Cái kết bất ngờ của Douglas Costa

Cựu sao Bayern Munich và Juventus, Douglas Costa, hiện khoác áo Chievo Verona ở Serie D sau hành trình sự nghiệp đầy biến động.

Từ đỉnh cao Bayern, Douglas Costa xuống chơi hạng Tư Italy.

Ở tuổi 35, Douglas Costa không còn xuất hiện trên những sân khấu lớn của châu Âu. Cầu thủ từng giành nhiều danh hiệu cùng Bayern Munich và Juventus giờ thi đấu cho Chievo Verona, đội bóng đang chơi tại Serie D, giải hạng Tư Italy.

Costa nổi lên từ năm 2010 khi rời Gremio sang châu Âu đầu quân cho Shakhtar Donetsk. Trong 5 mùa giải tại Ukraine, anh giành 5 chức vô địch quốc nội và gây ấn tượng nhờ tốc độ cùng khả năng đột phá.

Màn trình diễn đó giúp Costa được Bayern Munich chiêu mộ. Trong ba năm khoác áo đội bóng Đức, tuyển thủ Brazil giành 2 danh hiệu Bundesliga. Giai đoạn này có một mùa anh được cho Juventus mượn trước khi đội bóng thành Turin mua đứt vào năm 2018.

Tại Juventus, Costa thi đấu bốn năm và giành 3 chức vô địch Serie A. Tuy nhiên, quãng thời gian này cũng chứng kiến nhiều lần anh rời CLB theo dạng cho mượn, bao gồm các điểm đến quen thuộc như Gremio, Bayern Munich và LA Galaxy. Khi trở lại Bayern theo hợp đồng mượn, anh có thêm một danh hiệu Bundesliga.

Sau khi rời Juventus, Costa bước vào giai đoạn “du mục” trong sự nghiệp. Anh lần lượt khoác áo LA Galaxy (ký hợp đồng chính thức năm 2022), Fluminense và Sydney FC.

Tháng 1 vừa qua, Costa trở lại Italy khi ký hợp đồng ngắn hạn với Chievo Verona đến hết mùa. Anh đã ra sân trong ba trận gần nhất của đội bóng này, trong đó có hai lần đá chính.

Trước đó, Costa trở thành cầu thủ tự do từ tháng 9 sau khi Sydney FC chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung. Lý do được đưa ra là các vấn đề pháp lý và cá nhân đang diễn ra tại Brazil. Dù còn 12 tháng hợp đồng sau thỏa thuận hai năm ban đầu, anh không thể tiếp tục thi đấu tại Australia.

Trong sự nghiệp, Costa ghi 15 bàn và có 30 kiến tạo sau 97 trận cho Bayern Munich. Tại Juventus, anh có 10 bàn và 22 kiến tạo sau 103 lần ra sân. Từ đỉnh cao châu Âu đến sân chơi hạng Tư Italy, hành trình của Costa phản chiếu rõ nét những thăng trầm khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.