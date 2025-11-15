Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 trước CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Ronaldo sớm rời trại tập trung của tuyển Bồ Đào Nha.

Theo A Bola, Ronaldo được cho phép rời đội và không đồng hành cùng đồng đội trong trận đấu quan trọng với Armenia tại Porto ngày 16/11. Đây là trận đấu có thể quyết định tấm vé dự World Cup 2026 của "Selecao châu Âu".

Tiền đạo Al Nassr chắc chắn vắng mặt do án treo giò, và nhiều khả năng còn phải chịu mức phạt nặng hơn vì lỗi hành vi bạo lực, vốn thường dẫn đến án cấm thi đấu kéo dài ở các giải chính thức.

Một đêm u ám tại Dublin dành cho đội bóng của HLV Roberto Martinez. Họ kiểm soát bóng hơn 77% nhưng bất lực trước lối chơi kiên cường của chủ nhà.

Ireland vượt lên ngay trong hiệp một nhờ cú đúp của Troy Parrott, tạo lợi thế tâm lý vững chắc trước hiệp hai. Và mọi thứ càng trở nên khó khăn cho Bồ Đào Nha khi Ronaldo bị truất quyền thi đấu phút 61.

Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg rút thẻ vàng sau pha vung tay vào người hậu vệ Dara O’Shea. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và án phạt được nâng lên thành thẻ đỏ. Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong 226 trận khoác áo tuyển quốc gia của siêu sao 40 tuổi.

Trước trận đấu, Ronaldo còn hài hước nói sẽ ngoan ngoãn khi được hỏi về việc phải đối mặt với những tiếng la ó của CĐV Ireland. Nhưng khi rời sân, CR7 không giấu nổi sự bực tức. Anh tranh cãi với HLV Heimir Hallgrímsson và vỗ tay mỉa mai khán giả trên đường vào đường hầm giữa những tràng huýt sáo.

Nếu Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp tới World Cup 2026, Ronaldo khả năng vắng mặt 1-2 trận vòng bảng.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.