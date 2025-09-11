Màn chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú khiến fan Harry Potter thích thú

Khoảnh khắc các bác sĩ trẻ hô to tên và chọn chuyên ngành trong 30 giây tại Trường Đại học Y Hà Nội khiến dân mạng liên tưởng đến chiếc nón phân loại trong thế giới phù thủy.

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y dược Hà Nội gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Đại học Y dược Hà Nội/Facebook.

Chiều 9/9, tại hội trường Đại học Y Hà Nội, gần 1.000 tân bác sĩ nội trú lần lượt bước lên bục để hô vang tên và chuyên ngành mình lựa chọn, trong sự kiện Match Day - ngày đánh dấu chính thức bắt đầu hành trình 3 năm đào tạo nội trú đầy khắc nghiệt.

Mỗi thí sinh có đúng 30 giây để quyết định tương lai, nếu quá thời gian hoặc vắng mặt sẽ mất lượt. Thứ tự lựa chọn được sắp xếp theo điểm thi, khiến buổi lễ trở thành một "cuộc đua" căng thẳng, nơi mà chỉ cần chậm một nhịp cũng có thể tuột mất chuyên ngành mơ ước.

Không khí trong hội trường vừa trang trọng vừa nghẹt thở. Khi từng cái tên vang lên, cả khán phòng vỗ tay rộn ràng, ánh mắt đổ dồn lên sân khấu. Những chuyên ngành "hot" như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh... nhanh chóng kín chỉ tiêu chỉ sau vài lượt đầu tiên. Có tân bác sĩ còn từ chối chọn chuyên ngành vì không còn chỗ trống ở lĩnh vực yêu thích.

Các bài đăng liên quan đến buổi lễ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài những bình luận trầm trồ “quá giỏi, quá đỉnh” về tài năng của các bác sĩ nội trú, không ít người liên tưởng: “Y như được phân vào các nhà ở Hogwarts”. Chiếc mũ phân loại nổi tiếng trong Harry Potter bất ngờ được gọi tên.

Trong thế giới phù thủy Hogwarts, chiếc mũ phân loại là vật dụng kỳ diệu dùng để quyết định học sinh mới thuộc về Nhà nào trong số bốn Nhà: Gryffindor (dũng cảm), Hufflepuff (chăm chỉ), Ravenclaw (thông minh) và Slytherin (tham vọng).

Chiếc mũ phân loại Nhà là một trong những chi tiết nổi tiếng trong tiểu thuyết Harry Potter.

Chiếc mũ vốn là đồ vật của Godric Gryffindor, một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, được phù phép để tiếp tục nhiệm vụ phân loại học sinh khi những người sáng lập không còn.

Trong tiệc khai giảng hàng năm, học sinh năm nhất của Hogwarts sẽ lần lượt đội chiếc mũ lên đầu. Bên trong, mũ sẽ dùng phép để đọc suy nghĩ, lắng nghe khát vọng của từng người và đưa ra quyết định. Dù đôi lúc chỉ mất vài giây, một số trường hợp lại kéo dài đến vài phút.

Điều thú vị là chiếc mũ không chỉ phân loại theo đặc điểm tính cách sẵn có, mà còn cân nhắc mong muốn thầm kín của học sinh. Đó là lý do Harry Potter, dù có nhiều tố chất của Slytherin, vẫn được đưa vào Gryffindor vì cậu không cảm thấy thuộc về nhà kia. Ngược lại, nó từng từ chối yêu cầu được vào Hufflepuff của Neville Longbottom, bởi mũ tin rằng Gryffindor sẽ là nơi cậu phát huy được lòng dũng cảm của mình.

Theo chia sẻ của J.K. Rowling, chiếc mũ không xuất hiện trong ý tưởng ban đầu. “Tôi từng nghĩ đến một cỗ máy phức tạp làm đủ trò rồi mới ra quyết định, nhưng thấy như vậy quá cầu kỳ. Sau đó là bốn bức tượng biết nói trong sảnh lớn, cũng chưa ổn. Cuối cùng, tôi viết ra các cách chọn ngẫu nhiên: chọn rút thăm, chọn theo đội, tên rút từ mũ... Sau đó chiếc mũ phân loại ra đời”, nữ tác giả kể lại quá trình hình thành biểu tượng không thể thiếu của loạt truyện kinh điển.