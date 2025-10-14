Sản phẩm công nghệ 'made in Vietnam' cùng TP.HCM vào kỷ nguyên mới

Triển lãm Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP.HCM do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn ra từ ngày 13 đến 15/10. Đây là không gian triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (thứ hai từ trái) và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng (áo đen) tham quan triển lãm ngày 13/10, nghe giới thiệu và trực tiếp tìm hiểu những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu.

Được giới thiệu là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam có khả năng phát triển hoàn chỉnh và làm chủ 6 nhóm công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV), CT UAV (thuộc CT Group) đã mang đến triển lãm các dòng UAV có tính ứng dụng cao như Hexarotor Firefighting UAV chuyên chữa cháy tự động ở hẻm nhỏ và nhà cao tầng (trái); VTOL 4.4m có khả năng tuần tra trên diện rộng hàng nghìn ha rừng và hàng trăm km bờ biển (phải); CT-Spectral 12 kg thúc đẩy nông nghiệp thông minh.

Ở lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh, điểm nhấn là hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi và robot Modus V Synaptive ứng dụng AI của Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe, vaccine tích hợp IoT.

Nhiều ứng dụng công nghệ khác trong lĩnh vực y tế cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Góp mặt trong triển lãm còn có các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Nextwaves và VB Tech, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến.

Hệ thống sa bàn 4.0 của Viettel có thể mô phỏng vị trí, địa hình 3D chính xác với địa hình thực tế, là hệ thống xây dựng phương án tác chiến, quyết tâm chiến đấu trên các nền dữ liệu bản đồ quân sự kỹ thuật số 2D/3D và không gian 3D hóa. Hệ thống phù hợp với các loại hình chiến đấu cấp chiến thuật, chiến dịch, chiến lược và các không gian chiến trường trên không, trên biển, trên bộ.

Tham quan triển lãm, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cùng các đại biểu cũng có dịp quan sát robot lặn mini PROV-01 được Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro giới thiệu. Đây là thiết bị khảo sát ngầm điều khiển từ xa "made in Vietnam", được phát triển trong khuôn khổ hợp tác cùng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Robot hoạt động ở độ sâu 60-100 m, trang bị camera full HD, sonar đa tia, định vị DVL-A50 và các cảm biến hiện đại, tích hợp AI cho khả năng nhận dạng và định hướng thông minh, phục vụ khảo sát công trình biển, giàn khoan, cáp ngầm, quan trắc môi trường và nghiên cứu khoa học.

Nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM, được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI, mang đến các mô hình giáo dục và robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện, TP.HCM có tới 37,8% doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động đổi mới sáng tạo. Với những nỗ lực của chính quyền thành phố và nội lực của các doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu.

Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.

Một trong những giải pháp đột phá là tập trung vào công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thành phố sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và chip bán dẫn, đẩy nhanh việc hình thành trung tâm dữ liệu lớn (Big Data), đồng thời hướng đến thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, linh hoạt, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư mạo hiểm.

Viettel, Mobifone, HDBank, CT Group, MoMo... sẽ mang hơn 650 sản phẩm và giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược đến Triển lãm Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TP.HCM.

Triển lãm thành tựu báo chí - xuất bản diễn ra từ ngày 13 đến 15/10 tại TP.HCM, giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm và dự án chuyển đổi số tiêu biểu.

Nhiều thế hệ doanh nhân đã trưởng thành từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, giờ đây họ tiếp tục đặt niềm tin vào kỷ nguyên bứt phá của "siêu đô thị" đầy tham vọng này.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.