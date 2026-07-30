'Huyền thoại' Mazda MX-5 sẽ có bản chạy điện

CEO Mazda xác nhận thế hệ tiếp theo của roadster Mazda MX-5 đang được phát triển với tùy chọn hệ truyền động điện.

Theo Carscoops, Mazda trong nhiều thập kỷ qua luôn tin rằng xe thể thao không cần sức mạnh quá lớn, thay vào đó nên ưu tiên tối ưu khối lượng bản thân, đồng nghĩa loại trừ khả năng điện hóa.

Tuy nhiên gần đây, CEO Masahiro Moro xác nhận Mazda MX-5 thế hệ tiếp theo - hiện được biết đến với mã nội bộ NE - đang được phát triển với tùy chọn hệ truyền động điện. Hãng xe Nhật Bản cũng tiết lộ sẽ có cách để giữ cho “huyền thoại” roadster có được khối lượng ở mức tối ưu.

Trao đổi với Auto Motor und Sport, ông Masahiro Moro cho biết mẫu xe kế nhiệm MX-5 sẽ cần được chuẩn bị để đối phó với các rào cản pháp lý tương lai liên quan đến động cơ đốt trong.

“Mẫu xe kế nhiệm phải sẵn sàng cho một kịch bản mà động cơ đốt trong không còn có thể được triển khai. Thách thức với Mazda nằm ở nhiệm vụ khiến cấu trúc cơ bản nhẹ hơn, trong khi vẫn không sử dụng các vật liệu đắt tiền như sợi carbon”, ông Masahiro Moro chia sẻ.

Thay vì phải dùng đến các vật liệu nhẹ khá đắt đỏ, kỹ sư Mazda được giao nhiệm vụ giảm khối lượng cấu trúc khung gầm cho xe chỉ bằng các vật liệu thông thường.

Masahiro Moro cho biết đội ngũ phát triển đang nhắm đến khoảng khối lượng xấp xỉ 1-1,2 tấn, tiết lộ Mazda tự tin có thể khiến mẫu xe kế nhiệm MX-5 đạt đến thông số trên.

Chuyên trang Carscoops nhận định nhiều khả năng một chiếc Mazda MX-5 phiên bản thuần điện sẽ sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ concept Iconic SP, đồng thời nặng gần tương đương hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với MX-5 chạy xăng hiện tại.

MX-5 thuần điện có thể tham khảo thiết kế concept Iconic SP. Ảnh: Mazda.

Dù vậy, điện hóa không phải là hướng đi duy nhất mà Mazda dành cho “huyền thoại” Mazda MX-5.

Thế hệ tiếp theo của dòng roadster được kỳ vọng sẽ đi cùng động cơ Skyactiv-Z 4 xy-lanh dung tích 2.5L mới. Một số tùy chọn hybrid cũng có thể xuất hiện với công suất đầu ra dự kiến 220 mã lực, tuy nhiên sẽ cần đảm bảo không phá vỡ công thức tối ưu khối lượng mà Mazda theo đuổi.

Hiện, chiếc Miata mạnh nhất tại thị trường Mỹ có công suất tối đa 181 mã lực. Phiên bản 12R hiệu năng cao của dòng roadster tại quê nhà Nhật Bản cũng có công suất không cao hơn 197 mã lực.

Thế hệ mới của Mazda MX-5 dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2028. Thế hệ ND hiện tại sẽ tiếp tục được nối dài vòng đời ấn tượng - vốn đã khởi đầu từ năm 2015.