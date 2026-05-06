Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Al Hilal đe dọa cơ hội vô địch của Ronaldo

  • Thứ tư, 6/5/2026 07:53 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Al Hilal giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Al Khaleej trong trận đấu bù vòng 28 của Saudi Pro League (SPL) rạng sáng 6/5, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch cùng Al Nassr.

Al Hilal thu hẹp khoảng cách với Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Ngay phút 11, Joshua King tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Al Hilal sau một tình huống phạt góc để ghi bàn mở tỷ số cho Al Khaleej. Bàn thua sớm buộc đội chủ nhà Al Hilal phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 12, Nasser Al-Dawsari có cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Anthony Moris phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Al Khaleej. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cũng tìm được bàn gỡ ở phút 34. Từ quả đá phạt chuẩn xác của Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic bật cao đánh đầu dũng mãnh, san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, hai thủ môn tiếp tục trở thành tâm điểm. Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc cho Al Hilal, trong khi Moris vẫn duy trì phong độ ấn tượng trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Phút 65, Milinkovic-Savic một lần nữa đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 79 khi Sultan Mandash tận dụng sai lầm của hàng thủ Al Khaleej để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Al Hilal. Trong thời gian bù giờ, Karim Benzema cũng đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng tiếp tục bị từ chối vì việt vị.

Với chiến thắng này, Al Hilal nâng tổng điểm lên 77, tiếp tục bám đuổi Al Nassr của siêu sao Cristiano Ronaldo trong cuộc đua vô địch SPL khi khoảng cách chỉ còn 2 điểm.

Màn đại chiến giữa Al Hilal và Al Nassr vào ngày 13/5 có thể sẽ là trận chung kết định đoạt cuộc đua vô địch SPL năm nay.

Ronaldo đã già thật rồi Tình huống xử lý hỏng ăn của siêu sao người Bồ Đào Nha chính là điểm nhấn trong trận Al Nassr nhận thất bại 1-3 trước Al Qadisiyah tại Saudi Pro League hôm 4/5.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Al Hilal Cristiano Ronaldo Karim Benzema Al Hilal al nassr ronaldo saudi pro league

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Ronaldo Jr tu choi da cap cung cha hinh anh

Ronaldo Jr từ chối đá cặp cùng cha

4 giờ trước 06:42 6/5/2026

0

Cristiano Jr dự định rời Al Nassr để trở lại châu Âu thi đấu, thay vì chờ cơ hội đá cặp cùng người cha nổi tiếng.

Bi kich bong da cua Griezmann hinh anh

Bi kịch bóng đá của Griezmann

3 giờ trước 07:09 6/5/2026

0

Hành trình của tiền đạo Antoine Griezmann tại Atletico Madrid đi đến hồi kết với nhiều tiếc nuối, khi chân sút người Pháp không thể hoàn thành giấc mơ giành danh hiệu lớn cùng đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Arsenal da dung khi dat cuoc vao Gyokeres? hinh anh

Arsenal đã đúng khi đặt cược vào Gyokeres?

3 giờ trước 07:10 6/5/2026

0

Tiền đạo người Thụy Điển, Viktor Gyökeres tạo dấu ấn toàn diện, trở thành điểm tựa giúp Arsenal vượt qua thời khắc quyết định ở Champions League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý