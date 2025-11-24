Săn Black Friday, người dân TP.HCM bốc số chờ tới lượt thử đồ

Chưa đến Black Friday nhưng nhiều cửa hàng thời trang ở TP.HCM đã đông kín người. Khách phải bốc số, xếp hàng chờ đến lượt thử đồ, tính tiền.

Chưa tới Black Friday, nhiều cửa hàng thời trang ở TP.HCM đã khuyến mại 50-70% để hút khách. Ảnh: Thảo Liên.

Bên trong một cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM tối cuối tuần hôm qua (23/11), khách đến săn khuyến mại Black Friday sớm rất đông. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, mọi ngóc ngách cửa hàng đều kín người.

Chị Thanh Nhã (25 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) ngồi trước phòng chờ thử đồ, bấm điện thoại giết thời gian. Trên tay chị Nhã là 5 bộ quần áo và tờ "phiếu giữ xe gắn máy" có số 74 mà cửa hàng tận dụng để sắp xếp thứ tự khách hàng chờ tới lượt thử đồ.

Chị Thanh Nhã cầm trên tay "phiếu giữ xe" đánh số thứ tự 74, chờ đến lượt thử đồ. Ảnh: Thảo Liên.

Chị Nhã cho biết trước và sau chị còn hơn 10 khách cũng đang chờ.

"Black Friday năm ngoái cửa hàng không cần bốc số, nhưng chắc năm nay khách đông hơn. Tôi ngồi đợi khoảng 15 phút, đứng lên đi xem quần áo thêm một vòng mà vẫn chưa tới lượt. Vì shop quy định đồ sale khi đã thanh toán không được đổi trả nên tôi phải đợi thử đồ", chị Nhã chia sẻ.

Với đơn của chị Nhã, tổng giá niêm yết của 5 bộ quần áo khoảng 1,5 triệu đồng, nhưng sau khuyến mại còn chưa tới 1 triệu.

"Đồ sale đủ size, mẫu mã đa dạng từ đồ đông, Giáng sinh đến cả áo dài, giảm 5-10%. Phần lớn đồ hot trend, chất vải dày dặn hơn vẫn có giá từ 250.000 đồng trở lên sau khuyến mại. Đợt này, tôi mua trước mấy món rẻ vì những món này nhanh hết lắm", chị nói.

Khách chen chân mua sắm tại một cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu tối 23/11. Ảnh: Thảo Liên.

Chị Ngọc Thảo, nhân viên tại một cửa hàng đông khách gần đó, cho biết so với ngày thường, lượng khách cuối tuần đông gấp 3 lần.

"Hiện, cửa hàng đang sale các mẫu thuộc bộ sưu tập trước, giá thấp nhất còn 99.000 đồng. Hết ngày 25/11, chúng tôi sẽ nâng mức giảm giá và bổ sung thêm hàng để kịp đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách vào ngày chính thức", chị Thảo nói.

Tuy nhiên, theo chị Thảo, trong tuần đầu tiên sale Black Friday, lượng khách đến cửa hàng có phần giảm so với năm ngoái. Chị cho rằng đó là thời gian TP.HCM thường mưa lớn, gây ngập, nhiều người ngại ra cửa hàng mà chọn mua online.

Nhiều người tranh thủ săn sale Black Friday từ sớm. Ảnh: Thảo Liên.

Theo ghi nhận, càng về tối, lượng khách đổ về đường Trần Quang Diệu để mua sắm ngày càng đông. Chỗ để xe trước một số cửa hàng kẹt cứng, các bãi giữ xe chung cũng tấp nập người vào ra.

Tuyến đường này nổi tiếng trong giới trẻ vì là nơi quy tụ khoảng 100 thương hiệu thời trang nổi tiếng ở TP.HCM như Miều, Len Clothing, Cara Club, Secodee, The C.I.U, Rubies... Dịp Black Friday năm nay, những thương hiệu này đang giảm giá lên đến 50-80%.

Trong lúc này, tại Vincom Đồng Khởi (phường Sài Gòn), không khí mua sắm Black Friday cũng đã nhộn nhịp. Nhiều thương hiệu treo banner, poster thông báo các chương trình Pre-Black Friday.

Các nhãn hàng nổi tiếng như H&M, GAP, Mango, HLA, Adidas, Pedro, Ecco, The Body Shop... đều tung deal giảm giá từ 50%. Theo ghi nhận, mẫu mã sản phẩm khuyến mại sớm tại các cửa hàng này còn hạn chế.

Riêng một số thương hiệu như Zara, Lyn vẫn chưa hé lộ chương trình khuyến mại, tương tự các năm trước.

Nhiều thương hiệu đã bắt đầu khuyến mại Black Friday lên tới 70-80%. Ảnh: Thảo Liên.

Nhìn chung, lượng khách chỉ tập trung cục bộ tại một số thương hiệu nổi tiếng. Một số cửa hàng treo bảng giảm giá "sốc" lên tới 70-80%, nhưng nhiều khách vào rồi lại đi ra tay không vì sản phẩm muốn mua không giảm giá.