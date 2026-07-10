Sau trải nghiệm, khách nói gì về đặc quyền hiếm có của Tasco Auto?

Sau nhiều năm sử dụng các dòng xe quen thuộc đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, nhiều khách hàng Việt bắt đầu lựa chọn Geely và Lynk & Co là chiếc xe tiếp theo.

Không chỉ đến từ thiết kế, công nghệ hay giá trị trang bị, quyết định này còn được củng cố bởi trải nghiệm thực tế với hệ thống dịch vụ, hậu mãi và những đặc quyền chăm sóc khách hàng của Tasco Auto.

Với anh Khoa, sinh năm 1991, hiện kinh doanh tại Đà Nẵng, quyết định lựa chọn Lynk & Co 06 đến sau thời gian dài sử dụng một chiếc xe số sàn. “Điều đầu tiên khiến tôi quan tâm đến mẫu xe này là thiết kế trẻ trung, khác biệt và có cảm giác hiện đại. Sau đó, các bạn tư vấn tại Lynk & Co Đà Nẵng rất nhiệt tình, mang xe đến tận nhà để tôi lái thử và trải nghiệm. Chính cách tiếp cận đó khiến tôi có thêm thiện cảm”, anh Khoa chia sẻ.

Từng quen với một mẫu SUV máy dầu, anh Khoa đánh giá cao sự tiện lợi của Lynk & Co 06 ở đô thị, dù vẫn cho rằng xe có một số điểm có thể cải thiện.

Sau 9 tháng sử dụng chiếc Lynk & Co 06 màu be, anh cho biết mẫu xe đáp ứng khá tốt nhu cầu của gia đình 4 người. Không gian hàng ghế sau rộng, nội thất hiện đại, trong khi các tính năng ADAS hỗ trợ lái giúp việc di chuyển hàng ngày thuận tiện hơn.

Với anh Khoa, dấu ấn rõ nhất không nằm ở thời điểm nhận xe, mà ở một lần gặp va chạm vào khoảng 11h-12h đầu tháng 6 vừa qua. Khi liên hệ bộ phận VETC Cứu hộ 24/7 và bảo hiểm trong hệ sinh thái Tasco, anh được hỗ trợ, xử lý mọi việc sau khoảng 45 phút. “Lúc mua xe thì ai cũng được tư vấn, chăm sóc. Nhưng khi có sự cố, mình mới thấy dịch vụ sau bán hàng quan trọng thế nào”, anh nói.

“Tôi nghĩ hậu mãi vẫn là yếu tố quan trọng nhất để khách hàng gắn bó lâu dài. Xe phải tốt, nhưng dịch vụ cũng cần khiến người dùng cảm thấy xứng đáng với đồng tiền”, anh Khoa chia sẻ.

Bên cạnh cứu hộ và hỗ trợ kỹ thuật, anh Khoa cũng ấn tượng với Tasco Co-Club. Theo anh, việc giúp khách hàng có thêm không gian giao lưu, làm việc, tham gia hoạt động cộng đồng ngay tại hệ thống showroom của Tasco Auto hoặc nhận ưu đãi từ hệ sinh thái giúp mối quan hệ giữa người dùng và thương hiệu trở nên gần gũi hơn.

Với nhóm khách hàng xe điện, câu chuyện lại ở một chiều quan tâm khác. Anh Phạm Quang Huy (Hà Nội) là một trong những khách hàng tiên phong nhận Geely EX2 trong tháng 6. Trải nghiệm sở hữu của anh không chỉ bắt đầu từ ngày bàn giao, mà từ cả giai đoạn chờ nhận xe.

Trong thời gian này, anh Huy được cập nhật tiến độ thường xuyên qua hệ thống Happy Call, đồng thời được tặng sách và ấn phẩm Autoday từ thương hiệu. Những chi tiết này không quá lớn về vật chất, nhưng giúp khách hàng cảm thấy quá trình chờ đợi được lấp đầy bằng sự kết nối.

Anh Huy cùng đồng đội tại một sự kiện giao lưu thể thao, kết nối khách hàng của Tasco Auto.

Sau khi nhận xe, anh Huy tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng do Tasco Auto tổ chức, trong đó có giải giao hữu pickleball và đạt giải nhì. Hoạt động này cho thấy những đặc quyền khách hàng không chỉ nằm ở ưu đãi dịch vụ, mà còn trong khả năng tạo ra một cộng đồng chủ xe có chung mối quan tâm về công nghệ, xe mới và phong cách sống hiện đại.

Cũng mới nhận Geely EX2, chị Thùy Linh (Hà Nội) cho biết điều khiến bản thân hài lòng không chỉ là một mẫu xe nhỏ gọn, dễ lái, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị, mà còn là cảm giác được hỗ trợ sát sao ngay từ những bước đầu làm quen với xe điện.

Với một khách hàng nữ lần đầu chuyển sang sử dụng xe năng lượng mới, những băn khoăn về cách sạc, theo dõi tình trạng pin hay làm quen các tính năng thông minh trên xe là điều khó tránh. Tuy nhiên, quá trình tư vấn, bàn giao và hướng dẫn sử dụng toàn trình từ đội ngũ Tasco Auto giúp chị yên tâm hơn khi nhận xe.

Trong thời gian chờ đến ngày bàn giao, chị cũng được cập nhật thông tin, tặng sách và ấn phẩm Autoday. Những điểm chạm này khiến trải nghiệm mua xe trở nên gần gũi hơn, thay vì chỉ dừng ở một giao dịch nhận xe thông thường.

Chị Linh đánh giá cao việc có thêm các đầu mối hỗ trợ sau bàn giao, giúp người dùng cảm thấy yên tâm hơn khi bắt đầu sử dụng một mẫu xe năng lượng mới.

Từ câu chuyện của các khách hàng, có thể thấy những đặc quyền của Tasco Auto không chỉ nằm ở giá trị ưu đãi, mà ở cách chúng xuất hiện trong từng tình huống sử dụng cụ thể. Với người này, đó là đội cứu hộ có mặt giữa trưa nắng gắt. Với người khác, đó là việc được cập nhật tiến độ nhận xe, tham gia hoạt động cộng đồng hoặc có thêm điểm tựa khi bắt đầu làm quen xe điện. Những điểm chạm đó không chỉ giải quyết nhu cầu sử dụng xe, mà còn tạo ra giá trị tinh thần cho khách hàng.