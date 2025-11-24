10 cuốn sách tiêu biểu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Các cuốn sách cung cấp góc nhìn cập nhật cho độc giả quan tâm đến tri thức khoa học và những xu hướng đang định hình tương lai.

10 cuốn sách về lĩnh vực khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông được lựa chọn giới thiệu tới bạn đọc.

AI tạo sinh: 100+ Ứng dụng thay đổi xã hội - kinh doanh





Tác phẩm trình bày hơn 100 ứng dụng cụ thể của AI tạo sinh trong đời sống và kinh doanh, từ việc tự động hóa quy trình, tối ưu sản phẩm đến mở ra các mô hình kinh doanh mới.

Qua các ví dụ sinh động như ChatGPT, DALL·E hay những nền tảng AI tiên tiến khác, tác giả phân tích cách AI đang hỗ trợ sáng tạo nội dung, cải thiện năng suất và tăng sức cạnh tranh cho tổ chức. Đồng thời, sách đề cập sâu sắc tới vấn đề đạo đức, quyền riêng tư và tác động của AI đến thị trường lao động tương lai.

Khác với những cuốn sách chỉ nói về lý thuyết AI, tác phẩm này tập trung vào ứng dụng thực tiễn, cập nhật và dễ tiếp cận.

Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI

Cuốn sách được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của tác giả Sol Rashidi - chuyên gia nhiều năm trong lĩnh vực dữ liệu và AI. Tác giả đã chia sẻ bài học từ cả thành công lẫn thất bại khi triển khai AI trong doanh nghiệp. Nội dung xoay quanh việc hiểu đúng vai trò của AI, đánh giá rủi ro tiềm ẩn, và xây dựng chiến lược ứng dụng AI hiệu quả trong tổ chức. Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI tập trung vào góc nhìn con người và hành trình thích ứng.

Tác phẩm mang đến câu chuyện thật, sai lầm thật và bài học thật, giúp người đọc rút ra chiến lược sinh tồn thực tế, dễ áp dụng. Đây là cẩm nang phát triển bản thân và tổ chức trong thế giới nơi AI không còn là tương lai mà là hiện tại.

Mặt trái của AI - Nghệ thuật ngụy trang bằng ngôn từ

Cuốn sách của tác giả Justin Hutchens - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và quản lý rủi ro công nghệ - là một công trình nghiên cứu công phu, thẳng thắn bóc tách những góc tối của trí tuệ nhân tạo.

Thông qua cách phân tích chặt chẽ và lập luận khoa học, tác giả chỉ ra cách các mô hình ngôn ngữ và hệ thống AI thế hệ mới có thể bị biến thành “vũ khí” - thao túng hành vi, phát tán thông tin sai lệch, khai thác điểm yếu tâm lý và thậm chí can thiệp vào hành vi con người ở quy mô xã hội.

Cuốn sách gồm 11 chương và 7 phụ lục, mang đến cái nhìn toàn diện về lịch sử hình thành, cơ chế vận hành và những thách thức đạo đức của AI hiện đại.

Lịch sử tiến hóa của dữ liệu

Cuốn sách không chỉ kể lại hành trình phát triển của dữ liệu qua hàng thế kỷ mà còn soi chiếu tư duy, đạo đức và quyền lực ẩn sau các con số. Cuốn sách giúp người đọc nhìn nhận dữ liệu như một phần của lịch sử nhân loại, chứ không đơn thuần là công cụ kỹ thuật.

Cấu trúc cuốn sách gồm 3 phần: Phần I - Những nền tảng cốt lõi; Phần II - Dữ liệu và chiến tranh; Phần III - Đạo đức và quyền lực dữ liệu.

Cuốn sách kết hợp giữa lịch sử, khoa học và triết học dữ liệu giúp người đọc hiểu dữ liệu không chỉ là công cụ, mà còn là nền tảng của tư duy hiện đại. Lịch sử tiến hóa của dữ liệu là cuốn sách nền tảng để hiểu vì sao dữ liệu trở thành trung tâm của thế kỷ 21 - và làm thế nào chúng ta có thể định hướng nó phục vụ con người một cách có trách nhiệm.

25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Sách giới thiệu 25 xu hướng công nghệ nổi bật đang tái định hình cuộc sống và công việc, từ Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Dữ liệu lớn, Blockchain, 5G, An ninh mạng, Xe tự hành, In 3D/4D, Robot cộng tác, Điện toán lượng tử, Nền tảng số...

Mỗi xu hướng được trình bày rõ ràng, đi kèm ví dụ thực tiễn về các doanh nghiệp hàng đầu đang ứng dụng công nghệ này và tác động của chúng đến tương lai.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu công nghệ, Bernard Marr còn giúp người đọc hiểu cách biến xu hướng thành cơ hội, với các gợi ý chiến lược cụ thể cho doanh nghiệp và cá nhân trong thời đại 4.0.

