Diego Costa: 'Atletico là CLB khiến tôi tổn thương nhiều nhất'

Tiền đạo gốc Brazil lần đầu trải lòng về Atletico Madrid, Simeone và những góc khuất trong sự nghiệp khi xuất hiện trên podcast của Mario Suarez.

Diego Costa tái xuất truyền thông theo cách quen thuộc: thẳng thắn, không né tránh và sẵn sàng chạm vào những ký ức gai góc nhất. Trong podcast El camino de Mario của Mario Suarez, người từng là đồng đội của anh tại Atletico Madrid, chân sút sinh năm 1988 có nhiều phát biểu đáng chú ý, đặc biệt xoay quanh đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Khi được hỏi liệu có hối tiếc vì rời Atletico để gia nhập Chelsea năm 2014 hay không, Costa trả lời dứt khoát: “Đó là CLB quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng cũng là nơi khiến tôi tổn thương nhiều nhất”.

Một câu nói đủ để gợi lại cả quãng thời gian thăng hoa lẫn rạn nứt của anh tại sân Vicente Calderon năm nào. Costa từng là mũi nhọn chủ lực giúp Atletico vô địch La Liga 2013/14 và vào chung kết Champions League. Nhưng sau đỉnh cao ấy, mối quan hệ giữa anh và HLV Diego Simeone được cho là xuất hiện những vết nứt.

Trong đoạn giới thiệu cho buổi phỏng vấn đầy đủ, Costa nhắc đến Simeone với giọng nửa đùa nửa thật: “Người Brazil không giống người Argentina. Cholo, anh đưa tôi nửa tiền lương của anh đi…”. Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào máy quay, chỉ tay về phía mình, như để nhấn mạnh cá tính vốn đã thành thương hiệu.

Nếu những lời dành cho Simeone mang màu sắc châm biếm, thì phát biểu về Jose Mourinho lại đầy thiện cảm. Costa từng làm việc với chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Chelsea và không giấu sự tôn trọng: “Với tôi, ông ấy là một trong những HLV hay nhất mà tôi từng có”.

Costa cũng thẳng thắn khi nhắc đến quyết định khoác áo tuyển Tây Ban Nha thay vì Brazil. “Tôi chọn chơi cho Tây Ban Nha, nhưng tôi chưa bao giờ thôi cảm thấy mình là người nước ngoài”, anh nói. Đó là một chia sẻ hiếm hoi cho thấy mặt khác của tiền đạo nổi tiếng gai góc trên sân.

Không chỉ nói về chuyên môn, Costa còn tự nhận mình không phải tấm gương mẫu mực trong sinh hoạt. “Tôi uống nước ngọt, Coca-Cola… Tôi không phải ví dụ tốt về ăn uống”, anh thừa nhận.

Một chi tiết gây tò mò khác được bật mí ở cuối đoạn trailer. Costa kể lại một sự cố trong phòng thay đồ, khi anh nói với người đại diện Jorge Mendes: “Đưa tôi rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ giết gã này mất”. Anh không tiết lộ đó là ở CLB nào, nhưng câu chuyện đủ để cho thấy sự nóng nảy từng nhiều lần đưa anh vào rắc rối.

Toàn bộ cuộc trò chuyện với Diego Costa, tiền đạo từng định hình một giai đoạn của Atletico và để lại dấu ấn tại Chelsea, sẽ được công bố trong ít giờ tới. Với Costa, những ký ức cũ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng như chính anh thừa nhận, Atletico vừa là đỉnh cao, vừa là vết thương sâu nhất trong sự nghiệp.