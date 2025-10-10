Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân bay Long Thành: Đảm bảo đón chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12

  • Thứ sáu, 10/10/2025 18:38 (GMT+7)
  • 18:38 10/10/2025

Cuối tháng 9 vừa qua, sân bay Long Thành đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Hạng mục đường lăn, sân đỗ tàu bay đang gấp rút thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Ngày 10/10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết liên danh nhà thầu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang tập trung tất cả các nguồn lực, huy động 14.000 nhân lực, 3.000 trang thiết bị thi công “3 ca, 4 kíp” tại các gói thầu... để đảm bảo sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12, đưa vào vận hành, khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.

Theo ACV, sân bay Long Thành có 15 gói thầu, đến nay 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói đang thi công; trong đó, công trình nhà ga hành khách - hạng mục quan trọng nhất của dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng.

Nhà thầu đang hoàn thiện lớp mái tại khu cánh và khu trung tâm; kết cấu thép khu cầu ống lồng; lắp đặt vách kính; ốp lát đá; thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Về thiết bị lắp đặt tại nhà ga như hệ thống xử lý hành lý, soi chiếu an ninh, thang cuốn, thang bộ hành, thang máy đang được đẩy nhanh sản xuất, một số thiết bị đã được lắp đặt.

Dự kiến trong tháng 11, các máy soi chiếu an ninh (SSE), máy soi CT EDS CB3 và thiết bị trả khay tự động, Body Scan khu vực kiểm tra an ninh hành lý xách tay hành khách quốc tế và quốc nội sẽ được chuyển về công trường, kịp thời lắp đặt trước ngày 19/12.

Gói thầu giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật đang gấp rút thi công; trong đó các tuyến Tuynen ưu tiên đã cơ bản hoàn thành để triển khai lắp đặt thiết bị hệ thống cấp, thoát nước, điện, ICT.

Trạm cấp điện nguồn và trung tâm năng lượng dự kiến cơ bản hoàn thành phần xây dựng để lắp đặt thiết bị vào cuối tháng 10 này. Cầu cạn kết nối nhà ga hành khách hoàn thành trước ngày 19/12.

Dự kiến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành các hạng mục điện phục vụ cấp điện cho nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu và các đài trạm khác.

Gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay đã cơ bản hoàn thành đường cất hạ cánh.

Cuối tháng 9 vừa qua sân bay Long Thành đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Hạng mục đường lăn, sân đỗ tàu bay đang gấp rút thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12.

Các gói thầu như hệ thống cung cấp nhiên liệu; nhà để xe; lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay; xây dựng nhà ga hàng hóa số 1 và công trình phụ trợ; đường cất hạ cánh thứ 2; giao thông kết nối liên danh nhà thầu đang huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc thi công, các gói thầu vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng.

Theo ACV, tháng 9, trên công trường sân bay Long Thành có 21 ngày mưa. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thi công, làm gián đoạn nhiều hạng mục, nhất là các công trình ngầm như tuynel, hệ thống thoát nước, nền đường.

Dù thời tiết bất lợi nhưng các nhà thầu đã nỗ lực, đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Vietnam Airlines có thêm dự án nghìn tỷ tại sân bay Long Thành

Dự án kho giao nhận hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ phục vụ sản xuất kinh doanh, với công suất vận chuyển hàng hóa khoảng 650.000 tấn/năm.

15:00 8/10/2025

Lắp 'mắt' kiểm soát bầu trời ở sân bay Long Thành

Được ví như “đôi mắt” của sân bay, hệ thống radar sơ cấp và thứ cấp giúp kiểm soát viên không lưu "nhìn thấy" mọi chuyển động trong vùng trời tại sân bay Long Thành.

18:50 9/10/2025

Sân bay Long Thành tìm nhà đầu tư ga hàng hóa theo trường hợp đặc biệt

Bộ Xây dựng phê duyệt dự án nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh tại sân bay Long Thành, công suất 100.000 tấn/năm, dự kiến xây dựng giai đoạn 2025-2026.

11:25 7/10/2025

