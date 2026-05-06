Khoảnh khắc triệu view khiến CĐV phẫn nộ thay Ronaldo

  • Thứ tư, 6/5/2026 08:55 (GMT+7)
Sáng 6/5, khoảnh khắc gây tranh cãi ở trận Al Hilal thắng Al Khaleej 2-1 tại Saudi Pro League thu hút hàng triệu lượt xem và khiến người hâm mộ dậy sóng.

Tình huống xảy ra ở phút 79 khi hàng thủ Al Khaleej mắc sai lầm nghiêm trọng. Trong lúc Al Hilal bế tắc, hậu vệ đội chủ nhà chuyền thẳng vào chân cầu thủ đối phương ngay trước khung thành đội nhà. Không bỏ lỡ món quà bất ngờ, Sultan Mandash dễ dàng dứt điểm ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách.

Đoạn video về pha bóng nhanh chóng vượt mốc triệu view trên nền tảng X sau ít giờ đăng tải, kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội. Nhiều CĐV đặt nghi vấn về tính minh bạch của trận đấu, với những bình luận gay gắt như "giải đấu được sắp đặt", "không khác gì trò đùa" hay mỉa mai rằng "còn ai nói giải này ưu ái Cristiano Ronaldo nữa không?".

Trước đó, Al Hilal sớm bị dẫn bàn nhưng gỡ hòa ở phút 34. Sang hiệp hai, họ gia tăng sức ép và tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để hoàn tất màn lội ngược dòng. Trong thời gian bù giờ, Karim Benzema đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị.

Chiến thắng giúp Al Hilal nâng tổng điểm lên 77, tiếp tục bám đuổi Al Nassr trong cuộc đua vô địch. Điều đó càng khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội vào ngày 13/5 được ví như trận chung kếtcủa mùa giải.

Dù vậy, Al Nassr vẫn nắm quyền tự quyết khi hơn đối thủ 2 điểm. Nếu thi đấu đúng khả năng, Ronaldo và đồng đội có thể hoàn thành mục tiêu vô địch Saudi Pro League mùa này.

Pha xử lý như bán độ gây bức xúc ở giải Saudi Arabia Sáng 6/5, cầu thủ Al Khaleej có tình huống xử lý khó hiểu trong thất bại 1-2 trước Al Hilal thuộc trận đấu bù vòng 28 Saudi Pro League.

Minh Nghi

  Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

