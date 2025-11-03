J.K. Rowling tìm về thế giới phép thuật

Tác phẩm mới "Quái vật Ickabog" đưa J.K. Rowling trở lại văn học thiếu nhi, khơi dậy trí tưởng tượng và lòng nhân ái trong thời kỳ hậu Harry Potter.

J.K. Rowling là một trong những tác giả best-seller của thế giới với tác phẩm "Harry Porter" nổi tiếng. Ảnh: Latribunadetalavera.

Sau loạt truyện Harry Potter và các tác phẩm dành cho người lớn, J.K. Rowling trở lại văn học thiếu nhi với Quái vật Ickabog, cuốn truyện cổ tích mang màu sắc phiêu lưu, hóm hỉnh và sâu sắc.

“Nó đã nằm yên trên gác mái hơn một thập kỷ và có lẽ vẫn sẽ ở đó nếu đại dịch không xảy ra. Chính lúc ấy, khi hàng triệu trẻ em không thể đến trường, tôi nảy ra ý tưởng phát hành miễn phí trên mạng và mời các em nhỏ tham gia vẽ minh họa”, Rowling viết về ý tưởng sáng tác trong lời nói đầu.

The Ickabog từng được J.K. Rowling phát hành miễn phí trực tuyến từ ngày 26/5 đến 10/7/2020. Trong 24 giờ đầu tiên, trang web chính thức của tác phẩm đã ghi nhận hơn 5 triệu lượt truy cập từ 50 quốc gia. Sau ngày 10/11/2020, The Ickabog không còn được đọc miễn phí trực tuyến vì tác phẩm chính thức được phát hành dưới dạng sách in, sách điện tử và sách nói; toàn bộ tiền bản quyền được Rowling cam kết quyên góp cho các hoạt động từ thiện.

Bản tiếng Việt Quái vật Ickabog do Nhà xuất bản Trẻ phát hành chính thức ngày 4/11, sử dụng phiên bản bìa mới nhất và minh họa do họa sĩ Ben Mantle vẽ. Đây cũng là phiên bản bìa Nhà xuất bản Little Brown vừa phát hành tháng 9/2025.

Sách Quái vật Ickabog. Ảnh: NXB Trẻ.

Quái vật Ickabog lấy bối cảnh tại vương quốc Cornucopia từng thịnh vượng với những món ăn tuyệt hảo, khung cảnh rực rỡ, cho đến khi lời đồn về con quái vật Ickabog lan rộng, gieo rắc nỗi sợ hãi. Hai nhân vật chính là cô bé Daisy và cậu bé Bert bước vào cuộc hành trình dũng cảm để làm sáng tỏ sự thật và cứu lấy vương quốc.

Dù viết cho thiếu nhi từ 7 đến 12 tuổi, câu chuyện không đơn giản phân định người tốt - kẻ xấu theo cách cổ tích truyền thống. Thay vào đó, Rowling đặt ra những câu hỏi sâu sắc về quyền lực, sự dối trá và cách cái ác len lỏi vào đời sống. Bà khéo léo lồng ghép thông điệp nhân văn trong một thế giới đầy màu sắc, khiến cuốn sách hấp dẫn với cả người lớn.

Tên gọi “Ickabog” bắt nguồn từ từ “Ichabod”, nghĩa là “vinh quang đã rời đi”. Theo Rowling, con quái vật mà con người tưởng tượng phản chiếu nỗi sợ và mong muốn trong chính họ. Đó cũng là lý do bà chọn câu chuyện này để chia sẻ với độc giả trong một thời điểm nhạy cảm như đại dịch toàn cầu.

Eimii, người dịch tác phẩm sang tiếng Việt, chia sẻ: "Hành trình dịch Quái vật Ickabog đối với mình như được xem lại một thước phim ngắn đầy cảm xúc. Lần đầu tiên mình dịch tác phẩm này là khi tác giả còn đăng từng chương miễn phí lên mạng. Khi ấy, mình vừa muốn thử thách khả năng chuyển ngữ của bản thân, vừa vì say mê thế giới giàu màu sắc và cách kể chuyện lôi cuốn của J.K. Rowling, nên rất mong có thể chia sẻ câu chuyện ấy với bạn đọc Việt Nam".