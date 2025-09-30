Cặp Dramione 'làm mưa làm gió' thế giới lãng mạn

Tờ Slate giải thích lý do một số cuốn sách hot nhất năm nay đều được chuyển thể từ fanfic truyện Harry Potter, đặc biệt là tập trung vào cặp Draco Malfoy và Hermione Granger.

Ảnh: fictionlit.

Khi số lượng độc giả ngày càng giảm, mảng tiểu thuyết năm nay nhận được sức mạnh từ một nguồn bất ngờ: fanfic Dramione.

Dramione là từ ghép để chỉ cặp đôi Draco Malfoy và Hermione Granger, hai nhân vật trong Harry Potter. Mùa hè này, hai tác phẩm fanfic Dramione đã lọt vào danh sách ăn khách của New York Times. Tác phẩm thứ ba, được mong đợi nhất năm, cũng vừa ra mắt.

Điều gì đã khiến cặp nhân vật này thu hút độc giả đến vậy?

Nhà phê bình Rebecca Onion của tờ Slate, một người chưa từng bước vào thế giới Harry Potter, đã tận hưởng các câu chuyện về Dramione như một độc giả bình thường.

Ngoài ba cuốn sách về Dramione đã xuất bản, Rose in Chains của Julie Soto, The Irresistible Urge to Fall For Your Enemy của Brigitte Knightley, và gần đây nhất là Alchemised của SenLinYu, Rebecca còn đọc một vài truyện ngắn rải rác về Dramione trên trang web truyện fanfiction Archive of Our Own và thậm chí cả Instagram. Từ đây, Rebecca xây dựng được mô hình về cặp đôi này.

Sức hút của hai thái cực đối lập

Hermione tóc nâu, chăm chỉ, nghiêm túc, học khối ngành khoa học, xuất thân từ hoàn cảnh khác thường, không ngần ngại đưa ra lời nhận xét sắc bén là kiểu nữ anh hùng khiến hầu hết đàn ông phải khiếp sợ bằng trí tuệ của mình.

Ngược lại, Draco có mái tóc bạch kim, một kẻ bắt nạt trong trường nhưng lại có phong thái cao sang, mạnh mẽ, năng động, và tàn nhẫn. Họ có chung những phẩm chất bướng bỉnh và kiên trì mà theo thời gian, họ dần nhận ra và ngưỡng mộ lẫn nhau.

Truyện fanfic Dramione đang "làm mưa làm gió" thế giới tiểu thuyết. Ảnh: Cozyvibeswithlauren.

Trong Irresistible Urge, Hermione là một nhà nghiên cứu y khoa còn Draco là một sát thủ thuộc tầng lớp bị xa lánh. Họ hợp tác để tìm ra phương pháp chữa trị cho một căn bệnh ma thuật mà Draco mắc phải và tình cảm dần phát triển.

Cuốn sách này được độc giả lãng mạn gọi là "chậm nhiệt" - không có cảnh tình dục, ngoại trừ trong giấc mơ và tưởng tượng của các nhân vật.

Nhưng tác phẩm cũng khác xa với truyền thống ấm cúng của thể loại lãng mạn. Cả hai nhân vật chính thường châm biếm sâu cay nhau và được xây dựng là những người trưởng thành với lịch sử tình cảm và tình dục phức tạp. Với nhiều màn đấu khẩu như của hai học sinh trung học, cuốn sách thoả mãn những độc giả muốn nhớ về khoảng thời gian trẻ trung và đầy sức sống của bản thân.

Mặc dù được đánh giá cao hơn Irresistible Urge trên Goodreads, Rose in Chains, lại không đạt điểm cao về phần thỏa mãn mong muốn của người đọc. Đây là một cốt truyện lãng mạn nhanh, giống như mô típ "chàng trai nổi tiếng mà bạn thích hồi trung học đã thầm yêu bạn từ lâu".

Đặt trong bối cảnh các phe phái pháp thuật chiến đấu giành ảnh hưởng, nữ chính đã ở bên thua cuộc. Nam chính, trong vai người chiến thắng, đã mua nữ chính tại một cuộc đấu giá và giam giữ trong nhà mình. Nhưng thực tế, họ đang phối hợp với nhau vì một nhiệm vụ chung. Quá trình này cũng chính là khoảng thời gian tình cảm nảy nở.

