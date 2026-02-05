Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản dễ xảy ra nhất dành cho Ronaldo

  • Thứ năm, 5/2/2026 19:02 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia đang bước vào giai đoạn bất ổn nhất kể từ khi đặt chân tới Trung Đông.

Ronaldo có thể trở lại Bồ Đào Nha chơi bóng.

Trong bối cảnh mối quan hệ với Al Nassr và các nhà quản lý giải đấu ngày càng căng thẳng, khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại Sporting Lisbon - nơi khởi đầu sự nghiệp, đang được xem là kịch bản "dễ xảy ra nhất".

Tờ Fichajes khẳng định Sporting Lisbon nổi lên như điểm đến đặc biệt, không chỉ vì yếu tố chuyên môn mà còn bởi giá trị biểu tượng. Đó là nơi Ronaldo bắt đầu hành trình huyền thoại, gắn liền với ký ức, bản sắc và niềm tự hào.

Nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là cuộc tái hợp giàu cảm xúc và giàu sức ảnh hưởng nhất của bóng đá châu Âu trong nhiều năm qua. Hiện tại, tương lai của Ronaldo còn bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng hành trình của anh ở Saudi Arabia đang bước vào giai đoạn mong manh nhất.

Trung tâm của căng thẳng nằm ở mối quan hệ giữa Ronaldo và Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), đơn vị kiểm soát trực tiếp các CLB hàng đầu của giải Saudi Pro League. Ronaldo tin rằng PIF không còn giữ sự trung lập như cam kết ban đầu, khi những quyết định chiến lược gần đây khiến Al Nassr bị đặt vào thế bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh.

Ronaldo anh 1

Ronaldo cảm thấy không còn được PIF hậu thuẫn.

Thương vụ Karim Benzema rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal được xem là "giọt nước tràn ly". Bản hợp đồng này không chỉ tăng cường sức mạnh cho đối thủ lớn nhất của Al Nassr, mà còn phá vỡ thế cân bằng cạnh tranh mà giải đấu từng hứa hẹn.

Theo những người thân cận với Ronaldo, anh cảm thấy vai trò đầu tàu của mình trong dự án bóng đá Saudi Arabia bị khai thác quá mức, trong khi những đội bóng khác lại nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn.

Sự im lặng trên sân cỏ của Ronaldo vì thế không còn được xem là phản ứng nhất thời, mà là một thông điệp cứng rắn. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẵn sàng gây sức ép để buộc cấu trúc quyền lực phải thay đổi, hoặc mở đường cho một cuộc chia tay sớm.

