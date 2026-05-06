Al Hilal đe dọa cơ hội vô địch của Ronaldo

Al Hilal giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Al Khaleej trong trận đấu bù vòng 28 của Saudi Pro League (SPL) rạng sáng 6/5, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch cùng Al Nassr.

Al Hilal thu hẹp khoảng cách với Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Ngay phút 11, Joshua King tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Al Hilal sau một tình huống phạt góc để ghi bàn mở tỷ số cho Al Khaleej. Bàn thua sớm buộc đội chủ nhà Al Hilal phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 12, Nasser Al-Dawsari có cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Anthony Moris phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Al Khaleej. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cũng tìm được bàn gỡ ở phút 34. Từ quả đá phạt chuẩn xác của Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic bật cao đánh đầu dũng mãnh, san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, hai thủ môn tiếp tục trở thành tâm điểm. Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc cho Al Hilal, trong khi Moris vẫn duy trì phong độ ấn tượng trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Phút 65, Milinkovic-Savic một lần nữa đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 79 khi Sultan Mandash tận dụng sai lầm của hàng thủ Al Khaleej để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Al Hilal. Trong thời gian bù giờ, Karim Benzema cũng đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng tiếp tục bị từ chối vì việt vị.

Với chiến thắng này, Al Hilal nâng tổng điểm lên 77, tiếp tục bám đuổi Al Nassr của siêu sao Cristiano Ronaldo trong cuộc đua vô địch SPL khi khoảng cách chỉ còn 2 điểm.

Màn đại chiến giữa Al Hilal và Al Nassr vào ngày 13/5 có thể sẽ là trận chung kết định đoạt cuộc đua vô địch SPL năm nay.

Ronaldo đã già thật rồi Tình huống xử lý hỏng ăn của siêu sao người Bồ Đào Nha chính là điểm nhấn trong trận Al Nassr nhận thất bại 1-3 trước Al Qadisiyah tại Saudi Pro League hôm 4/5.