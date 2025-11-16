Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hồi ức, giấc mơ, suy ngẫm

“Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm” là cuốn hồi ký được viết vào cuối đời của nhà tâm lý học vĩ đại Carl Gustav Jung, phần lớn được kể cho người cộng sự Aniela Jaffé, rồi chính ông biên tập, chỉnh sửa và bổ sung.

Xuất bản

Carl Jung: 'Cuộc đời tôi chính là công trình khoa học của tôi'

Cuộc đời tôi chính là những gì tôi đã làm - công trình khoa học của tôi: một điều không thể tách rời khỏi điều kia.

Bản tóm lược tôi đã trình bày ở đây về công trình của mình, dĩ nhiên, chỉ là một cái nhìn vắn tắt. Lẽ ra tôi nên nói nhiều hơn - hoặc ít hơn. Đây là một sự ứng tác, giống như tất cả những gì tôi đang kể ở đây. Nó sinh ra từ khoảnh khắc. Những ai quen thuộc với công trình của tôi có thể sẽ thấy lợi ích từ đó; những người khác có thể sẽ cảm thấy thôi thúc đi tìm hiểu các ý tưởng của tôi.

Cuộc đời tôi chính là những gì tôi đã làm - công trình khoa học của tôi: một điều không thể tách rời khỏi điều kia. Công trình là sự biểu hiện của quá trình phát triển nội tâm của tôi; vì sự tận hiến cho các nội dung của vô thức là điều hình thành nên con người và dẫn tới các sự chuyển hóa của anh ta. Các tác phẩm của tôi có thể được xem như là các trạm dừng trên hành trình cuộc đời tôi.

Carl Jung anh 1

Chân dung Carl Jung. Ảnh: BBC.

Tất cả những gì tôi viết có thể được xem là những nhiệm vụ được giao phó từ bên trong; nguồn gốc của chúng là một sự thúc ép định mệnh. Những điều tôi viết là những điều xuất phát từ trong tôi, không thể tránh khỏi. Tôi đã để cho tinh thần thúc đẩy tôi lên tiếng.

Tôi chưa bao giờ trông chờ sẽ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ hay tiếng vang lớn cho các tác phẩm của mình. Chúng là một sự bù trừ dành cho thời đại của chúng ta, và tôi buộc phải nói ra những điều không ai muốn nghe.

Vì lý do ấy, và đặc biệt là vào thời điểm ban đầu, tôi thường cảm thấy vô cùng cô độc. Tôi biết những điều tôi nói sẽ không được đón nhận, vì con người của thời đại chúng ta rất khó chấp nhận đối trọng của thế giới ý thức.

Giờ đây, tôi có thể nói rằng thật là một điều kỳ lạ khi tôi đã đạt được nhiều thành công như vậy - nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi từng dám kỳ vọng. Tôi có cảm giác rằng tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể. Không nghi ngờ gì, công trình ấy đáng ra có thể lớn hơn, và có thể được làm tốt hơn; nhưng hơn thế, thì không nằm trong khả năng của tôi.