Cốt truyện sâu sắc và kịch tính

Những người ghét thể loại lãng mạn thường nói đùa rằng thể loại này chỉ xoay quanh tình dục nhằm khiến độc giả nữ đánh mất lý trí cũng như khiến họ tự ám thị rằng bản thân mình là một người hấp dẫn. Đã có một người từng bình luận trên tờ New York Times rằng tiểu thuyết lãng mạn là "phim khiêu dâm dành cho phụ nữ với hoa hồng và vương miện trên bìa.

Sự thực, đôi khi đúng là như vậy. Những cảnh tình dục là điều được chờ mong trong Alchemised của SenLinYu, và hàng tấn cốt truyện lãng mạn tuyệt vời khác.

Tuy nhiên, Alchemised, Irresistible Urge và Rose in Chains còn có nhiều điều khác, với những câu chuyện chiến tranh đẫm máu, buồn bã và đau khổ. Alchemised là phiên bản làm lại của Manacled, một fanfic rất dài và rất nổi tiếng dựa trên cả Harry Potter và The Handmaid's Tale.

Nội dung cuốn sách thật sự đáng kinh ngạc khi xét về mức độ bạo lực phức tạp trong cốt truyện. Nhiều ghi chú nội dung ở mặt sau của Alchemised đề cập đến ý định tự tử, tự làm hại bản thân, thí nghiệm trên người, tra tấn, thuyết ưu sinh và cả "chứng ái tử thi", một cụm từ hiếm ai có thể nghĩ là nhắm tới nữ chính.

Nhưng có thể chính những cốt truyện đặc biệt này đang đưa độc giả đến với Alchemised. Đầu truyện, độc giả được biết Helena Marino (tức Hermione) là một sinh viên nhận học bổng cô đơn và là bạn của Luc Holdfast (Harry) đã mất. Luc được xây dựng là một nhân vật hoàng tộc thuộc gia tộc cai trị thành phố Principia. Cả hai biết nhau khi họ cùng học trường giả kim.

Kaine Ferron (Draco) là bạn học cũ của họ và là người thừa kế kiêu ngạo. Cuộc chiến diễn ra giữa các pháp sư sử dụng thuật chiêu hồn để hồi sinh xác chết thành binh lính và gia tộc Holdfast cùng đồng minh, phe coi những nghi lễ này là điều cấm kị. Kaine, cho đến khi được hé lộ trong hồi hai của câu chuyện, là một trong những nhân vật phản diện đen tối nhất ở phía các pháp sư chiêu hồn.

Mặc dù cuộc chiến diễn ra trong thế giới phép thuật, tác phẩm vẫn dành nhiều đoạn miêu tả công việc chữa trị đầy tuyệt vọng của Helena trong bệnh viện, điều có thể ám chỉ tới sự vất vả của đội ngũ y tế trong bất kỳ cuộc xung đột thực nào.

Vây quanh bởi sự cô đơn và tuyệt vọng, mối tình lãng mạn của Helena với Kaine dường như là điều phải xảy ra. Ai cũng mong muốn có người để chia sẻ và bầu bạn. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện ra người bầu bạn đó đến từ thế lực bóng tối, nút thắt của câu chuyện được đẩy lên cao trào.

Draco, một kẻ thống trị, chiếm hữu, thuộc dòng dõi quý tộc, xuất thân từ một thế giới tôn ti trật tự cứng nhắc và tàn nhẫn lại phải khẳng định vẻ đẹp và nhân cách của Hermione, xuất thân khiêm tốn, tự lập, có tài năng và luôn tự chủ. Sự kết hợp hai thái cực là điều tuyệt vời với độc giả.

Như YouTuber Princess Weekes đã chia sẻ, Dramione là mối tình lãng mạn giữa "kẻ hay mắng mỏ nhất và người cần bị mắng nhất". Không lạ gì khi cơn sốt Dramione có thể tiếp tục sang năm sau và lâu hơn nữa.

Alchemised, thậm chí trước ngày phát hành, đã được bán cho Hollywood với số tiền lớn. Irresistible Urge cũng có tiềm năng trở thành một bộ phim hài lãng mạn tuyệt vời còn Rose in Chains là một bản chuyển thể tuyệt vời cho loạt phim trên Amazon Prime.