Định hình mạng 6G trong tương lai

Tác phẩm mang đến bức tranh toàn cảnh về sự chuyển mình từ 5G sang 6G, làm rõ ba trụ cột then chốt: Ý nghĩa xã hội của 6G: hướng tới phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng và xây dựng hệ sinh thái mở; Công nghệ truy cập vô tuyến THz mới nổi: mở rộng khả năng liên lạc, định vị và cảm biến thông minh; Thiết kế mạng lõi 6G phân tán mô đun: tối ưu hiệu năng nhờ AI và học máy trong quản lý, kiểm soát mạng.

Cuốn sách kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược và phân tích chuyên sâu, mang đến cái nhìn toàn diện về công nghệ nền tảng sẽ định hình xã hội thông minh trong thập kỷ tới.

Tóm lược chuyển đổi số: Chiến lược và lộ trình

Cuốn Tóm lược chuyển đổi số: Chiến lược và Lộ trình của David L. Rogers - chuyên gia hàng đầu thế giới về chiến lược kỹ thuật số - mang đến một bản đồ rõ ràng, dễ hiểu và thực tiễn giúp doanh nghiệp định hình hướng đi và triển khai thành công quá trình chuyển đổi số.

Cuốn sách nhấn mạnh rằng cốt lõi của chuyển đổi số là chiến lược và con người, không chỉ là công cụ hay phần mềm. Tác giả phân tích sâu năm lĩnh vực trọng tâm quyết định thành công của chuyển đổi số, bao gồm: Khách hàng; Cạnh tranh; Dữ liệu; Đổi mới; Giá trị. Dựa trên kinh nghiệm tư vấn cho các tập đoàn toàn cầu và nghiên cứu hàng đầu tại Đại học Columbia, tác giả còn cung cấp lộ trình chi tiết từng bước, giúp các tổ chức triển khai chiến lược số bài bản, tránh rủi ro và những sai lầm phổ biến.

Chuyển đổi số kinh doanh tại Việt Nam

Tác giả Bùi Xuân Chung mang đến một tầm nhìn chiến lược cùng lộ trình hành động rõ ràng, giúp doanh nghiệp từng bước triển khai chuyển đổi số hiệu quả, từ hoạch định chiến lược, đo lường kết quả đến huy động sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh.

Điểm nổi bật của cuốn sách nằm ở tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao: các giải pháp và mô hình được trình bày phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, không chỉ riêng các tập đoàn lớn mà cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tìm hướng đi trong môi trường số hóa. Sách còn giới thiệu các đối tác công nghệ, đơn vị tư vấn và nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số uy tín, mở ra mạng lưới hỗ trợ hữu ích cho các doanh nghiệp Việt.

Sử dụng hiệu quả DeepSeek

“Sử dụng hiệu quả DeepSeek” là cẩm nang toàn diện dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức muốn ứng dụng DeepSeek để tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và đổi mới sáng tạo.Với kinh nghiệm thực tiễn của chuyên gia Lư Sâm Hoàng - cố vấn AI cho nhiều doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500.

Tác phẩm được thiết kế như một bộ hướng dẫn thực hành chi tiết, bao quát từ kiến thức nền đến các ứng dụng chuyên sâu của DeepSeek: Phần 1: Làm chủ nền tảng DeepSeek; Phần 2: Viết lệnh gợi ý (Prompt) thông minh; Phần 3: Ứng dụng DeepSeek trong công việc; Phần 4: Ứng dụng DeepSeek trong học tập; Phần 5: Ứng dụng DeepSeek trong đời sống; Phần 6: Ứng dụng theo từng ngành nghề.

Công nghệ thực tế mở rộng

Tác phẩm giúp người đọc hiểu rõ bản chất, tiềm năng và tác động của công nghệ XR (Extended Reality - bao gồm AR, VR và MR) trong việc thay đổi cách con người học tập, làm việc, sáng tạo và tương tác.

Cuốn sách được trình bày sinh động qua hơn 100 ứng dụng thực tế của XR, minh họa rõ cách công nghệ này đang thâm nhập và tạo nên giá trị trong từng lĩnh vực: Ngành bán lẻ và gắn kết khách hàng; Giáo dục và đào tạo; Y tế và chăm sóc sức khỏe; Giải trí và thể thao; Bất động sản và xây dựng; Du lịch và khách sạn; Công nghệ và sản xuất; Thực thi pháp luật và quản trị nhà nước; Tầm nhìn tương lai.