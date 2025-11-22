Black Friday kỳ lạ ở Mỹ

Các cửa hàng tại Mỹ lo lắng về biên lợi nhuận nếu giảm giá hàng hóa dịp Black Friday, trong bối cảnh thuế quan đang bào mòn hoạt động kinh doanh.

Đợt đại hạ giá lớn nhất trong năm của Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề từ thuế quan. Ảnh: Reuters.

Những năm trước, cửa hàng Yun Hai Taiwanese Pantry ở New York, Mỹ giảm giá 15% vào ngày Black Friday, xem chương trình khuyến mãi thường niên này là "một phần không thể thiếu".

Tuy nhiên năm nay, nhà sáng lập Lisa Cheng Smith chia sẻ với CBS News rằng bà không chắc có thể giảm giá bao nhiêu do chi phí hoạt động đã bị đội lên cao dưới áp lực của thuế quan.

Nhà bán lẻ này chuyên nhập khẩu hàng hóa từ Đài Loan (Trung Quốc). Khi thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm từ Đài Loan và các thị trường châu Á khác tăng lên, chi phí của Yun Hai đã tăng 20-50% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Liệu chúng tôi có nên khuyến mãi ít hơn để duy trì biên lợi nhuận, hay vẫn áp dụng mức khuyến mãi mà khách hàng mong đợi?", Lisa Cheng Smith trăn trở.

Thực tế, đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ như bà, quyết định tưởng nhỏ này có thể tạo nên sự khác biệt lớn. "Kết quả kinh doanh từ tháng 10 đến tháng 12 tương đương với doanh số cả năm, vì vậy quyết định vào mùa lễ này càng có rủi ro cao hơn", bà nói.

Các chuyên gia bán lẻ cũng đồng ý rằng mức giảm giá vào dịp Black Friday năm nay có thể thấp hơn khi các nhà bán lẻ và doanh nghiệp sản xuất chịu ảnh hưởng bởi chi phí thuế quan.

"Đương nhiên sẽ có giảm giá và khuyến mãi vì đó là ý nghĩa của ngày Black Friday. Rất ít nhà bán lẻ muốn bỏ lỡ dịp này, nhưng tôi nghĩ họ sẽ chọn lọc hơn trong việc giảm giá", Neil Saunders, Giám đốc điều hành kiêm nhà phân tích bán lẻ tại GlobalData, nói với CBS News.

Dan Peskorse, chủ sở hữu Upstream Brands, doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại hàng hóa trên Amazon và các trang thương mại điện tử khác, cũng cho biết chi phí thuế quan tăng cao buộc ông phải xem xét lại chiến lược Black Friday năm nay.

Peskorse chia sẻ rằng đối với các ngày Black Friday trước đây, Upstream Brands thường giảm giá tới 30% cho các sản phẩm của các thương hiệu chủ lực như ThinkFit (túi và hộp đựng đồ ăn) và Ash Harbor (đồ gia dụng).

"Đây là năm đầu tiên chúng tôi không giảm giá toàn bộ sản phẩm", ông nói, đồng thời lưu ý rằng quyết định này hoàn toàn là do thuế quan.

Peskorse đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu tác động của thuế quan, nhưng ông cho rằng cách hữu hiệu duy nhất để kiểm soát chi phí và bảo toàn lợi nhuận là loại bỏ các chương trình giảm giá.

Theo nhà kinh tế trưởng Gregory Daco của EY-Parthenon, mức thuế quan trung bình của Mỹ đã tăng gấp 7 lần trong năm nay và chạm mốc 16,6%. Ông lưu ý rằng mức thuế cao hơn này đang đẩy giá hàng nhập khẩu lên cao khi các nhà bán lẻ chuyển một phần chi phí sang người mua sắm.

Biểu đồ: CBS News.

Bên cạnh áp lực thuế quan, nhiều doanh nghiệp cũng đang phải vật lộn với tình trạng người tiêu dùng thu nhập thấp thắt chặt chi tiêu.

"Tôi nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi chúng ta bước vào mùa mua sắm sắp tới", Sonia Lapinsky, nhà phân tích bán lẻ tại công ty tư vấn quản lý AlixPartners, cho biết. "Dữ liệu cho thấy người tiêu dùng đang giảm chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ năm nay. Thay vào đó, họ giữ tiền và đầu tư vào những khoản thiết yếu".

Bà nói thêm rằng giảm giá là một công cụ mạnh mẽ để khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu.

"Đó là cách duy nhất các nhà bán lẻ có thể thu hút người tiêu dùng, bởi họ không thể cưỡng lại sức hút của việc săn sale", Lapinsky nói. "Vì vậy, đây sẽ là một mùa kinh doanh kỳ lạ. Nếu các nhà bán lẻ làm sai, họ sẽ đánh mất cơ hội bán hàng lớn nhất trong năm".