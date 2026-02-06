Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo giàu có cỡ nào?

Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 41, nhưng sức ảnh hưởng chưa có dấu hiệu suy giảm. Trái lại, CR7 là một trong những vận động viên giàu có và quyền lực nhất thế giới.

Theo Forbes, thu nhập hàng năm của Ronaldo lên tới khoảng 260 triệu euro. Trong đó, 200 triệu euro đến từ hợp đồng thi đấu với Al Nassr, còn 60 triệu euro đến từ các hoạt động ngoài sân cỏ như quảng cáo, tài trợ và đầu tư.
Với 665 triệu người theo dõi trên Instagram, Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất hành tinh. Anh được cho là kiếm khoảng 3,5 triệu euro với mỗi bài đăng. Gộp tất cả nền tảng, Ronaldo trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ lượt theo dõi.
Khối tài sản ròng của Ronaldo được Forbes định giá vào khoảng 1,2 tỷ euro, nhờ đó trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên trong lịch sử. Trang Sportico xếp anh là vận động viên kiếm tiền nhiều thứ 3 mọi thời, với tổng thu nhập sự nghiệp đạt 2,23 tỷ USD, chỉ sau Michael Jordan và Tiger Woods.
Ronaldo còn nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe đắt giá, nổi bật là chiếc Ferrari LaFerrari trị giá hơn 2,5 triệu euro, cùng nhiều mẫu Bugatti và Ferrari khác với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu euro.
Ở mảng kinh doanh, Ronaldo là đối tác trọn đời của Nike với thương hiệu riêng CR7, đi kèm bản hợp đồng được cho là trị giá 1 tỷ euro.
Anh hợp tác với tập đoàn Pestana để phát triển chuỗi CR7 Lifestyle Hotels, hiện có mặt tại nhiều thành phố lớn như Lisbon, Madrid, New York hay Marrakech. Riêng khách sạn tại đại lộ Gran Via (Madrid) mang về khoảng 12 triệu euro mỗi năm.
Ngoài ra, Ronaldo còn đầu tư vào hệ thống cấy ghép tóc Insparya, game bóng đá UFL và kênh YouTube UR Cristiano. Riêng với kênh YouTube cá nhân, cựu tiền đạo MU phá vỡ hàng loạt kỷ lục. Theo Marca, Ronaldo bỏ túi thêm 2 triệu euro chỉ trong vòng 72 tiếng từ khi lập kênh.
Ở tuổi 41, Ronaldo không chỉ là huyền thoại sân cỏ, mà còn là biểu tượng kiếm tiền hiếm có trong lịch sử thể thao.

