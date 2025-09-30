Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Ronaldo không đá vòng bảng AFC Champions League

  • Thứ ba, 30/9/2025 16:49 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Ban huấn luyện Al-Nassr không sử dụng Cristiano Ronaldo ở các trận đấu thuộc vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

Ronaldo không góp mặt ở vòng bảng giải hạng 2 cúp châu Á cấp CLB mùa này.

HLV Jorge Jesus nổi tiếng với chiến lược quản lý nhân sự khôn ngoan, thường xoay tua và giữ chân các trụ cột khi cần. Thời còn dẫn dắt Al-Hilal, ông giúp CLB này vô địch Saudi Pro League và Siêu cúp Saudi Arabia với khả năng tính toán lực lượng dài hạn.

Do đó, dễ hiểu khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục áp dụng chính sách xoay tua ở Al-Nassr, đặc biệt với Ronaldo. Đây là động thái nhằm giữ sức cho siêu sao 40 tuổi trước những trận đấu quan trọng hơn.

Việc để Ronaldo nghỉ vòng bảng cho thấy ban huấn luyện muốn anh đảm bảo thể lực ở giai đoạn knock-out khốc liệt. Al-Nassr còn đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại Saudi Pro League, khi những đối thủ như Al-Qadsiah hay Al-Ittihad đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ.

Chính vì vậy, việc HLV Jesus tính toán sử dụng Ronaldo hợp lý được đánh giá là bước đi chiến lược, vừa bảo toàn phong độ siêu sao Bồ Đào Nha, vừa đảm bảo tham vọng song song ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Ở trận ra quân thắng Istiklol của Tajikistan với tỷ số 5-0 hôm 18/9, CR7 không góp mặt. Al-Nassr hiện đứng đầu bảng D và sẽ chạm trán Al-Zawra'a của Iraq ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào rạng sáng 2/10.

Cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013 mang tới chân dung rõ nét nhất về tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy. Cuốn sách ghi lại những giai thoại bất hủ về sự nghiệp của Pirlo, như khoảnh khắc vô địch World Cup 2006.

Minh Nghi

Ronaldo nghỉ AFC Champions League Cristiano Ronaldo Ronaldo Al-Nassr AFC Champions League

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

