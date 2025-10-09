Lắp 'mắt' kiểm soát bầu trời ở sân bay Long Thành

Được ví như “đôi mắt” của sân bay, hệ thống radar sơ cấp và thứ cấp giúp kiểm soát viên không lưu "nhìn thấy" mọi chuyển động trong vùng trời tại sân bay Long Thành.

Hệ thống radar góp phần hình thành năng lực quản lý bay tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu của sân bay Long Thành. Ảnh: VATM.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), hệ thống radar sơ/thứ cấp đang được thi công lắp đặt tại sân bay bay Long Thành. VATM là nhà đầu tư của dự án, chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát và điều phối toàn bộ quá trình thi công.

"Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành năng lực quản lý bay tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu của sân bay Long Thành", đại diện VATM cho biết.

Trong dự án này, Công ty Easat Radar Systems Limited (EASAT) - một trong những nhà sản xuất radar của Vương quốc Anh, đảm nhiệm vai trò nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị radar giám sát.

Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp hệ thống radar cho các sân bay quốc tế, EASAT mang đến giải pháp công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Hiện nay, công tác lắp đặt trạm radar giám sát sơ/thứ cấp tại sân bay Long Thành đang được đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm Kiểm soát Không lưu Long Thành - Công ty Quản lý bay miền Nam phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của EASAT triển khai.

Dù thời tiết tại công trường Long Thành nhiều ngày diễn biến bất lợi, các nhóm kỹ sư vẫn luân phiên làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ.

Quá trình thi công được giám sát nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định, quy trình của VATM và yêu cầu kỹ thuật của EASAT. Song song đó, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và quản lý tiến độ cũng được đặt lên hàng đầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ kỹ thuật.

Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch dự kiến ngày 19/12.

Theo Bộ Xây dựng, toàn bộ công việc đang được triển khai đúng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và Phó thủ tướng trong kỳ báo cáo tiếp theo, nhằm bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật và tiến tới khai thác thương mại sân bay Long Thành.