Ronaldo ra quyết định với Al Nassr

  • Thứ sáu, 6/2/2026 10:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo sẵn sàng rời Al Nassr ngay trong hè 2026, trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là cảm thấy bị phản bội sau những biến động trên thị trường chuyển nhượng.

Theo CBS Sports, Ronaldo gửi thông điệp tới giới chức bóng đá Saudi Arabia rằng anh sẵn sàng rời Al Nassr, thậm chí cân nhắc chia tay giải đấu nếu không nhận được những bảo đảm rõ ràng về định hướng phát triển của CLB. Dù trở lại tập luyện và còn nghĩa vụ hợp đồng, khả năng anh góp mặt trong trận đại chiến với Al Ittihad vào ngày 7/2 vẫn để ngỏ.

Hợp đồng hiện tại của Ronaldo được xem là bản giao kèo có mức đãi ngộ cao nhất thế giới, kèm điều khoản giải phóng trị giá khoảng 50 triệu euro. CBS Sports tiết lộ Sporting Lisbon cùng một số CLB hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi sát tình hình của chân sút 41 tuổi.

Hiện Al Hilal dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 4 điểm so với Al Nassr dù đá nhiều hơn 1 trận. Cá nhân Karim Benzema gây ấn tượng mạnh mẽ bằng cú hat-trick ngay trong trận ra mắt rạng sáng 6/2. Trái lại, Al Nassr trải qua kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 khá im ắng, chỉ bổ sung một cầu thủ trẻ.

Phía Al Hilal tỏ ra bình thản trước phản ứng của Ronaldo. Giám đốc điều hành Esteve Calzada khẳng định CLB chỉ tập trung vào kế hoạch của mình, nhấn mạnh Benzema là "cơ hội đặc biệt" mà họ không thể bỏ lỡ.

Tương lai của Ronaldo tại Al Nassr vì thế dần trở nên khó đoán, khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào những động thái tiếp theo của siêu sao người Bồ Đào Nha trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

