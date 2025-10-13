Triển lãm báo chí - xuất bản khắc họa khát vọng TP.HCM

Triển lãm thành tựu báo chí - xuất bản diễn ra từ ngày 13 đến 15/10 tại TP.HCM, giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm và dự án chuyển đổi số tiêu biểu.

Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày xếp sách nghệ thuật mô phỏng Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm Hành chính Bình Dương. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản được tổ chức tại Học viện Cán bộ TP.HCM từ ngày 13 đến 15/10. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì và sẽ khai mạc vào sáng 14/10.

Đây là hoạt động chính trị - văn hóa trọng điểm nhằm tôn vinh vai trò đồng hành của báo chí và xuất bản trong sự phát triển của Thành phố.

Triển lãm quy tụ hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí cùng hình ảnh, tư liệu đặc sắc, ghi dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành báo chí - xuất bản trong thời kỳ chuyển đổi số. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp yếu tố công nghệ và truyền thống, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Các nữ chiến sĩ trong không gian triển lãm.

Một điểm nhấn đáng chú ý là các công trình nghệ thuật được xếp bằng sách mô phỏng Bến Nhà Rồng, nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương. Những mô hình này thể hiện kỹ thuật trình bày sáng tạo đồng thời cho thấy khát vọng, bản lĩnh và tinh thần vượt khó của TP.HCM trong hành trình phát triển.

Ở mảng công nghệ, nhiều ấn phẩm tiêu biểu như Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, Lịch sử Việt Nam bằng hình, Di sản Hồ Chí Minh đã được số hóa dưới dạng sách nói, sách điện tử, ứng dụng thông minh, góp phần lan tỏa tri thức đến công chúng trong kỷ nguyên số. Nhiều toà soạn cũng giới thiệu mô hình sản xuất tin tức ứng dụng AI, hệ thống dữ liệu số và quy trình làm báo đa nền tảng.

Triển lãm khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong chuyển đổi số quốc gia. Với thông điệp “Báo chí - Xuất bản đồng hành cùng Thành phố phát triển”, sự kiện lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, nơi văn hóa, tri thức và công nghệ cùng nhau kiến tạo tương lai.