OnlyFans và cú rẽ gây sốc của Douglas Costa

Cựu sao Bayern Munich và Juventus vướng rắc rối pháp lý, đồng thời gây tranh cãi khi mở tài khoản OnlyFans để tìm nguồn thu mới.

Douglas Costa gây chú ý với bước ngoặt bất ngờ ngoài sân cỏ.

Douglas Costa, cái tên từng gắn với tốc độ và kỹ thuật tại châu Âu, đang trở lại tâm điểm theo cách không ai ngờ tới. Sau quãng thời gian đỉnh cao cùng Bayern Munich và Juventus, cầu thủ người Brazil hiện khoác áo Chievo Verona ở giải hạng bốn Italy.

Sự nghiệp đi xuống đã rõ, nhưng điều khiến Costa gây chú ý lúc này lại nằm ngoài sân cỏ. Anh vừa vướng vào rắc rối pháp lý liên quan đến việc không thanh toán tiền trợ cấp nuôi con và phải ngồi tù. Vụ việc khiến hình ảnh của cựu tuyển thủ Brazil bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh đó, Costa bất ngờ công bố hướng đi mới: tham gia nền tảng OnlyFans. Đây là quyết định gây tranh cãi, đặc biệt với một cầu thủ từng kiếm hàng triệu euro mỗi năm khi còn thi đấu ở đỉnh cao.

Chia sẻ về lựa chọn này, Costa cho biết anh không xem đây là điều tiêu cực. Cầu thủ sinh năm 1990 nói rằng anh nhận thấy nhiều người nổi tiếng đã tham gia nền tảng này để chia sẻ cuộc sống thường ngày, và coi đây là cơ hội để tiếp cận người hâm mộ theo cách mới.

“Tôi thấy đây là một sự đổi mới. Tôi muốn giới thiệu với mọi người về cuộc sống và những gì tôi làm mỗi ngày”, Costa nói. Anh cũng cho rằng OnlyFans không chỉ gắn với nội dung nhạy cảm, mà còn là nơi để các nhà sáng tạo phát triển nội dung đa dạng.

Dù vậy, quyết định của Costa vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Với một cầu thủ từng giành nhiều danh hiệu lớn tại châu Âu, việc tìm đến nền tảng mạng xã hội để kiếm tiền cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong sự nghiệp và cuộc sống.

Từ một ngôi sao tại Champions League đến sân chơi hạng thấp ở Italy, rồi những ồn ào ngoài sân cỏ, hành trình của Douglas Costa phản ánh sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Khi phong độ và vị thế không còn, những lựa chọn phía sau ánh đèn sân cỏ cũng trở nên khác biệt.

Ở tuổi 35, Costa không còn nhiều cơ hội để trở lại đỉnh cao. Nhưng cách anh đối mặt với giai đoạn khó khăn vẫn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý trong thời gian tới.