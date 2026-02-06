Ronaldo giàu có cỡ nào?

Với 665 triệu người theo dõi trên Instagram, Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất hành tinh. Anh được cho là kiếm khoảng 3,5 triệu euro với mỗi bài đăng. Gộp tất cả nền tảng, Ronaldo trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ lượt theo dõi.