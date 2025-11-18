Lỡ săn sale quá tay, khách 'chóng mặt' nhận hàng suốt tuần

Các sàn thương mại điện tử đồng loạt ghi nhận số lượng đơn hàng tăng cao trong dịp sale đôi 11/11, đến nay, nhiều người loay hoay cả tuần chỉ để nhận đơn hàng đã đặt.

Cả shipper lẫn khách hàng đều "chóng mặt" vì giao và nhận hàng sau dịp siêu sale 11/11. Ảnh: NVCC.

Đã gần 1 tuần kể từ đợt sale 11/11 nhưng chị Hồng Anh (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) vẫn “chóng mặt” vì những lần đi lên đi xuống để nhận đơn hàng.

“Tôi tranh thủ đặt cho cả nhà nên tổng số lượng khoảng 30 đơn. Nhiều hôm, hàng hóa cồng kềnh đến cùng lúc khoảng 7-8 đơn nên tôi phải mượn cả xe đẩy của chung cư để đẩy hàng lên”, chị Hồng Anh nói thêm.

Chốt 20-30 đơn hàng dịp sale

Tương tự, chị Nhật Hạ (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) cũng có một tuần bận rộn vì tốn nhiều thời gian nghe điện thoại và nhận hàng. Phần lớn đơn hàng đã được giao khoảng 2-3 ngày sau dịp sale nhưng hiện chị vẫn đang tiếp tục chờ các đơn hàng quốc tế.

“Tôi nhẩm tính mình tiêu gần chục triệu cho dịp sale này. Cuối năm nhiều thứ hết đồng loạt nên tôi tranh thủ mua sắm luôn, chủ yếu là đồ gia dụng và một số loại mỹ phẩm”, chị Hạ chia sẻ.

Sau đợt sale "khủng", các shipper cũng có 1 tuần căng mình để giao hàng khi số lượng đơn hàng cao gấp nhiều lần ngày thường.

Anh Nhật Minh, giao hàng khu vực quận 7 (cũ) cho biết số lượng đơn hàng đã tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Trong đó, không ít khách hàng có số lượng đơn lên đến 20-30 đơn hàng/ngày.

Khu vực để hàng ship của các chung cư sau ngày 11/11 luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Q.T.

“Nhiều hôm tôi chạy đến 15-16h chiều mới ăn cơm trưa vì số lượng đơn quá nhiều”, shipper này nói thêm đồng thời cho biết dù thu nhập tăng, anh mong muốn số lượng đơn hàng ổn định để làm việc vừa sức và không bị căng thẳng.

Anh Mạnh Hùng, shipper khu vực phường An Phú thì cho biết so với năm ngoái, nhu cầu mua sắm của khách hàng vẫn ở mức cao, trong đó, đơn hàng ở Lazada và TikTok Shop duy trì ổn định còn Shopee thường có đột phá vào các dịp sale.

“Tôi từng nghĩ dịp sale năm nay khách sẽ không chịu chi vì kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, lượng hàng đợt này vẫn tăng cao, giao không xuể chứng tỏ nhiều người vẫn có nhiều nhu cầu mua sắm”, anh Hùng nói thêm.

Các sàn vẫn "ăn nên làm ra"

Báo cáo từ Shopee cho thấy lượng hàng bán ra trong ngày 11/11 đã tăng gấp 26 lần so với ngày thường. Điều này phản ánh tính chính hãng vẫn là một trong những điều kiện hàng đầu của người dùng khi ra quyết định mua hàng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng cho nhiều thương hiệu.

Ngoài ra, các mặt hàng nổi bật mang tính thời điểm trong mùa thu đông và mùa lễ hội cũng cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Điển hình là các sản phẩm áo len và cardigan, hoodie và áo nỉ là các ngành hàng chứng kiến mức tăng trưởng đơn hàng cao nhất, lên đến 16-19 lần so với ngày thường.

Trên Shopee Live và Shopee Video, top 3 ngành hàng bán chạy nhất gồm chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc nhà cửa. Trong đó, các sản phẩm như mặt nạ, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, son tint, nước giặt quần áo, khăn giấy... được người dùng tìm mua nhiều nhất trong dịp 11/11.

Các sàn thương mại điện tử ghi nhận số lượng đơn hàng tăng mạnh trong dịp 11/11. Ảnh: T.L.

Đại diện Lazada cho biết đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong mùa mua sắm 11/11 năm nay, với doanh thu cao gấp hơn 6 lần và số đơn đặt hàng gần 4 lần so với ngày thường.

Trong đó, riêng LazMall đóng góp tới 80% tổng doanh thu, cho thấy sức hút của các gian hàng chính hãng. Giá trị trung bình mỗi đơn hàng tăng 67% so với ngày thường.

Trong các ngành hàng nổi bật của top 100 LazMall Việt Nam, thiết bị tập luyện thể thao tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng hơn 73 lần, trong khi giày và trang phục thể thao cũng tăng hơn 41 lần nhờ các chương trình giảm giá sâu.

Mặt hàng nhu yếu phẩm tăng hơn 47 lần, phản ánh xu hướng mua sắm tích trữ khi giá tốt. Thiết bị gia dụng và đồ điện tử thông minh có doanh số cao hơn 21 lần so với ngày thường. Đồ chơi - đặc biệt là nhóm sưu tầm như PopMart - tăng hơn 26 lần. Các sản phẩm âm thanh, camera và drone tăng gần 17 lần, còn ngành hàng sức khỏe - làm đẹp ghi nhận mức tăng trên 14 lần.

Với "siêu sale 11/11" năm nay, một trong những động thái chiến lược quan trọng nhất của Lazada là việc mở rộng hệ sinh thái hàng chính hãng LazMall thông qua các đối tác toàn cầu. Nền tảng này kí độc quyền với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, và gần đây là hai đối tác quốc tế: Gmarket (Hàn Quốc) và Tmall (Trung Quốc).