Người thầy đặc biệt gây tranh cãi nhất vũ trụ 'Harry Porter'

Severus Snape là người thầy rất đặc biệt và khó quên với các học sinh trường phép thuật Hogwarts, cũng là nhân vật bí ẩn, phức tạp và nhiều bất ngờ nhất trong "Harry Porter".

Hình ảnh Severus Snape trong "Harry Porter". Ảnh: Stable Diffusion.

Rất ít nhân vật trong vũ trụ Harry Potter truyền cảm hứng cho nhiều cuộc tranh luận như thầy Severus Snape. Là một người đàn ông bí ẩn, hy sinh và đôi khi tàn nhẫn, bản chất thực sự của Snape vẫn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất.

Hắn thực sự là một anh hùng bi kịch đóng vai trò cốt yếu trong việc đánh bại Chúa tể Voldemort, hay là nhân vật cay đắng, đầy thù hận, thích thú khi hành hạ học sinh?

Khi Snape là nhân vật phản diện

Bắt nạt học sinh

Một thách thức đáng kể để xem Severus Snape ở khía cạnh phản diện nằm ở việc ông ngược đãi học sinh, đáng chú ý nhất là Harry Potter và những người bạn đồng hành thân thiết của cậu. Ngay từ đầu, sự thù địch sâu xa của Snape đối với Harry đã thể hiện rõ ràng, khi ông ta liên tục làm bẽ mặt cậu, trừng phạt Gryffindor bất công và thường khiến thời gian của cậu ở Hogwarts trở nên khốn khổ.

Hơn nữa, sự căm ghét mãnh liệt của Snape đối với James Potter, cha Harry, làm suy giảm đáng kể sự công bằng và chính đáng của ông ta. Mặc dù James đã từng đối xử với ông như vậy khi họ còn học chung với nhau, mâu thuẫn của tuổi trẻ này không thể bào chữa cho mối hận thù lâu dài và độc ác của Snape đối với Harry. Thay vì vượt qua những oán giận trong quá khứ, Snape cho phép hận thù chi phối hành động của mình.

Quá khứ là Tử thần Thực tử

Ban đầu, Severus Snape chọn trở thành một Tử thần Thực tử, nắm lấy ma thuật hắc ám và tích cực thúc đẩy sứ mệnh diệt chủng của Voldemort chống lại những người mà ông cho là không xứng đáng với cuộc sống. Ông đã chọn cuộc sống đó trước khi trở thành "điệp viên hai mang".

Ngoài ra, sự "quay đầu" của Snape chỉ xảy ra khi Lily Potter, người phụ nữ mà ông rất yêu thương, đối mặt nguy hiểm chết người, có lẽ vì ông cảm thấy quá tội lỗi về điều đó. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Snape có từ bỏ cái ác của Voldemort nếu sự việc của Lily không xảy ra hay không.

Snape đã chọn trở thành Tử thần Thực tử ngay từ đầu. Ảnh: Screenrant.

Khi Snape là anh hùng

Trò chơi nguy hiểm của một "điệp viên hai mang"

Hoạt động như một điệp viên hai mang cho cụ Dumbledore, Snape can đảm mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày, làm việc không mệt mỏi để bảo vệ Harry Potter và phá hủy sức mạnh của Voldemort từ bên trong.

Thầy Snape duy trì vẻ ngoài phản diện của mình thuyết phục đến nỗi ngay cả chính Voldemort cũng đặt niềm tin vững chắc vào ông, một thành tựu phi thường đòi hỏi lòng dũng cảm to lớn, trí tuệ đặc biệt và cảnh giác thường xuyên.

Khả năng đánh lừa Voldemort vô song của Snape rất quan trọng trong trận chiến cuối cùng, cho phép ông phá hoại tinh vi các chiến lược của Chúa tể bóng tối.

Trong hành động cuối cùng sâu sắc của mình, Snape đã quên mình truyền đạt sự thật quan trọng về số phận của Harry, cung cấp thông tin quan trọng cần thiết cho thất bại cuối cùng của Voldemort, từ đó củng cố vai trò then chốt của mình trong việc cứu thế giới phù thủy.

Snape là giáo viên tồi tệ, hay bắt nạt nhưng cũng thực sự quan tâm và bảo vệ học sinh của mình. Ảnh: Screenrant.

Tình yêu bất diệt dành cho Lily Potter

Điều đặc trưng nhất liên quan đến nhân vật của Snape là tình yêu kiên cường và sâu sắc của ông dành cho Lily Potter, tình yêu vượt qua thời gian và hoàn cảnh. Tình cảm mãnh liệt của ông mạnh mẽ đến mức ngay cả sau cái chết bi thảm của người mình yêu, Snape vẫn dành cả cuộc đời để bảo vệ con trai cô, Harry, mặc dù có thái độ thù địch cá nhân đối với cậu bé.

Một số nhà phê bình cho rằng tình yêu có vẻ vị tha này vốn dĩ là ích kỷ nhưng không thể phủ nhận nó đã định hình các hành động và quyết định của Snape, thúc đẩy ông thực hiện lời hứa bảo vệ con trai của Lily.

Toàn bộ cuộc hành trình cứu chuộc của Snape được thúc đẩy bởi cảm giác tội lỗi tột độ mà ông cảm thấy trước cái chết không đúng lúc của Lily và mong muốn nhiệt thành tôn vinh ký ức ấp ủ của cô, buộc ông phải hành động thay cô.

Sự hy sinh cuối cùng

Cuối cùng, số phận của Snape được đánh dấu bằng cảm giác cô đơn sâu sắc và sự thù địch không chính đáng. Trong suốt nhiều năm, ông phải chịu đựng sự căm ghét oan uổng, luôn bị hiểu lầm và bị cô lập, nhưng không bao giờ dao động hay từ bỏ sứ mệnh nguy hiểm của mình, thể hiện sức mạnh nội tâm và quyết tâm không thể tranh cãi.

Lòng dũng cảm của ông đủ để toàn bộ thế giới phù thủy nhận thức ông là một nhân vật phản diện, tất cả trong một nỗ lực để bảo vệ Harry Potter khỏi Voldemort, đảm bảo Chúa tể bóng tối cuối cùng sẽ thất bại và hoàn toàn bị tiêu diệt.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông không tìm kiếm sự công nhận cho chủ nghĩa anh hùng của mình hay khao khát cứu chuộc cá nhân. Ông vẫn duy trì bản chất lặng lẽ và khiêm nhường của mình. Thay vào đó, ông ta đơn giản là đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong một kế hoạch phức tạp, đã chấp nhận số phận định trước của mình.