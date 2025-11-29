Sách bán chạy tháng 11: Những cuốn sách về người thầy và giáo dục

Hai tác phẩm kinh điển về đề tài giáo dục Totto-chan bên cửa sổ (Kuroyanagi Tetsuko, Trương Thùy Lan dịch) và Những tấm lòng cao cả (Edmondo de Amicis, Nguyễn Thùy Loan dịch, bản song ngữ Việt - Anh) cũng lọt vào danh sách bán chạy tháng 11 của Fahasa. Nếu những trải lòng của Totto phản ánh thế giới nội tâm của một cô bé lớn lên tại nước Nhật trong những năm trước thế chiến, thì Những tấm lòng cao cả viết dưới dạng nhật ký, là góc nhìn của cậu bé Enrico Bottini, sinh trưởng trong gia đình thượng lưu nhưng lại học cùng lớp với bạn bè con nhà lao động dưới bối cảnh Italy cuối thế kỷ 19. Totto khắc họa môi trường giáo dục đề cao sự phát triển tự nhiên của từng đứa trẻ, đã nuôi dưỡng cô trở thành một người bạn của thiếu nhi đến khi đã ngoài 90. Những tấm lòng cao cả được xem là "giáo khoa thư" về đạo đức cho trẻ nhỏ, với những mẩu chuyện ngắn cảm động, sâu sắc.