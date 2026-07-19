Sân đấu chung kết World Cup 2026 là nơi Messi sụp đổ 10 năm trước

Lionel Messi đứng trước cơ hội biến MetLife từ nơi lưu giữ ký ức đau đớn nhất thành sân khấu hoàn hảo để hoàn tất hành trình huyền thoại cùng tuyển Argentina.

Messi trở lại nơi anh từng trải qua nỗi thất vọng tột cùng 10 năm trước. Ảnh: Reuters.

10 năm trước, sân MetLife ở New Jersey (Mỹ) là nơi Lionel Messi trải qua một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất sự nghiệp. Sau thất bại trước Chile ở chung kết Copa America Centenario 2016, siêu sao người Argentina gục ngã ngay trên sân và gây chấn động khi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Thời điểm đó, Argentina thua trận chung kết lớn thứ ba liên tiếp. Messi cảm thấy mình không thể đưa "Albiceleste" chạm tay vào danh hiệu như những gì từng làm được trong màu áo Barcelona. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, anh thay đổi quyết định và trở lại khoác áo đội tuyển.

Bước ngoặt ấy mở ra giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Anh cùng Argentina giành 2 chức vô địch Copa America, đăng quang Finalissima và đặc biệt là World Cup 2022. Đến World Cup 2026, Messi tiếp tục đưa đội tuyển vào chung kết và đứng trước cơ hội bổ sung thêm một danh hiệu thế giới.

Trở lại MetLife lần này, Messi mang tâm thế hoàn toàn khác. Thay vì nỗi thất vọng và cảm giác bất lực, anh là thủ lĩnh của một tập thể gắn kết dưới thời HLV Lionel Scaloni. Những đồng đội thân thiết như Rodrigo De Paul, Leandro Paredes hay Lisandro Martinez luôn sát cánh, trong khi Scaloni được xem là nhân tố quan trọng giúp Messi tìm lại niềm vui trong màu áo tuyển Argentina.

Đối thủ ở trận chung kết là Tây Ban Nha, đội bóng mà Messi quá hiểu sau nhiều năm thi đấu tại La Liga. Nếu giúp Argentina đánh bại đại diện châu Âu, tiền đạo 39 tuổi sẽ khép lại vòng tròn định mệnh kéo dài một thập kỷ.

MetLife từng là nơi Messi bật khóc và nghĩ đến việc từ bỏ đội tuyển. Giờ đây, sân đấu ấy có thể trở thành nơi chứng kiến cái kết viên mãn nhất cho hành trình huyền thoại của anh cùng "Albiceleste".

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