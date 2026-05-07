Kane bắt kịp Ronaldo trong ngày bị loại

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:50 (GMT+7)
Harry Kane cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo trong ngày Bayern Munich bị Paris Saint Germain loại đầy cay đắng ở bán kết Champions League.

Giấc mơ Champions League của Kane vẫn dang dở.

Rạng sáng 7/5, Harry Kane tiếp tục có thêm một đêm bùng nổ tại Champions League, nhưng cái kết dành cho anh và Bayern Munich vẫn là nỗi thất vọng.

Trong trận bán kết lượt về với Paris Saint-Germain tại Allianz Arena, Kane ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 94. Tuy nhiên, kết quả đó không đủ giúp Bayern lật ngược thất bại 4-5 ở lượt đi. Đại diện Bundesliga bị loại với tổng tỷ số 5-6 và nhìn đối thủ bước vào chung kết.

Dù vậy, bàn thắng muộn trước PSG vẫn giúp Kane đi vào lịch sử Champions League. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn ở 6 trận knock-out Champions League liên tiếp, cân bằng kỷ lục mà Cristiano Ronaldo từng thiết lập trong giai đoạn từ 2012 đến 2013.

Kane rời Tottenham Hotspur để gia nhập Bayern với khát vọng chinh phục Champions League. Tuy nhiên, danh hiệu châu Âu vẫn tiếp tục ngoảnh mặt với chân sút 32 tuổi.

Mùa này, Kane duy trì hiệu suất đáng nể với 56 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường. Anh cũng góp công lớn giúp Bayern vô địch Bundesliga, nhưng chiếc cúp Champions League vẫn là giấc mơ dang dở.

Ở phía đối diện, PSG cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Ousmane Dembele mở tỷ số ngay phút thứ ba, tạo lợi thế lớn cho đội bóng Pháp.

Dù Bayern cầm bóng tới 66% và tung ra 18 cú sút, PSG vẫn đứng vững để giành vé vào chung kết tại Budapest.

Đội bóng của Luis Enrique sẽ đối đầu Arsenal trong trận tranh chức vô địch Champions League mùa này. Họ đang tiến rất gần đến việc trở thành đội bóng tiếp theo bảo vệ thành công ngôi vương sau Real Madrid.

Đào Trần

