địa hình đèo dốc, đá sỏi tại cao nguyên Đồng Văn.

Bên cạnh hệ khung gầm và treo vững chắc còn có hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động XDS/XDS+ và khóa vi sai điện tử EDL (Electronic Differential Lock) giúp mang lại cảm giác chính xác mỗi khi đánh lái. Đây là trang bị quan trọng, khẳng định vì sao Skoda Kushaq nên là lựa chọn hàng đầu cho gia đình trẻ còn nhiều hoài bão và đam mê khám phá thế giới.

Khung gầm vững chắc và khả năng vận hành mạnh mẽ giúp người lái Kushaq tự tin trong nhiều điều kiện địa hình.

Nhìn vào việc xây dựng tổ hợp nhà máy hiện đại Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh, trực tiếp đào tạo đội ngũ kỹ thuật theo chuẩn toàn cầu hay trang bị linh kiện chuẩn châu Âu, có thể thấy, Skoda đang liên tục khẳng định cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam, cũng như nỗ lực lắng nghe, cải thiện và gia tăng sức cạnh tranh cho thương hiệu giữa một thị trường cạnh tranh khốc liệt.