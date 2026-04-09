Sân Olympic bao trùm bởi biển lửa

Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo tại Công viên Olympic Rio bốc cháy lần thứ ba trong 8 năm, phần mái bị phá hủy nhưng may mắn không có thương vong.

Lửa bao trùm mái vòm sân vận động ở Brazil. Ảnh: Sở cứu hỏa Rio de Janeiro - CBMERJ.

Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà thi đấu xe đạp lòng chảo thuộc Công viên Olympic Rio de Janeiro vào rạng sáng 8/4, khiến một nửa phần mái bị thiêu rụi.

Đây là lần thứ ba trong vòng 8 năm công trình này gặp sự cố cháy nổ, sau 2 lần xảy ra cách nhau chỉ vài tháng vào năm 2017.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa thủ đô, đám cháy bùng phát vào khoảng 4h17 sáng. Gần 80 lính cứu hỏa cùng 20 xe chuyên dụng được huy động để khống chế ngọn lửa. Cột khói đen dày đặc bao phủ khu vực xung quanh trong nhiều giờ.

Giới chức xác nhận đám cháy chủ yếu ảnh hưởng đến phần mái làm từ vật liệu tổng hợp. Khi cháy, lớp vải này tan chảy và tạo thành những sợi vật chất giống như mạng nhện, khiến hình ảnh vụ việc trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Điều đáng mừng là không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng cho biết phần bên trong nhà thi đấu, bao gồm mặt đường đua, không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thị trưởng Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, khẳng định công trình vẫn giữ được kết cấu chính. Tuy nhiên, sân sẽ cần được vệ sinh và bảo trì trước khi có thể đưa vào sử dụng trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Nhà chức trách cho biết đám cháy có thể bắt đầu từ bên ngoài khu vực mái, nhưng cần chờ kết luận từ quá trình điều tra.

Velodrome Rio từng là địa điểm thi đấu tại Olympic 2016, nơi đoàn đua xe đạp Vương quốc Anh giành 6 huy chương vàng. Sau Thế vận hội, công trình này được sử dụng làm trung tâm huấn luyện cho các đội tuyển xe đạp và cử tạ Brazil, đồng thời là nơi trưng bày Bảo tàng Olympic.

Việc liên tiếp xảy ra hỏa hoạn tại cùng một địa điểm đặt ra nhiều câu hỏi về công tác vận hành và an toàn của một trong những công trình thể thao quan trọng nhất Brazil.

