Miếng dán tai gây sốt của Bayern

  • Thứ tư, 6/5/2026 19:10 (GMT+7)
Những miếng băng nhỏ trên tai cầu thủ Bayern Munich gây chú ý với người hâm mộ đến mức nhiều người tò mò thực chất công dụng của nó là gì.

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận lượt về bán kết Champions League với Paris Saint-Germain, nhiều cầu thủ Bayern Munich xuất hiện với những miếng băng dán màu da người trên tai, tạo nên sự tò mò lớn với truyền thông châu Âu.

Theo L'ÉquipeBild, đây không phải xu hướng thời trang hay cách che khuyên tai như nhiều người nghĩ. Đó là một phần trong hệ thống kiểm tra thể trạng hiện đại mà Bayern áp dụng để giảm nguy cơ chấn thương.

Phương pháp này hoạt động bằng cách lấy một lượng máu nhỏ từ tai cầu thủ trước và trong buổi tập. Đội ngũ y tế sau đó phân tích chỉ số "lactate" và "creatine kinase" để đánh giá mức độ tải cơ bắp cũng như nguy cơ quá tải.

Tờ Bild còn cho biết HLV Vincent Kompany cùng ban huấn luyện có thể theo dõi chính xác trạng thái thể lực của từng cầu thủ theo thời gian thực.

Nếu chỉ số creatine kinase tăng cao, đó sẽ là tín hiệu cảnh báo nguy cơ tổn thương cơ hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Nhờ dữ liệu này, Bayern có thể điều chỉnh cường độ tập luyện hoặc đưa ra phương án hồi phục phù hợp trước khi vấn đề xảy ra. Phương pháp đặc biệt hữu ích với các cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương hoặc phải thi đấu liên tục ở cường độ cao.

Một nhân viên Bayern tiết lộ với L'Équipe rằng CLB đã sử dụng công nghệ này từ nhiều năm trước, chứ không phải chỉ mới xuất hiện dưới thời Kompany. Từ năm 2018, Bayern từng thực hiện các bài kiểm tra lactate ngay bên sân dưới thời HLV Niko Kovac.

Điều đáng chú ý là hệ thống này dường như đang phát huy hiệu quả. Nếu mùa trước Bayern từng lao đao vì “bão chấn thương” ở giai đoạn quyết định, thì mùa này họ bước vào bán kết Champions League với gần như đầy đủ đội hình mạnh nhất.

