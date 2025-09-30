Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc Kante phớt lờ Ronaldo gây bão

N’Golo Kante gây chú ý khi lướt qua Cristiano Ronaldo mà không bắt tay trước trận đấu giữa Al-Ittihad và Al-Nassr tại Saudi Pro League hôm 27/9.

Trong khoảnh khắc gây sốt ấy, Ronaldo vui vẻ ôm cựu đồng đội Karim Benzema, sau đó bắt tay Fabinho. Nhưng khi CR7 tiến tới Kante, tiền vệ người Pháp chỉ bước thẳng qua, không hề phản ứng, khiến cộng đồng mạng bùng nổ tranh luận.

"Chỉ có Kante mới thản nhiên lướt qua Ronaldo như thể anh ta chỉ là một người bình thường trong căn tin", "Kante quá bận để giữ sự khiêm tốn nên chẳng buồn để ý ai đang đứng ngay cạnh mình", "Kante luôn là Kante"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Kante sở hữu tài năng bóng đá phi thường, song sự khiêm nhường ngoài đời mới khiến anh trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất thế giới. Trong 9 năm chinh chiến tại Premier League cùng Leicester City và Chelsea, Kante ghi dấu ấn cho thấy lối sống giản dị, khiêm tốn. Dù từng là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất tại Anh, anh trung thành với chiếc Mini Cooper cũ kỹ.

Những câu chuyện về sự mộc mạc của Kante xuất hiện dày đặc. Đồng đội từng phải ép anh bước ra cầm cúp World Cup mừng công cùng tuyển Pháp. Ở Chelsea, khi nhiều ngôi sao khoác lên những bộ đồ hàng hiệu, Kante thường đến sân tập trong trang phục đơn giản, gần gũi.

Trở lại với đại chiến Al-Ittihad và Al-Nassr, Ronaldo góp công giúp đội nhà thắng 2-0 để chiếm đỉnh bảng SPL. Ngược lại, thất bại đẩy Al-Ittihad vào khủng hoảng, buộc CLB chia tay HLV Laurent Blanc và gấp rút tìm người thay thế, trong danh sách có cả Jurgen Klopp.

