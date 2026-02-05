Tuổi 41, Ronaldo vẫn đi tiếp

Bước sang tuổi 41 giữa những sóng gió ở Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo vẫn lao về phía trước, nơi ranh giới giữa đam mê, tham vọng và giới hạn tuổi tác ngày càng mờ đi.

Ở tuổi mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ, Cristiano Ronaldo vẫn là trung tâm chú ý của giới túc cầu. Sự nghiệp của anh tại Al Nassr thời điểm hiện tại được định hình bởi một loạt biến động.

Ronaldo không ra sân ở trận gặp Al-Riyadh gần đây. Truyền thông quốc tế đưa tin anh đang bất mãn với cách quản lý chuyển nhượng tại CLB do Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) hậu thuẫn, nhất là sau khi đối thủ mạnh Karim Benzema tới Al Hilal tạo nên làn sóng dư luận ngay đầu tháng 2/2026.

Dù vậy, Ronaldo tự trả lời bằng hành động. Một bức ảnh tập luyện được đăng tải cho thấy anh không rời xa sân cỏ.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn nuôi giữ quyết tâm mạnh mẽ như tuyên bố tại lễ Globe Soccer Awards 2025: anh “vẫn còn đam mê và động lực” để thi đấu và tiếp tục chinh phục thành tích cá nhân cao nhất lịch sử.

Con đường Ronaldo đang đi không dễ dàng. Tính đến cuối tháng 1/2026, anh ghi 961 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới đúng 39 bàn nữa.

Đây là minh chứng rõ rệt cho sự bền bỉ và bản năng săn bàn đáng kinh ngạc của Ronaldo ở tuổi 41, khi anh vẫn giữ được hiệu suất cao sau hơn một thập niên thi đấu đỉnh cao tại các giải vô địch quốc gia và đội tuyển.

Ronaldo vẫn là biểu tượng của bóng đá thế giới.

Không chỉ vậy, Ronaldo còn hướng mắt đến FIFA World Cup 2026, kỳ World Cup có thể là lần cuối anh khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Mục tiêu này không chỉ mang tính danh hiệu. Nó còn là minh chứng rõ nhất cho lòng kiêu hãnh và ý chí cạnh tranh của một biểu tượng bóng đá.

Người hâm mộ và giới chuyên môn đều hiểu rằng, dù World Cup không còn là yếu tố cần thiết để ghi dấu tên Ronaldo trong lịch sử, danh hiệu này vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh.

Những bất đồng tại Al-Nassr không làm thay đổi khao khát thi đấu của Ronaldo. Anh tiếp tục ghi bàn đều đặn cho CLB và duy trì vai trò thủ lĩnh hàng công dù lịch thi đấu khắc nghiệt. Ronaldo từng chia sẻ rằng anh tin sẽ đạt được cột mốc 1.000 bàn thắng nếu tránh được chấn thương và vẫn giữ được phong độ hiện tại.

Lời Ronaldo nói tại Dubai là một tuyên ngôn về tinh thần thi đấu: “Tôi luôn tận hưởng bóng đá và muốn tiếp tục chiến đấu, bất kể nơi tôi chơi là Saudi Arabia hay châu Âu”.

Không chỉ là lời nói, đó là kim chỉ nam cho cách anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt và thái độ không thỏa hiệp với sự nghỉ ngơi sớm.

Tuổi 41 của Cristiano Ronaldo vì thế không phải là dấu chấm hết mà là một chương mới trong hành trình vĩ đại của anh.

Bên cạnh tham vọng cá nhân, Ronaldo còn truyền cảm hứng cho một thế hệ mới. Ước mơ được thi đấu cùng con trai một ngày khiến anh nỗ lực tập luyện như một cầu thủ 20 tuổi. Đây là minh chứng rõ nhất cho khát vọng kéo dài sự nghiệp và dành thêm nhiều năm cống hiến cho trái bóng.

Tuổi 41 của Cristiano Ronaldo vì thế không phải là dấu chấm hết mà là một chương mới trong hành trình vĩ đại của anh. Dù đối mặt với thách thức, truyền thông, áp lực cạnh tranh và giới hạn tuổi tác, Ronaldo vẫn đang viết tiếp những trang sử kỳ thú của bóng đá. Và cuộc đua với thời gian đối với anh vẫn chưa có hồi kết.