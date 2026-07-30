Lộ diện BYD Seal 6 mới, mạnh hơn, dài hơn

Mẫu xe BYD Seal 6 mới có kích thước nhỉnh hơn bản tiền nhiệm và động cơ cũng được nâng cấp rõ rệt.

Mẫu sedan BYD Seal 06 phiên bản nâng cấp đã bắt đầu xuất hiện tại các đại lý ở Trung Quốc trước ngày mở bán chính thức. Thông tin từ hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý và phía đại lý đã hé lộ các chi tiết về hệ truyền động, bộ pin cùng mức giá dự kiến.

Theo Hồ sơ từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Seal 06 mới có chiều dài 4.870 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.495 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Kích thước này lớn hơn bản Seal 06 EV hiện tại nhưng vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở.

Cảm biến LiDAR đặt trên mái báo hiệu xe được bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao, dù BYD chưa tiết lộ chi tiết về chức năng cụ thể. Các nguồn tin truyền thông Trung Quốc cũng cho biết hệ thống kiểm soát giảm xóc thông minh DiSus C có thể sẽ xuất hiện trên bản nâng cấp này.

BYD Seal 06 tiếp tục được phân phối cả biến thể plug-in hybrid DM-i và biến thể thuần điện EV.

Chiếc BYD Seal 06 EV mới được bắt gặp tại đại lý BYD Trung Quốc. Ảnh: Hebei Driver.

Bản DM-i kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất 74 kW cùng motor điện 175 kW, đi kèm 2 lựa chọn pin 25,287 kWh và 34,275 kWh. Quãng đường chạy thuần điện theo chuẩn CLTC dự kiến đạt từ 230 km đến 320 km.

Đối với phiên bản thuần điện EV, xe trang bị motor cầu sau với 2 mức công suất 120 kW và 240 kW, kết hợp bộ pin Blade thế hệ thứ 2 dung lượng 52,868 kWh hoặc 64,315 kWh. Tương ứng với đó là tầm hoạt động CLTC từ 530 km đến 630 km.

Tùy chọn động cơ 240 kW mạnh hơn đáng kể so với bản cao của mẫu xe tiền nhiệm (160 kW).

Thông tin từ phía đại lý được truyền thông Trung Quốc ghi nhận cho thấy mức giá chưa trừ ưu đãi nằm trong khoảng từ 105.000 NDT đến 145.000 NDT, tương đương khoảng 15.000 USD đến 20.900 USD . Đây là giá tạm tính của đại lý chứ chưa phải giá bán lẻ chính thức từ nhà sản xuất.

Tùy chọn bổ sung thêm cảm biến LiDAR cùng nâng cấp hệ thống trợ lái "mắt thần" God Eye B có thể làm tăng giá xe thêm khoảng 11.000 NDT, tương đương 1.600 USD .

Việc xe có mặt tại hệ thống đại lý cho thấy ngày mở bán chính thức đang đến gần, trước khi BYD công bố thông số kỹ thuật chi tiết cùng mức giá niêm yết cuối cùng.