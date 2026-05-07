Ronaldo, Messi mất hàng triệu follower trên Instagram

Cuộc đại thanh lọc tài khoản ảo trên Instagram trong năm 2026 khiến hàng loạt ngôi sao nổi tiếng bất ngờ sụt giảm lượng người theo dõi.

Đợt càn quét của Meta khiến Ronaldo, Messi mất rất nhiều người theo dõi.

Trong giới bóng đá, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Kylian Mbappe là những cái tên chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất sau động thái mạnh tay từ công ty chủ quản Meta.

Theo Speedline, Meta tiến hành chiến dịch xóa bỏ các tài khoản không hoạt động, tài khoản spam và bot nhằm làm sạch nền tảng. Đây được xem là một phần trong kế hoạch siết chặt chính sách nội dung, tăng độ tin cậy cho các tài khoản thật và hạn chế tình trạng thổi phồng tương tác trên Instagram.

Ronaldo chịu tổn thất lớn nhất. Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là mất khoảng 18 triệu lượt theo dõi sau đợt thanh lọc. Dù vậy, CR7 vẫn giữ vững vị thế là người được theo dõi nhiều nhất Instagram toàn cầu (666 triệu), cho thấy sức hút khổng lồ.

Trong khi đó, Messi cũng mất khoảng 8 triệu follower. Tài khoản Instagram của nhà vô địch World Cup 2022 từng chạm mốc 515 triệu lượt theo dõi, trước khi giảm xuống còn khoảng 507 triệu sau đợt rà soát.

Mbappe cũng không tránh khỏi làn sóng truy quét, dù mức độ nhẹ hơn đáng kể. Tiền đạo của Real Madrid được cho là giảm khoảng 840.000 lượt theo dõi. Việc Mbappe ít bị ảnh hưởng hơn một phần đến từ lượng tương tác thật vẫn duy trì ổn định.

Dù gây xôn xao, giới chuyên môn khẳng định đây không phải là dấu hiệu cho thấy các siêu sao mất đi sức hút. Phần lớn lượng follower biến mất đều là tài khoản ảo hoặc không còn hoạt động. Nói cách khác, Instagram chỉ đang trả mạng xã hội về đúng giá trị thật.

