Ronaldo không đá vòng bảng AFC Champions League

Ban huấn luyện Al-Nassr không sử dụng Cristiano Ronaldo ở các trận đấu thuộc vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

Ronaldo không góp mặt ở vòng bảng giải hạng 2 cúp châu Á cấp CLB mùa này.

HLV Jorge Jesus nổi tiếng với chiến lược quản lý nhân sự khôn ngoan, thường xoay tua và giữ chân các trụ cột khi cần. Thời còn dẫn dắt Al-Hilal, ông giúp CLB này vô địch Saudi Pro League và Siêu cúp Saudi Arabia với khả năng tính toán lực lượng dài hạn.

Do đó, dễ hiểu khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục áp dụng chính sách xoay tua ở Al-Nassr, đặc biệt với Ronaldo. Đây là động thái nhằm giữ sức cho siêu sao 40 tuổi trước những trận đấu quan trọng hơn.

Việc để Ronaldo nghỉ vòng bảng cho thấy ban huấn luyện muốn anh đảm bảo thể lực ở giai đoạn knock-out khốc liệt. Al-Nassr còn đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại Saudi Pro League, khi những đối thủ như Al-Qadsiah hay Al-Ittihad đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ.

Chính vì vậy, việc HLV Jesus tính toán sử dụng Ronaldo hợp lý được đánh giá là bước đi chiến lược, vừa bảo toàn phong độ siêu sao Bồ Đào Nha, vừa đảm bảo tham vọng song song ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Ở trận ra quân thắng Istiklol của Tajikistan với tỷ số 5-0 hôm 18/9, CR7 không góp mặt. Al-Nassr hiện đứng đầu bảng D và sẽ chạm trán Al-Zawra'a của Iraq ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào rạng sáng 2/10.

