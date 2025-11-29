Sách bán chạy tháng 11: Những cuốn sách về người thầy và giáo dục

|
Đại diện Công ty Cổ phần Phát hành Sách TP.HCM (Fahasa) cho biết trong tháng 11, hệ thống nhà sách và kênh bán trực tuyến của đơn vị ghi nhận sự quan tâm của độc giả dành cho những cuốn sách chủ đề giáo dục và tình cảm thầy trò. Trong đó, nổi bật là tác phẩm Người thầy của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Sách được ông ấp ủ trong 20 năm, kể về cuộc đời và con người Thiếu tướng Đặng Trần Đức, hay ông Ba Quốc, người thầy của ông Vịnh trong ngành tình báo quân đội. Người thầy gây tiếng vang khi ra mắt lần đầu năm 2023, sau đó giành Giải C và Giải Sách được bạn đọc yêu thích tại Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 năm 2024. Ảnh: Ngọc Hà.
|
Một tác phẩm nổi bật khác trong danh sách bán chạy tháng 11 của Fahasa là tự truyện Được học của Tara Westover. Cuốn sách thuật lại hành trình theo đuổi tri thức của một cô gái từng lớn lên trong nghèo khó và sống biệt lập khỏi xã hội một thời gian dài, chỉ lần đầu được đến trường ở tuổi 17. Đối với Tara, lựa chọn giáo dục đồng nghĩa với việc bước ra khỏi "hốc núi" của gia đình và phải nỗ lực, kiên trì bội phần so với người khác. Câu chuyện của cô vừa truyền cảm hứng về tinh thần ham học, vừa là một phác họa sống động về lựa chọn trưởng thành của một người phụ nữ. Được học gây tiếng vang toàn cầu và cũng được bạn đọc Việt yêu thích. Ảnh: Ngọc Hiền.
Hai tác phẩm kinh điển về đề tài giáo dục Totto-chan bên cửa sổ (Kuroyanagi Tetsuko, Trương Thùy Lan dịch) và Những tấm lòng cao cả (Edmondo de Amicis, Nguyễn Thùy Loan dịch, bản song ngữ Việt - Anh) cũng lọt vào danh sách bán chạy tháng 11 của Fahasa. Nếu những trải lòng của Totto phản ánh thế giới nội tâm của một cô bé lớn lên tại nước Nhật trong những năm trước thế chiến, thì Những tấm lòng cao cả viết dưới dạng nhật ký, là góc nhìn của cậu bé Enrico Bottini, sinh trưởng trong gia đình thượng lưu nhưng lại học cùng lớp với bạn bè con nhà lao động dưới bối cảnh Italy cuối thế kỷ 19. Totto khắc họa môi trường giáo dục đề cao sự phát triển tự nhiên của từng đứa trẻ, đã nuôi dưỡng cô trở thành một người bạn của thiếu nhi đến khi đã ngoài 90. Những tấm lòng cao cả được xem là "giáo khoa thư" về đạo đức cho trẻ nhỏ, với những mẩu chuyện ngắn cảm động, sâu sắc.
|
Đại diện Nhà sách Phương Nam cho biết bên cạnh những tác phẩm bán chạy thường xuyên như Tội ác và Hình phạt (Fyodor Dostoevsky, Cao Xuân Hạo dịch), Giận (Thích Nhất Hạnh), Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Phạm Lữ Ân), danh sách bán chạy tháng 11 của đơn vị ghi nhận cuốn sách song ngữ Made in Sài gòn (Phạm Công Luận sưu tầm và giới thiệu) và Continental Saigon - Từ hào quang đế quốc đến giấc mộng Đông Dương tan vỡ (Philippe Franchini, Tôn Quang Toàn dịch) - tác phẩm này cũng lọt vào danh sách bán chạy tháng 10.
|
Điểm kỳ dị đã cận kề (Ray Kurzweil; Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh dịch) là tác phẩm bán chạy của Omega+ trong tháng 11 này. Trong cuốn sách, tác giả Kurzweil đưa ra viễn kiến về “Điểm kỳ dị”, thời khắc trí tuệ do con người tạo ra hòa làm một với trí tuệ con người. Cập nhật sau 20 năm ra mắt lần đầu vào năm 2005, tác giả cho thấy "điểm kỳ dị" không còn là viễn cảnh xa vời mà đang tiến đến gần hơn bao giờ hết. Đưa ra những dẫn chứng về sự phát triển vượt bậc của AI trong những thập niên vừa qua, ông cho rằng AI có thể đạt đến năng lực của con người vào cuối thập niên 2020 ở nhiều lĩnh vực như y sinh, công nghệ nano... Đi kèm với cơ hội là không ít những thách thức đặt ra cho nhân loại ở tương lai "kỳ dị" này.
|
Đại diện Nhà xuất bản Trẻ cho biết tháng 11, những tác phẩm phát hành nổi bật nhất của đơn vị là sách thiếu nhi. Trong đó, có thể kể đến sự trở lại của "hiệp sĩ tuổi thơ" Nguyễn Nhật Ánh với tiểu thuyết mới nhất Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo - phần tiếp theo của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Dịp này, độc giả được gặp lại ba nhân vật quen thuộc Thiều, Tường, Mận ở một bối cảnh khác: TP.HCM thập niên 1980 đầy hoài niệm. Viết cuốn sách này, Nguyễn Nhật Ánh ôn lại những kỷ niệm của chính ông với thành phố. Xoay xở thích nghi và bươn chải ở một vùng đất khác xa quê hương, ba nhân vật sống giữa những nghĩa tình phố thị và qua đó cũng học cách trưởng thành. Ảnh: Đức An.
|
Một tác phẩm thiếu nhi đáng chú ý khác trong tháng 11 là Quái vật Ickabog (J.K.Rowling, Eimii dịch), tác phẩm đánh dấu sự trở lại với thế giới phép thuật của tác giả Harry Potter. Truyện lấy bối cảnh Cornucopia, vương quốc một thời hưng thịnh, được biết tới với ẩm thực tuyệt hảo và cảnh quang tráng lệ. Một ngày nọ, lời đồn về con quái vật Ickabog lan rộng, gieo rắc nỗi sợ hãi. Hai nhân vật chính là cô bé Daisy và cậu bé Bert bước vào cuộc hành trình dũng cảm để làm sáng tỏ sự thật và cứu lấy vương quốc. Ảnh: NXB Trẻ.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.